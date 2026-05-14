Trump și Xi față în față: diplomație, tensiuni și mizele unui deceniu

La Beijing, doi lideri care conduc împreună jumătate din economia mondială s-au așezat față în față — unul cu nevoie urgentă de un război rezolvat, celălalt cu răbdarea celui care știe că timpul lucrează pentru el.

Joi, 14 mai 2026, președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping s-au întâlnit la Beijing într-un summit catalogat deja drept cel mai important eveniment diplomatic al anului. Este prima vizită a unui președinte american în China în aproape un deceniu — ultima dată când un lider american a pășit pe pământ chinezesc a fost tot Trump, în noiembrie 2017. Cei doi s-au salutat în fața Marii Săli a Poporului, pe acordurile imnului american și al unui salut de 21 de tunuri care a răsunat peste Piața Tiananmen. Copiii cu buchete de flori și steaguri americane îi aclamau de-a lungul traseului. Imaginile au fost puternice. Dar în spatele protocolului fastuos se ascunde o agendă extrem de complicată.

1. De ce acum? Contextul care a forțat întâlnirea

Summitul era planificat inițial pentru aprilie 2026, dar a fost amânat din cauza izbucnirii războiului cu Iranul, declanșat de Statele Unite și Israel la sfârșitul lunii februarie. Războiul, ajuns deja la ziua 72, a blocat Strâmtoarea Hormuz — una dintre cele mai importante artere energetice ale lumii — și a trimis prețurile globale la energie în creștere. Peste 60% dintre americani dezaprobă acest conflict, iar aprobarea lui Trump a coborât la 36%, unul dintre cele mai scăzute niveluri înregistrate vreodată pentru un președinte în exercițiu. China este cel mai mare consumator de petrol iranian, iar Beijingul are o influență directă asupra Teheranului — influență pe care Trump vrea să o valorifice. Ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a vizitat Beijingul chiar în zilele premergătoare summitului, un semnal că Iranul și China coordonează pozițiile. Wang Yi, șeful diplomației chineze, a cerut redeschiderea Strâmtorii Hormuz, generând astfel credit diplomatic la Washington — dar la un preț care urmează să fie discutat. Pe scurt: Trump are nevoie de China pentru a ieși dintr-un război care îl costă politic. Xi știe asta. Unii analiști americani au avertizat că Trump intră la Beijing de pe o poziție slabită, iar China deține cărțile.

2. Ce s-a văzut la cameră — și ce nu s-a spus

În sala de întâlniri, ambii lideri au adoptat un ton conciliant. Xi a invocat conceptul academic al "Capcanei Tucidide" — teoria că o putere emergentă și una consacrată sunt aproape condamnate să se ciocnească, bazată pe rivalitatea antică dintre Atena și Sparta — și a întrebat retoric dacă cele două superputeri pot "stabili o nouă paradigmă pentru relațiile dintre marile puteri". Trump l-a lăudat pe Xi cu căldură: "Ești un mare lider. Uneori oamenilor nu le place când spun asta, dar o spun oricum, pentru că este adevărat." La ieșire, membrii delegației de afaceri americane au transmis mesaje entuziaste: Elon Musk a strigat "Minunat!", Tim Cook a făcut semnul victoriei, iar Jensen Huang — directorul Nvidia — a ridicat degetul mare și a spus că ambii lideri "au fost incredibili". Dar entuziasmul executivilor nu înseamnă neapărat că s-a obținut ceva concret. Experții rămân prudenți. Un detaliu mai puțin mediatizat: Jensen Huang nici nu figura pe lista oficială a delegației americane până luni seara. Absența sa a fost observată de presă, iar Trump l-a sunat personal și l-a invitat să se alăture. Huang a zburat spre Anchorage, Alaska, și s-a îmbarcat în Air Force One în timpul opririi pentru realimentare marți — cu câteva ore înainte de aterizarea la Beijing. Gestul a fost cel mai clar semnal că politica privind cipurile de inteligență artificială se află în centrul agendei.

3. Dosarele fierbinți: Taiwan, pământuri rare și cipuri AI

Dincolo de comerț și Iran, problema care îngrijorează cel mai mult capitolele din Asia este Taiwan. Pe 11 mai, cu trei zile înainte de summit, Trump a anunțat că va discuta cu Xi subiectul vânzărilor de arme americane către Taiwan — o ruptură față de practica standard americană de a menține astfel de discuții separate de diplomația bilaterală. Declarația a trimis "semnale de alarmă" prin Taipei și în rândul aliaților americani din regiune. Beijingul vrea mai mult: vrea ca SUA să renunțe la limbajul prin care "nu susțin independența Taiwanului" și să adopte unul prin care "susțin reunificarea pașnică" — o schimbare subtilă, dar cu implicații uriașe. De asemenea, China urmărește slăbirea Celor Șase Asigurări, un set de angajamente asumate de SUA față de Taiwan încă din era Reagan. Un oficial senior taiwanez a declarat presei că "cel mai mare coșmar al nostru este ca Taiwan să fie pus pe masa negocierilor dintre Xi Jinping și Trump".

Fac o paranteză si am să va introduc în tema Celor Șase Asigurări: Iată o explicație detaliată a Celor Șase Asigurări: La 10 iulie 1982, în timp ce SUA negociau cu Republica Populară Chineză un comunicat comun privind vânzările de arme către Taiwan, subsecretarul de stat Lawrence Eagleburger l-a instruit pe James Lilley, directorul Institutului American din Taiwan — reprezentanța neoficială a SUA — să solicite o audiență cu președintele taiwanez Chiang Ching-kuo. Punctele de discuție transmise prin cablu, autorizate de președintele Reagan, detalieze ce anume nu acceptase guvernul american în negocierile cu RPC. Acele declarații, transmise la 14 iulie 1982, sunt cunoscute astăzi sub denumirea de „Cele Șase Asigurări". Lilley le-a transmis oral, nu în scris, în numele președintelui Reagan. Gestul era deliberat discret: Washingtonul negocia simultan cu Beijingul și nu dorea să provoace o ruptură deschisă. Cele Șase Asigurări stipulează că Statele Unite nu au convenit să stabilească o dată pentru încetarea vânzărilor de arme către Taiwan; nu au convenit să consulte RPC cu privire la vânzările de arme către Taiwan; nu au convenit și nu vor conveni să joace niciun rol de mediere între Taipei și Beijing; nu au convenit să revizuiască Legea Relațiilor cu Taiwan; nu au luat nicio poziție cu privire la problema suveranității asupra Taiwanului; și nu vor exercita presiuni asupra Taiwanului pentru a intra în negocieri cu Republica Populară Chineză.Contextul este esențial. Administrația Reagan petrecuse prima jumătate a lui 1982 în negocieri din ce în ce mai dificile cu RPC privind vânzările americane de arme către Taiwan. Beijingul amenința că va reduce drastic relațiile cu SUA dacă situația nu se schimba. Secretarul de stat Alexander Haig era convins că „în ultimul sfert al secolului XX, China ar putea fi cel mai important țara din lume" din perspectiva intereselor americane, și a presat puternic pentru o acomodare cu Beijingul. Comunicatul comun semnat pe 17 august 1982 a indignat Taiwanul — Ministerul de Externe taiwanez a emis o declarație acuzând guvernul SUA că a confundat „falsa intenție pașnică a comuniștilor chinezi cu una sinceră și semnificativă". Cele Șase Asigurări au fost răspunsul lui Reagan la această neîncredere: un angajament paralel și secret față de Taipei, menit să compenseze concesiile făcute Beijingului. Timp de aproape patru decenii, textul unic disponibil public al Celor Șase Asigurări era cel țesut în mărturia lui Holdridge din 1982 în fața Congresului. Cablurile Eagleburger și Shultz au rămas clasificate. Această ambiguitate a creat o vulnerabilitate: nefiind codificate în lege, asigurările puteau fi reinterpretate sau ignorate de orice administrație viitoare. Variațiile de timp verbal ale asigurărilor individuale contribuie la ambiguitate cu privire la măsura în care acestea pot fi citite ca ghidând politica viitoare. Fără a rezolva această ambiguitate, din 2017 încoace, Congresul a adoptat 11 legi cu prevederi care fac referire la Cele Șase Asigurări, nouă dintre ele fiind Legi privind Autorizarea Apărării Naționale. În mai 2025, în Camera Reprezentanților a fost introdusă „Legea celor Șase Asigurări față de Taiwan", care, dacă va fi adoptată, va codifica asigurările în lege — tocmai pentru a le face mai greu de abandonat printr-un simplu gest executiv. Beijingul urmărește schimbări în modul în care Washingtonul descrie relația cu Taiwanul — mai precis, un limbaj prin care SUA să „susțină reunificarea pașnică", nu doar să „nu susțină independența" — și modificări ale angajamentelor privind vânzările de arme care ar slăbi una dintre Cele Șase Asigurări păstrate din era Reagan.Anunțul lui Trump din 11 mai că intenționează să discute cu Xi vânzările de arme către Taiwan, rupând cu practica standard americană de a menține astfel de discuții separate de diplomația bilaterală, a trimis semnale de alarmă la Taipei și în rândul aliaților americani din regiune. Îngrijorarea la Taipei, împărtășită de mai mulți aliați americani, este că încrederea lui Trump în relația sa personală cu Xi va produce angajamente verbale la Beijing care vor restrânge flexibilitatea americană față de Taiwan fără ca Taiwanul să fi fost consultat sau avertizat. Pe scurt: Cele Șase Asigurări reprezintă gardul de securitate construit de Reagan în jurul Taiwanului în 1982. China vrea să dărâme acel gard — sau cel puțin să facă o breșă în el. Iar summitul de la Beijing din mai 2026 este momentul în care încearcă să o facă.

Dar să revenim la dicuțiile de la Beijing. Pe frontul tehnologic, SUA au interzis exportul cipului Nvidia H20 — o versiune limitată, creată special să respecte regulile de export — pe piața chineză în aprilie 2025, costând Nvidia o pierdere de 5,5 miliarde de dolari. Administrația Trump a schimbat ulterior cursul, permițând din nou vânzările și chiar licențiind cipuri mai avansate H200 pentru China în decembrie. Beijingul vrea acum relaxarea permanentă a acestor controale. Pământurile rare reprezintă o altă miză uriașă. Din 2025, China a înăsprit regimul de licențiere a exporturilor de pământuri rare — minerale esențiale pentru industria de apărare și electronică americană. Washingtonul a răspuns cu miliarde de dolari în finanțare și parteneriate globale, dar analiștii spun că SUA sunt departe de o reziliență reală în acest domeniu.

4. Ce gândesc cetățenii chinezi

Un aspect aproape absent din relatările oficiale: locuitorii Beijingului intervievați de presă înaintea summitului s-au arătat în mare parte sceptici sau indiferenți față de vizita lui Trump. Mulți cred că președintele american "vine din o poziție dificilă, din cauza războiului cu Iranul". Un programator pe nume Li a spus: "Cred că vine să câștige pârghii." Alții și-au exprimat nostalgia față de vremurile cu relații mai libere — călătorii, schimburi comerciale, chiar și meciurile NBA transmise în China. Dar frustrarea față de restricțiile americane la exportul de cipuri a lăsat urme adânci. Un antreprenor a explicat cum blocarea importului de cipuri i-a distrus o parte din afacere: "Odată ce acele cipuri au fost blocate, pierderile economice au fost uriașe."

5. Dosarul Jimmy Lai — și ce nu va ajunge pe agendă

Trump a confirmat că va ridica cazul lui Jimmy Lai, fondatorul ziarului pro-democrație Apple Daily din Hong Kong, condamnat în decembrie la 20 de ani de închisoare sub legea securității naționale impusă de Beijing — cea mai lungă sentință dată vreodată în baza acestei legi. Lai, în vârstă de 78 de ani, se află în detenție de peste cinci ani. Trump a mai cerut eliberarea sa și în octombrie 2025, la summitul APEC din Coreea de Sud, fără niciun rezultat. Alte subiecte de drepturile omului — inclusiv represiunea sistematică a minorității uigure — nu vor figura aproape sigur pe agendă. Beijingul a catalogat orice discuție pe această temă drept "interferență în treburile interne".

6. Ce poate rezulta concret — și ce va rămâne neclar

Așteptările experților sunt moderate. Se anticipează un anunț conform căruia China va cumpăra mai multe avioane Boeing, energie, carne de vită și produse agricole americane, iar SUA vor înființa un "Consiliu Comercial" pentru a supraveghea aceste angajamente. Un precedent nefericit: la summitul Trump din 2017 la Beijing, China a semnat un memorandum de înțelegere cu statul West Virginia în valoare de 83,7 miliarde de dolari — o sumă care depășea PIB-ul întregului stat. Acel acord nu s-a materializat niciodată. Ceea ce va conta cu adevărat, spun analiștii, nu sunt fotografiile la Templul Cerului sau discursurile de la banchetul de stat — ci ce s-a spus în camerele unde camerele de filmat nu au avut acces: despre Taiwan, despre termenii cooperării chineze pe Iran și despre competiția tehnologică care va defini relația bilaterală pentru decenii. Presa de stat chineză a prezentat deja vizita ca pe o "victorie" pentru Beijing: faptul că un președinte american vine în China, după aproape un deceniu, consolidează imaginea lui Xi pe scena mondială — indiferent de rezultatele concrete ale negocierilor.

Summitul de la Beijing din mai 2026 nu va rezolva niciuna dintre marile dispute structurale dintre SUA și China. Dar poate stabiliza temporar o relație extrem de tensionată și poate oferi ambilor lideri victorii pe care să le prezinte publicului intern. Trump are nevoie de o cale de ieșire din Iran. Xi are nevoie de stabilitate economică și de recunoaștere pe scena mondială. Dacă intersecția acestor nevoi va produce un acord durabil sau doar o fotografie bună la Templul Cerului — asta urmează să se vadă.

Post Scriptum: Cei doi lideri vor participa, în seara de 14 mai, și la un banchet de stat, iar Trump va vizita istoricul Templu al Cerului, sit al Patrimoniului Mondial UNESCO, unde împărații Chinei se rugau odinioară pentru recolte bogate. Vineri, Trump și Xi urmează să ia ceaiul împreună și să aibă un prânz de lucru, după care președintele american se va întoarce la Washington. Vizita la Beijing este prima a unui președinte american în aproape un deceniu, după ce Trump a vizitat China în 2017 — însoțit atunci, spre deosebire de acum, de soția sa Melania. În urma acelei prime vizite, Trump a lansat un val de tarife și restricții asupra mărfurilor chinezești. A procedat la fel după revenirea la Casa Albă anul trecut, declanșând un război comercial înainte ca Xi și Trump să convină asupra unui armistițiu în octombrie. Un alt element de can-can din această vizită se refera la Marco Rubio. Subiectul este fascinant și plin de detalii picante. Iată explicația completă: Rubio a fost unul dintre mai mulți reprezentanți ai Congresului interzis să călătorească în China în iulie 2020, după ce a vorbit împotriva represiunii chineze asupra musulmanilor uiguri din Xinjiang. A fost sancționat din nou de China în august 2020, ca represalii la sancțiunile americane împotriva oficialilor chinezi implicați în reprimarea populației din Hong Kong. Rubio a fost autorul principal al legislației din Congres care a impus sancțiuni largi Chinei pentru presupusa folosire a muncii forțate a minorității musulmane uigure. A vorbit, de asemenea, împotriva reprimării de către Beijing a libertăților din Hong Kong. La audierea de confirmare ca secretar de stat, Rubio s-a concentrat puternic pe China, pe care a descris-o drept un adversar fără precedent. China a creat o soluție diplomatică schimbând transliterarea numelui lui Rubio în mandarină. Noul său nume este 鲁比奥 (Lǔ bǐ ào). Anterior era 卢比奥 (Lú bǐ ào) — numele care avea interdicția de intrare. Interesant este că ambele nume se pronunță la fel, dar datorită schimbării primului caracter, oficialii chinezi i-au permis lui Rubio să vină la întâlnirea Trump-Xi. Practic, China nu a ridicat sancțiunile — a pretins pur și simplu că Rubio este o altă persoană. Asta ca să înțelegeți unde stă puterea adevarată a Chinei când vrea să obțină ceva (vezi și invitațiile la parada de anul trecut transmise în Europa inclusiv în România). Purtătorul de cuvânt al Ambasadei Chineze, Liu Pengyu, a declarat că Beijingul nu va bloca deplasarea secretarului, spunând: „Sancțiunile vizează cuvintele și faptele dlui Rubio când a servit ca senator american în privința Chinei." Cu alte cuvinte, Rubio-senatorul era persona non grata. Rubio-secretarul de stat era, aparent, o persoană diferită. Rubio a provocat un alt val de comentarii online după ce directorul de comunicare al Casei Albe a postat pe rețelele de socializare o imagine care părea să îl arate pe secretarul de stat purtând un trening foarte asemănător cu cel purtat de dictatorul venezuelean Nicolas Maduro când a fost capturat de forțele americane în ianuarie 2026. Comentatorii de pe rețelele sociale l-au botezat rapid „look-ul arestului Maduro". Directorul de comunicare l-a numit „trening-ul Nike Tech Venezuela", fără să clarifice dacă imaginea era autentică sau generată cu inteligență artificială.

Pe scurt: China s-a aflat într-o situație jenantă — nu putea să-l primească pe șeful diplomației americane fără să-și piardă obrazul, dar nici nu și-l putea permite să-l blocheze la summit. Soluția găsită a fost un truc birocratic demn de Kafka: o simplă schimbare de caracter chinezesc a „transformat" un senator sancționat într-un secretar de stat bine-venit. Confucius spunea că ”primul pas în înțelepciune este să numești lucrurile corect”. Acum un singur caracter schimbat, o întreagă politică externă salvată. Asta da caligrafie diplomatică!