Foto Cum arată pistoalele cu muniție reală dăruite de Erdogan liderilor NATO la finalul summitului de la Ankara

Liderii prezenți la summitul NATO de la Ankara au primit la plecare, pistoale gravate și muniție reală drept cadou din partea președintelui turc Recep Tayyip Erdoğan, gazda evenimentului.

Armele de foc, însoțite de cartușe și de un kit de curățare, le-au fost oferite miercuri președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintelui Consiliului European, António Costa, de către gazda summitului, președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, au confirmat pentru POLITICO doi oficiali ai Uniunii Europene.

Un oficial al Consiliului European a precizat că echipa de securitate a lui António Costa a preluat arma pentru verificări. „Vom urma procedurile belgiene pentru a o transporta în Belgia, iar apoi o vom depozita în conformitate cu cerințele de securitate impuse de Secretariatul General al Consiliului”, a declarat acesta.

Echipa Ursulei von der Leyen nu a răspuns imediat solicitării de a confirma ce intenționează președinta Comisiei Europene să facă cu pistolul primit.

Totuși, pistoalele ceremoniale, considerate modele de top, ar putea încălca regulile stricte privind valoarea cadourilor pe care oficialii le pot accepta, astfel că este puțin probabil ca acestea să rămână în posesia personală a beneficiarilor, a explicat unul dintre oficiali.

Alți lideri europeni, inclusiv premierul britanic în funcție, Keir Starmer, și premierul olandez, Rob Jetten, au anunțat public că își vor lăsa pistoalele în Turcia pentru a fi dezactivate înainte de a fi aduse în țările lor.

Starmer le-a relatat jurnaliștilor, în timpul zborului de întoarcere de la Ankara, că revolverele au fost un cadou surprinzător din partea președintelui turc, scrie Türkiye Today.

Erdoğan le-a oferit fiecărui lider și o notă semnată personal prin care excepta arma de la controalele Turciei privind exportul de armament. Gestul, unul neobișnuit, nu a fost însă suficient pentru a rezolva problemele juridice cu care Starmer s-ar fi confruntat la revenirea în Regatul Unit.

Situația lui Starmer este determinată de legislația britanică privind armele de foc, care impune reguli foarte stricte pentru importul și deținerea armelor de mână încă din 1996, când masacrul de la Dunblane a dus la adoptarea unei interdicții aproape totale asupra acestui tip de arme.