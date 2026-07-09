Video Cele mai „informate” mustăți din NATO: Lokum, motanul lui Erdogan, a fost invitatul-surpriză al summitului de la Ankara

În timp ce liderii NATO participau la cea de-a 36-a reuniune la nivel înalt a Alianței, desfășurată la Complexul Prezidențial din Ankara, atenția jurnaliștilor străini a fost atrasă de un invitat neașteptat: Lokum, o pisică din rasa Angora.

Pisica face parte dintre cele aproximativ 50 de feline îngrijite în Biblioteca Națională Prezidențială și a fost adusă în zona destinată presei internaționale care relata de la summit.

Cu mersul grațios și comportamentul calm, Lokum a devenit rapid una dintre cele mai fotografiate prezențe din complex, potrivit publicației Hur Gazete.

Autoritățile turce au folosit, totodată, momentul pentru a promova Ankara și cultura locală în fața jurnaliștilor veniți din întreaga lume.

Veterinarul Ayşegül Korkmaz, cea care se ocupă de Lokum, a explicat că pisica aparține rasei Angora turcească, una dintre cele mai cunoscute și apreciate rase originare din Turcia.

„Pisica noastră este o Angora turcească. Lokum trăiește la Complexul Prezidențial și a fost adusă aici pentru a se întâlni cu membrii presei și pentru a ajuta la promovarea Ankarei. Astăzi, Lokum se reprezintă atât pe sine, cât și Ankara”, a declarat Korkmaz.

Veterinarul a precizat că Lokum va rămâne în zona presei pe durata prezenței invitaților străini, însă va pleca atunci când va simți nevoia.

Omologul său britanic, Larry

Lokum amintește de Larry, faimosul motan care trăiește la reședința oficială a prim-ministrului Marii Britanii din 10 Downing Street. Ambele feline atrag atenția publică prin prezența lor și locuiesc în clădirile instituțiilor.

Larry a fost martorul mandatului a șase premieri britanici, traversând perioade marcate de crize politice, scandaluri, pandemia de COVID-19 și procesul Brexit, precum și episoade devenite virale în cultura politică britanică, relatează Washington Post.

Motanul de rasă comună a rămas la aceeași adresă, în timp ce scena politică de la Londra a trecut prin schimbări succesive și uneori turbulente.

Felina are acum 19 ani - după cum scrie pe contul său de X - şi a fost adusă în februarie 2011 de către fostul premier britanic David Cameron drept animal de companie pentru copiii săi, notează The Telegraph. Motanul a primit titulatura de Chief Mouser/„Şef peste toate pisicile“.