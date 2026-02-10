Un gigant european din domeniul apărării angajează 9.000 de oameni, inclusiv din România

Un gigant european din domeniul tehnologiilor avansate pentru domeniile apărare, aerospațial, digital și securitate cibernetică, a informat că va recruta anul acesta peste 9.000 de angajați la nivel global, inclusiv din România.

Potrivit informării companiei, în 2025, Thales a angajat 8.800 de persoane, depășind obiectivul inițial anunțat de 8.000 de angajări. În ultimii 5 ani, compania a recrutat cel puțin 8.000 de persoane pe an pentru a susține dinamica de creștere a sectoarelor sale de activitate.

„Aproximativ 40% dintre noii angajați vor fi repartizați în domeniul ingineriei (inginerie software și de sisteme, securitate cibernetică, inteligență artificială și date), iar 25% în industrie (tehnician, operator și poziții de ingineri)”, se menționează în comunicat.

Pe lângă cele 9.000 de recrutări externe, 3.500 de angajați vor beneficia de programul de mobilitate internă posibil datorita diversității sectoarelor de activitate, rolurilor și prezenței geografice extinse a Grupului.

Potrivit documentului remis presei, anul trecut, Thales a primit 1,4 milioane de candidaturi la nivel mondial, depășindu-și recordul de un milion de CV-uri primite în 2024.

„Pentru 2026, Thales are în plan să recruteze aproximativ 3.300 de persoane în Franța, 800 în Regatul Unit, 630 în America de Nord, 530 în Australia, 520 în Țările de Jos, 450 în India, 300 în Germania, 240 în România, 200 în Singapore și 140 în Polonia”, a informat compania.

Compania va desfășura și în acest an programul său de internship în România pentru aproximativ 40 de studenți, cu precădere pentru roluri tehnice în dezvoltare și testare software; compania estimează că peste 90% dintre aceștia vor rămâne angajați cu normă întreagă în cadrul companiei.

În paralel, Thales a lansat programul STEM for All – o inițiativă de burse și mentorat realizată în parteneriat cu Academia Franceză de Tehnologii. Acest program are scopul de a sprijini și de a inspira studenții din medii defavorizate care doresc să urmeze o carieră în domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STEM). În primul an, au fost acordate 40 de burse în Franța și Belgia, în valoare de 5.000 de euro fiecare și un an de mentorat oferit de un expert. În 2026, programul STEM for All va fi extins și în alte țări, printre care România, Republica Cehă, Polonia, Grecia, Italia, Germania, Olanda, Brazilia și Coreea de Sud. Această inițiativă demonstrează angajamentul companiei pentru promovarea egalității de șanse și pentru susținerea noii generații de talente în domeniul STEM.

Compania are o prezență semnificativă în România. Peste 650 de ingineri software lucrează, în prezent, la Centrul de Excelență în Inginerie (ECC) din București, care a ajuns să deservească toate ariile strategice ale Grupului, respectiv Apărare, Aerospațial și Cyber & Digital. Thales deține trei Centre de Excelență în Inginerie la nivel global, cel din România fiind unul dintre acestea, dar și cel mai mare pe zona de dezvoltare de soft. Celelalte două centre sunt în Franța și în India.