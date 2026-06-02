Marți, 2 Iunie 2026
Adevărul
Scene incredibile: un câine a fost luat de valuri și a înotat 800 de metri până pe o insulă: salvatorii au fost uimiți de rezistența lui

Un câine a fost salvat de echipele Marine Rescue din New South Wales, Australia, după ce a fost luat de curenți și a înotat aproximativ 800 de metri până pe o insulă, într-o intervenție descrisă de salvatori drept „neobișnuită și dificilă”.

Câinele a fost salvat FOTO: Marine Rescue din New South Wales

Un câine a fost salvat de echipele Marine Rescue din New South Wales, Australia, după ce a fost purtat de valuri în larg, în zona Batemans Bay, și a înotat aproximativ 800 de metri până pe o insulă izolată, într-un incident descris de salvatori drept „neobișnuit” și „dificil”.

Autoritățile au fost alertate după ce au primit două apeluri de urgență, unul de la un membru al publicului aflat la Observation Point și celălalt de la parcul național, potrivit inspectorului Marine Rescue NSW, Glenn Sullivan.

„Am primit două apeluri, unul de la un membru al publicului din Observation Point și celălalt de la National Parks. Au spus că era un câine care fusese luat de apă și înota spre mijlocul apei, la aproximativ 200–300 de metri de țărm”, a spus Glenn Sullivan, potrivit the independent.

Însă, până la sosirea echipelor de intervenție, animalul a reușit să parcurgă o distanță mult mai mare decât se estimase inițial, ajungând pe Snapper Island după un înot care ar fi durat între 20 și 30 de minute.

Câinele care a învins oceanul: luat de valuri, a înotat 800 de metri foto: X

Comandantul unității locale Marine Rescue, Rod Ingamells, a descris intervenția ca fiind mai complicată decât se anticipase.

„Inițial am crezut că va fi ușor, dar este un loc dificil”, a spus acesta. Situația s-a complicat și mai mult după ce unul dintre salvatori a intrat în apă pentru a încerca recuperarea câinelui, care a evitat echipa și a continuat să se deplaseze pe insulă.

„Unul dintre membrii echipajului, care iubește câinii, a intrat direct în apă. Dar el a decis să se joace de-a v-ați ascunselea… și a fugit pe partea cealaltă”, a relatat Ingamells.

Pentru salvare a fost mobilizat și un jetski, iar intervenția s-a desfășurat cu ajutorul unor vehicule de salvare pe apă nou livrate, aflate în fază de testare.

Operațiunea a durat aproximativ o oră până când unul dintre voluntari a reușit să convingă animalul să urce pe jetski. Potrivit salvatorilor, câinele a fost dificil de localizat, fiind găsit de trei ori în locuri diferite pe insulă.

„L-am găsit de trei ori în tot atâtea locuri diferite. A urcat chiar și pe o stâncă de aproximativ trei metri din apă”, a spus acesta.

După recuperare, câinele a părut relaxat și în siguranță. „Arăta foarte confortabil și fericit că a ieșit de pe insulă”, a adăugat acesta.

Inspectorul Glenn Sullivan a precizat că zona era una dificilă, cu stânci ascuțite, iar condițiile maritime au fost favorabile intervenției. „Câinele a avut noroc că a ajuns pe Snapper Island și, la fel de noroc, că marea era excepțional de calmă în acel moment”, a spus acesta.

Potrivit estimărilor, câinele a înotat între 20 și 30 de minute pentru a ajunge la țărm, o performanță considerată remarcabilă de salvatori.

„Asta ar fi necesitat o rezistență considerabilă pentru a face un astfel de înot”, a spus Sullivan.

După intervenție, animalul a fost transportat la veterinar, unde a fost tratat pentru tăieturi la o labă și a petrecut noaptea sub supraveghere. Câinele a fost dus la stăpânul său în dimineața următoare. 

