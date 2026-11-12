Afacerile miliardarului care pregătește vânzarea Camden Market, sub lupa autorităților: milioane de euro au circulat prin Insula Man către șefii Winvia

Teddy Sagi, fondatorul Playtech (unul dintre cei mai mari producători de software pentru jocuri de noroc din lume) și proprietarul uneia dintre cele mai cunoscute atracții turistice din Londra, se află în centrul unor operațiuni financiare suspecte, potrivit surselor Adevărul.

Foto: Captură Instagram The Happy Landlord

Potrivit informațiilor Adevărul, sunt suspiciuni privind existența unui circuit de bani între firme offshore, companii din București și oameni din conducerea Winvia Entertainment, grup de jocuri de noroc cu operațiuni în România.

Acestea suspiciuni ar fi fost ridicate recent de o bancă din străinătate, în centrul atenției fiind Romemma Limited, o firmă de consultanță înregistrată în Insula Man în 2021.

Potrivit informațiilor intrate în posesia Adevărul, beneficiarul real al Romemma ar fi Tsahi Shmuel, israelian cu reședința în Marea Britanie. Shmuel este directorul operațional (COO) al Winvia Entertainment plc, companie listată la Londra și controlată de miliardarul israelian Teddy Sagi. Potrivit raportului anual pe 2025 al Winvia, Sagi deține direct 69,5% din companie și este acționarul care o controlează în final. Informațiile Adevărul arată că Winvia a plătit în 2025 un bonus de tranzacție de 500.000 de euro către Romemma Limited, descrisă drept „companie deținută integral de membri ai personalului-cheie de conducere”.

Potrivit publicației israeliene Globes, Winvia a devenit al doilea operator de platforme de tombole din Marea Britanie după ce a fost achiziționată de grupul Sagi. Brandul său principal, Best of the Best (BOTB), nu este definit legal drept joc de noroc, pentru că tombolele săptămânale sunt reglementate ca jocuri de abilitate. Sursele Adevărul descriu Winvia Entertainment plc drept principala societate-paravan a brandului.

În noiembrie 2025, Sagi a listat Winvia Entertainment, operator de tombole și jocuri online din Marea Britanie și România, pe piața AIM din Londra. AIM (Alternative Investment Market) este segmentul Bursei de Valori din Londra destinat companiilor mai mici și aflate în creștere, cu reguli de listare mai relaxate decât piața principală. Compania a atras atunci 40 de milioane de lire de la investitori instituționali, la o evaluare de 205 milioane de lire.

Milioane de euro care „nu se potriveau” cu activitatea declarată

Informațiile Adevărul arată că existǎ suspiciuni potrivit cărora prin conturile Romemma treceau sume mari, din mai multe jurisdicții, fără documente care să le justifice. La deschiderea conturilor, firma declarase că va primi plăți de la două companii de consultanță, din care urma să-i plătească dividende lui Shmuel. În realitate, arată sursele Adevărul, Romemma ar fi încasat:

- 1 milion de euro de la Crowd Services Limited, firmă din Gibraltar controlată de Winvia, plătit dintr-un cont deschis la o bancă din București;

- 612.500 de euro de la Royal Marketing SRL, tot dintr-un cont din București;

- sume de la firme din Cipru și Marea Britanie;

- 1,24 milioane de euro direct de la Teddy Sagi, în iulie 2026, oficial pentru „consultanță” într-un litigiu al companiei sale Skywind.

Banii ar fi plecat apoi către oameni din conducerea Winvia. Tsahi Shmuel ar fi primit 1 milion de euro într-un cont din Luxemburg. Odeta Nestor, directorul de dezvoltare al Winvia, ar fi primit 500.000 de euro, în două tranșe, în decembrie 2025 și ianuarie 2026. CEO-ul Winvia, Mihai Manoilă, ar fi primit 250.000 de euro într-un cont din București.

Mai multe firme ar fi încheiat relația de business cu Romemma iar suspiciunile erau ca acestea ar fi fost înființate pentru a muta bani între entități și că ar putea fi vorba de spălare de bani.

Cine controlează, de fapt, compania

Mai exact, există îngrijorarea cu privire la adevăratul proprietar al firmelor și la posibilitatea ca cel care controlează în realitate structura să fie Teddy Sagi.

Suspiciunile sunt bazate pe faptul ca Winvia își schimbă des denumirile, ceea ce ar putea indica o încercare deliberată de a crea confuzie în privința structurii de proprietate.

Mai mult, unul dintre cazurile intrate in atenția Adevărul, se refera la o plată pe care Romemma voia să o facă în această toamnă: 360.029,87 de lire sterline către Mihai Manoilă, într-un cont din București, pe o factură de „consultanță” legată de litigiul privind o achiziție.

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Este vorba de consultanțǎ legată de Skywind, companie de jocuri online controlată de Sagi, care a cumpărat în 2022 firma britanică In Touch Games (ITG) pentru circa 53 de milioane de lire. În decembrie 2023, Skywind i-a dat în judecată la Înalta Curte din Londra pe foștii proprietari, Simon Wilson și fosta sa soție. Skywind susține că a fost înșelată la cumpărare și încearcă să anuleze tranzacția, invocând fraudă, garanții false privind conformitatea și un cod software suspect, numit „Super User Code”. Acuzațiile sunt contestate de foștii proprietari.

Potrivit informatiilor Adevarul, Romemma era plătită de Sagi pentru „consultanță” în acest litigiu: analiză de documente și probe și expertiză în industria jocurilor de noroc. Plata se făcea doar în caz de succes, iar Romemma ar fi avut dreptul la 20% din câștigul net al lui Sagi, cu un plafon de 2,15 milioane de lire. Litigiul s-ar fi încheiat printr-o înțelegere extrajudiciară, iar pretenția inițială era de 54 de milioane de lire.

În legătură cu acest contract ar fi fost depistate mai multe nereguli: acesta ar fi fost antedatat, nesemnat de Manoilă, iar adresa de plată era diferită de cea din contract. Suspiciunile ar fi fost ca se încerca crearea aparenței unei relații „la distanță” între persoane care, de fapt, sunt foarte apropiate.

Informațiile Adevărul arată cǎ și Odeta Nestor, în prezent cercetata de DNA, una dintre cele mai cunoscute figuri ale industriei jocurilor de noroc din România, ar fi fost beneficiară a 500.000 de euro. Ea a condus Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc între 2013 și 2017, fiind numită în funcție în mandatul Guvernului Ponta. Nestor și Mihai Manoilă controlează împreună, prin firma Chranel Limited, circa 7,9% din acțiunile Winvia.

Teddy Sagi, între Camden și Insula Man

Teddy Sagi este unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri israelieni. Forbes îi estima averea, în iunie 2026, la 7,1 miliarde de dolari, cu interese în imobiliare, software pentru jocuri de noroc, procesarea plăților și publicitate digitală. Sagi a fost condamnat în Israel în 1996 pentru fraudă și mită, la nouă luni de închisoare, din care a executat cinci.

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În Londra, Sagi este cunoscut drept proprietarul Camden Market. Camden Market este un complex de piețe din cartierul Camden Town, din nordul Londrei, apărut în anii ’70 dintr-o mică piață de meșteșugari de lângă ecluza Camden Lock și devenit simbol al contraculturii londoneze. Atrage în jur de 30 de milioane de vizitatori pe an. Proprietatea, de circa 6,5 hectare, cuprinde trei piețe, Stables Market, Camden Lock Market și Buck Street Market, precum și locuințe și birouri de tip coworking.

Piața este deținută prin compania sa de portofoliu LabTech, iar Sagi a început să o cumpere în 2014, când a achiziționat Stables Market pentru 400 de milioane de lire. Potrivit unor surse din piață consultate de Adevărul, complexul urmează să fie vândut pentru aproximativ 1 miliard de lire sterline. Nu este prima încercare a lui Sagi de a se despărți de Camden. În 2019, procesul de vânzare aproape s-a finalizat, cu oferte de circa 1 miliard de lire, dar a fost oprit de pandemie. În 2022, Sagi a scos din nou complexul la vânzare, sperând la oferte de circa 1,5 miliarde de lire.