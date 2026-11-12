Mașinile vechi, scoase treptat din București. Primele restricții intră în vigoare din noiembrie 2027. Calendarul măsurilor până în 2032

Mașinile Non-Euro nu vor mai putea circula în zona centrală a Bucureștiului începând cu 1 noiembrie 2027, potrivit planului propus de Primăria Capitalei pentru reducerea poluării. Măsurile vor fi introduse etapizat, vor viza treptat și automobilele Euro 1-5 și vor culmina cu eliminarea mașinilor vechi și poluante din întregul București.

Mașinile poluante vor fi scoase din București Foto: Shutterstock

Municipalitatea propune, în paralel, un program de finanțare pentru înlocuirea sistemelor de încălzire pe lemne și cărbune, considerate o altă sursă importantă de poluare.

Planurile privind calitatea aerului pentru perioada 2026-2030 au fost puse în consultare publică de Primăria Municipiului București. Autoritățile susțin că nivelul poluării din Capitală este alarmant, cu depășiri de până la patru ori ale valorilor maxime admise.

Ce mașini vor fi vizate de restricții și când

Potrivit calendarului prezentat de Primăria Capitalei, măsurile vor fi introduse progresiv, mai întâi în zona centrală, apoi la nivelul întregului municipiu. Prima etapă vizează 80.507 de autoturisme Non-Euro, fabricate înainte de 1991, reprezentând aproximativ 3% din parcul auto analizat de municipalitate.

Calendarul propus este următorul:

1 noiembrie 2027: mașinile Non-Euro nu vor mai avea acces în zona centrală.

1 noiembrie 2028: restricțiile din centru se extind la Euro 1, iar mașinile Non-Euro nu vor mai putea circula în întregul București.

1 noiembrie 2029: Euro 2 intră pe lista vehiculelor restricționate în centru. La nivelul întregului oraș vor fi vizate mașinile Non-Euro și Euro 1.

1 noiembrie 2030: restricțiile din centru se extind la Euro 3, iar în tot orașul vor fi vizate și mașinile Euro 2.

1 noiembrie 2031: mașinile Euro 4 vor fi restricționate în zona centrală.

1 noiembrie 2032: restricțiile din centru vor ajunge și la Euro 5, în timp ce la nivelul întregului oraș vor fi vizate mașinile Non-Euro, Euro 1, Euro 2 și Euro 3. Doc PMB+1

Datele prezentate de Primărie arată că în București și Ilfov sunt înmatriculate 2.867.404 de autovehicule, conform evidențelor din 2025. Aproape 1,3 milioane sunt considerate vechi și poluante. Dintre acestea, 461.251 au între 22 și 35 de ani și se încadrează în categoriile Non-Euro, Euro 1, Euro 2 și Euro 3, iar alte 835.856 sunt Euro 4.

Primăria vrea să schimbe și sistemele de încălzire din 15.000 de locuințe

A doua direcție de intervenție propusă de municipalitate vizează reducerea poluării generate de încălzirea locuințelor cu lemne, cărbune și alți combustibili solizi.

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică prezentate de Primărie, în București există 18.593 de case care folosesc astfel de sisteme de încălzire. Dintre acestea, aproximativ 15.200 au putut fi localizate.

Cele mai multe se află în zonele Ferentari – Rahova – Giurgiului, Giulești Sârbi – Chitila Triaj, Cățelu – Industriilor – Policolor și Colentina – Andronache – Fundeni.

Pentru aceste gospodării, Primăria propune programul „AER 2030 ACASĂ”, prin care proprietarii ar urma să primească sprijin financiar pentru înlocuirea sistemelor actuale cu soluții de încălzire cu emisii reduse sau zero.

Finanțarea ar urma să fie asigurată în colaborare cu Guvernul și primăriile de sector. Programul ar fi voluntar, iar soluțiile ar urma să fie adaptate infrastructurii disponibile în fiecare zonă.

Transport public electric și mai multe piste pentru biciclete

Planurile privind calitatea aerului includ și măsuri pentru reducerea poluării generate de traficul rutier, prin modernizarea transportului public și încurajarea deplasărilor alternative.

Printre propuneri se numără înnoirea parcului de transport în comun cu autobuze electrice și troleibuze cu autonomie, extinderea benzilor dedicate transportului public și dezvoltarea traseelor pietonale și pentru biciclete în zona centrală.

Municipalitatea are în vedere și reabilitarea sistemului de termoficare, precum și programe de finanțare pentru înnoirea parcului auto.

Cele două planuri, Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București (PICA) și Planul de Menținere a Calității Aerului (PMCA), acoperă perioada 2026-2030 și se află în consultare publică. Propunerile și observațiile pot fi transmise Primăriei sau la adresa plancalitateaer@pmb.ro, până la 22 noiembrie pentru PMCA și 12 decembrie pentru PICA.

După încheierea consultării publice, documentele vor trebui supuse votului Consiliului General al Municipiului București.