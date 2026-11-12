 Controale în 25 de ambulatorii din țară, după sesizările pacienților. Rogobete: „Nu este o vânătoare de vrăjitoare!” | adevarul.ro
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Controale în 25 de ambulatorii din țară, după sesizările pacienților. Rogobete: „Nu este o vânătoare de vrăjitoare!”

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Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat joi, 12 noiembrie, că vor fi efectuate controale comune în aproximativ 25 de ambulatorii publice și private din 13 orașe, pentru verificarea neregulilor semnalate de pacienți.

Alexandru Rogobete
Alexandru Rogobete Foto: Facebook

„Astăzi am semnat ordinele de ministru pentru demararea unor controale comune, realizate de Corpul de Control al Ministerului Sănătății și Corpul de Control al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în aproximativ 25 de locații din România.

Controalele vor viza ambulatorii publice și private din Brașov, Alba Iulia, Sibiu, Iași, Arad, Timișoara, București, Ploiești, Pitești, Buzău, Baia Mare, Constanța și Târgu Mureș.

Vreau să le mulțumesc tuturor celor care mi-au scris, inclusiv pe adresa oficială a Ministerului Sănătății, și mi-au semnalat neregulile cu care s-au confruntat.”

Rogobete le-a mulțumit pacienților pentru sesizări și i-a încurajat să semnaleze în continuare neregulile, promițând că acestea vor fi verificate și că problemele confirmate vor duce la măsuri concrete.

„Vreau să fie foarte clar: nu este o vânătoare de vrăjitoare! Nu urmărim să punem presiune pe personalul medical, ci să identificăm neregulile, să sancționăm abaterile acolo unde acestea se confirmă și să reducem practicile care afectează accesul pacienților la servicii medicale.

Pacienții au dreptul la servicii medicale accesibile, corecte și transparente. Iar regulile trebuie respectate de toată lumea! Cine crede că mai poate fenta sistemul, are o părere greșită despre determinarea mea!

Împreună putem face sistemul de sănătate mai bun. Până la urmă, acesta este scopul! Vă mulțumesc pentru încredere și pentru implicare!”

Ministrul suspectează că unele spitale blochează artificial locurile din ambulatorii

Rogobete a vorbit despre acest subiect și săptămâna trecută, pe 6 noiembrie, la „Interviurile Adevărul”, când a afirmat că a primit numeroase sesizări de la pacienți care nu reușeau să obțină programări în ambulatoriile de specialitate.

„Tocmai de aceea, ieri sau alaltăieri, când am filmat, am vrut să văd personal cum stau lucrurile și am sunat la câteva spitale. Am sunat la Timișoara, Craiova, Constanța, Sibiu, București și Iași. Situațiile sunt diferite de la un spital la altul și este evident că modificările legislative au un impact pozitiv.

De exemplu, la Constanța există o centrală telefonică modernă, care îți comunică timpul de așteptare. Am fost preluat de cineva și am primit o programare pentru a doua zi. A fost excepțional.

La Timișoara, de asemenea, mi s-a răspuns relativ repede, în două-trei minute, și am primit o programare peste două-trei zile. Este absolut firesc.”

La Sibiu și la Spitalul Colentina i s-a spus că nu mai sunt locuri până anul viitor, iar la Iași a fost redirecționat între mai multe numere de telefon, fără să poată face o programare.

„În urma acestor situații, am dispus deja un control la Spitalul Colentina. Probabil săptămâna viitoare voi avea raportul. Am solicitat programările din ultimele trei luni, pontajele medicilor și deconturile transmise către Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Informațiile pe care le am sunt că programările ar fi blocate artificial, prin introducerea unor pacienți fictivi, care nu se prezintă niciodată, astfel încât să figureze permanent că nu mai există locuri disponibile.”

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