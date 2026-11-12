 A greșit o comandă de pizza, dar întâmplarea i-a schimbat viața. A primit donații de peste 76.000 de dolari din donații | adevarul.ro
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Video A greșit o comandă de pizza, dar întâmplarea i-a schimbat viața. A primit donații de peste 76.000 de dolari din donații

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Peste 2.600 de persoane au donat mai mult de 76.000 de dolari pentru o femeie din statul american Colorado, care lucrează ca livratoare de pizza și, în același timp, are grijă de mama sa, în vârstă de 82 de ani. Campania de strângere de fonduri a fost pornită de o familie care a cunoscut-o întâmplător, după ce femeia a ajuns la ușa locuinței cu o comandă greșită, relatează Good News Network.

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Foto: neal.seiwert

Povestea Suzannei Metcalf a devenit cunoscută după ce aceasta a livrat o comandă la casa pastorului Neal Seiwert, din orașul Castle Rock. Femeia și-a dat seama că încurcase comenzile și și-a cerut scuze, explicând că va trebui să se întoarcă pentru a aduce pizza corectă. Ea a pus greșeala pe seama vârstei înaintate.

Familia nu a fost însă preocupată de încurcătura cu livrarea. Soția pastorului și fiicele acestuia au ieșit în întâmpinarea femeii și au început să se roage pentru ea. În timpul rugăciunii, membrele familiei și-au pus mâinile pe umerii lui Metcalf.

Momentul a fost surprins de camera video a soneriei de la intrare. Ulterior, pastorul Neal Seiwert a publicat înregistrarea pe internet, iar imaginile au fost distribuite pe scară largă, ajungând la milioane de oameni.

Popularitatea videoclipului a adus în atenția publicului și situația dificilă în care se află Suzanne Metcalf. Pe lângă munca de livratoare de pizza, femeia are responsabilitatea îngrijirii permanente a mamei sale, în vârstă de 82 de ani.

Printre sarcinile sale se numără asigurarea îngrijirii zilnice a mamei, gestionarea nevoilor medicale și plata cheltuielilor gospodăriei. După ce au aflat mai multe despre viața femeii, membrii familiei Seiwert au decis să o ajute și printr-o inițiativă concretă, nu doar prin rugăciunea făcută împreună.

Familia a reușit să o contacteze pe Metcalf și a discutat cu ea despre posibilitatea lansării unei campanii de donații. Femeia și-a dat acordul, iar apropiații pastorului au creat o pagină pe platforma GoFundMe.

În descrierea campaniei, Suzanne Metcalf a fost prezentată drept o persoană care, de-a lungul anilor, i-a pus pe ceilalți pe primul loc.

Inițiatorii au stabilit inițial un obiectiv de 10.000 de dolari, sperând să îi ofere un sprijin financiar în timp ce continuă să aibă grijă de mama sa. Reacția celor care au aflat povestea ei a depășit însă așteptările.

Donațiile au continuat să vină, iar suma strânsă a trecut de 76.000 de dolari, de peste șapte ori mai mult decât ținta inițială. Peste 2.600 de persoane au contribuit la campanie în ultimul an.

Povestea femeii a devenit cunoscută după ce înregistrarea surprinsă de camera soneriei a fost distribuită pe rețelele sociale, iar gestul familiei care a ales să o ajute a inspirat mii de oameni să doneze.

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