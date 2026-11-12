Reguli noi pentru proprietarii de panouri fotovoltaice: cum se compensează energia și în ce condiții surplusul poate acoperi factura la gaze

Proprietarii de panouri fotovoltaice vor avea un nou mecanism de compensare a energiei livrate în rețea și posibilitatea de a utiliza valoarea surplusului pentru facturile altor locuri de consum. Pentru anumite persoane fizice, sumele vor putea acoperi și facturile la gaze naturale, cu respectarea condițiilor de eligibilitate.

ANRE a stabilit noi reguli pentru prosumatori Foto: arhivă

Potrivit Adevărul Financiar, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat metodologia care pune în aplicare Legea nr. 160/2026 și înlocuiește Ordinul ANRE nr. 15/2022.

Compensare lunară pentru energia livrată începând cu 26 iulie

Una dintre principalele schimbări privește energia injectată în rețea începând cu 26 iulie 2026, pentru care este prevăzută compensarea lunară, inclusiv în cazul contractelor deja în derulare. Furnizorul compară energia consumată din rețea cu cea livrată de prosumator la același loc de consum și compensează cantitatea mai mică.

De exemplu, la un consum lunar de 300 kWh din rețea și o cantitate livrată de 500 kWh, compensarea privește 300 kWh. Restul de 200 kWh reprezintă excedentul, valorificat potrivit regulilor de decontare. Dacă raportul este invers, diferența de consum rămâne de plătit conform facturii și contractului.

Compensarea nu elimină automat toate costurile facturii. Mecanismul privește energia activă, în timp ce tarifele de rețea, taxele și contribuțiile pot rămâne datorate. Totodată, decontarea lunară nu înseamnă că orice surplus trebuie plătit în numerar la sfârșitul lunii.

Surplusul poate acoperi facturi de la alte adrese

Valoarea excedentului rămas după compensare va putea fi alocată facturilor de electricitate de la alte locuri de consum. Sunt însă necesare două condiții: contractele să aparțină aceluiași titular, iar locurile de consum să fie în portofoliul aceluiași furnizor.

Astfel, surplusul valoric produs la o casă cu panouri fotovoltaice ar putea contribui la achitarea electricității pentru o altă locuință a titularului. Mecanismul nu presupune transferul automat al sumelor între contracte încheiate cu furnizori diferiți.

Cine poate folosi valoarea energiei pentru factura la gaze

Pentru persoanele fizice cu instalații de producere din surse regenerabile de cel mult 27 kW la locul de consum, metodologia prevede alegerea destinației sumelor disponibile pentru minimum 12 luni. Acestea pot fi folosite pentru electricitate sau, în condițiile reglementării, pentru gaze naturale.

Aceeași categorie de prosumatori persoane fizice, cu instalații de cel mult 27 kW, nu va avea obligația de a emite facturi pentru energia livrată în rețea. Documentele de achiziție și decontare vor fi întocmite de furnizor.

Termene pentru restanțe și regularizare

Potrivit sursei citate, regulile tranzitorii prevăd un termen de cel mult 40 de zile lucrătoare pentru plata sumelor restante. Pentru energia livrată între 26 iulie 2026 și ziua anterioară publicării ordinului, regularizarea trebuie făcută în 40 de zile lucrătoare de la publicare.

Furnizorii trebuie să îi informeze pe prosumatori despre opțiunile de alocare valorică între mai multe locuri de consum și de plată programată în șapte zile lucrătoare de la publicarea ordinului.

La solicitarea prosumatorului, după depunerea documentației complete, contractul de vânzare-cumpărare corespunzător mecanismului aplicabil trebuie transmis de furnizor în zece zile lucrătoare.

Furnizorii au termen până la 31 decembrie 2026 pentru adaptarea sistemelor informatice și operaționale, potrivit precizărilor ANRE relatate de Adevărul Financiar.