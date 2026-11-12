 Au plătit până la 600.000 de dolari și și-au vândut casele pentru a trăi pe un vas de croazieră, dar au fost dați jos după doi ani | adevarul.ro
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Video Au plătit până la 600.000 de dolari și și-au vândut casele pentru a trăi pe un vas de croazieră, dar au fost dați jos după doi ani

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Visul unei vieți petrecute permanent pe un vas de croazieră s-a transformat într-o dezamăgire pentru 203 de pasageri ai navei Odyssey. Oamenii au plătit până la 600.000 de dolari pentru a locui pe mare până la sfârșitul vieții, iar unii și-au vândut chiar casele pentru a-și finanța aventura. La finalul lunii octombrie, însă, au fost obligați să debarce în Cambodgia, fără să reușească să-și recupereze toate bunurile. 

Momentul îmbarcării celor 203 de pasageri ai navei Odyssey
Momentul îmbarcării celor 203 de pasageri ai navei Odyssey Foto: X/Dexerto

Povestea este relatată de publicația italiană Corriere della Sera, care descrie eșecul unui proiect de croazieră rezidențială promovat de compania Villa Vie Residences.

Nava Odyssey, construită în 1993, fusese transformată într-un adevărat oraș plutitor, cu restaurante, spa și piscină. Proiectul promitea o viață fără grija facturilor, a întreținerii unei locuințe sau a responsabilităților cotidiene. Pasagerii urmau să călătorească permanent în jurul lumii, având la dispoziție toate facilitățile unei locuințe, dar și serviciile unui hotel de lux.

visul spulberat al celor 203 pasageri pe viata de pe vasul de croaziera odyssey unii platisera 600 000 de acum nu mai au nimic 1118659 webp
Foto: Getty images

Pentru mulți dintre cei care au cumpărat un loc la bord, ideea însemna renunțarea definitivă la viața de pe uscat. Unii și-au vândut locuințele pentru a finanța aventura, convinși că vor avea parte de o vacanță care nu se va mai termina.

600.000 de dolari pentru o viață întreagă pe mare

Pasagerii își imaginaseră că vor urca la bord în octombrie 2024 și nu vor mai coborî niciodată. Compania promitea 425 de escale în 147 de țări, în decursul a trei ani și jumătate, urmate de noi călătorii în jurul lumii.

Prețurile pentru cabine porneau de la 120.000 de dolari și ajungeau la 440.000 de dolari. Acestea puteau fi utilizate pe durata de funcționare a navei, estimată de companie la cel puțin 15 ani. La sumele respective se adăugau taxe lunare de aproximativ 3.500 de dolari.

Cea mai costisitoare ofertă se numea „Endless Horizons” („Orizonturi fără sfârșit”). Pentru 600.000 de dolari, plătiți în avans pentru un cuplu, cei doi puteau locui pe navă până la moartea ultimului dintre titulari, fără să mai achite taxe lunare.

Odyssey plecase din Belfast pe 3 octombrie 2024, iar pasagerii sperau să petreacă ani întregi explorând lumea. Planurile s-au încheiat însă în portul Sihanoukville din Cambodgia.

Pe 27 octombrie, la ora 7.00 dimineața, compania Villa Vie Residences le-a transmis pasagerilor că trebuie să părăsească nava până la ora 14.00. Oamenii au avut la dispoziție doar câteva ore pentru a-și strânge lucrurile și a coborî de la bord.

Compania a susținut că le-a oferit un preaviz de 24 de ore, însă, chiar și în aceste condiții, mulți nu au reușit să-și recupereze toate bunurile. Au rămas pe navă covoare, tablouri, haine, obiecte personale și amintiri de familie.

Randy Cassingham, din Colorado, care locuia pe vas împreună cu soția sa, Kit, și lucra de la distanță, a povestit pe blogul său ce a fost nevoit să lase în urmă.

„A trebuit să las monitoarele, imprimanta, hainele, amintirile și operele de artă, printre care un tablou inspirat de imaginile telescopului James Webb și o gravură navajo, o moștenire de familie”, a relatat acesta.

După debarcare, mai mulți pasageri au fost nevoiți să-și caute cazare la hoteluri în Sihanoukville. Între timp, potrivit unor informații neconfirmate la momentul relatării publicației italiene, Odyssey ar fi urmat să plece spre Singapore, în timp ce foștii săi locatari au rămas pe uscat.

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Costurile cu combustibilul au crescut de peste patru ori

Compania a pus oprirea călătoriei pe seama creșterii puternice a prețurilor la combustibil. Cheltuielile lunare cu carburantul, calculate pentru fiecare cabină, au crescut de la aproximativ 1.800 de dolari la valori de vârf de 8.000 de dolari.

Pentru a reduce cheltuielile, itinerariile au fost încetinite, opririle în porturi au fost prelungite, iar excursiile organizate pentru pasageri au fost reduse.

Lynn Montoya, în vârstă de 64 de ani, din Wyoming, a povestit pentru Daily Mail că uneori pasagerii aflau cu numai câteva ore înainte de plecare că nava nu avea suficienți bani pentru combustibil.

„Ajungeam în port și, cu șase ore înainte de plecare, ni se spunea că nu sunt bani pentru a porni la drum. Glumeam spunând că ne simțim ca niște ostatici”, a relatat aceasta.

Pasagerii s-au confruntat și cu întreruperi ale serviciilor de internet și televiziune, cu o calitate mai slabă a mâncării și cu solicitări repetate de contribuții financiare pentru ca nava să-și poată continua călătoria.

Potrivit lui Lynn, în aprilie, 22 de pasageri au împrumutat companiei 2,2 milioane de dolari, cu promisiunea rambursării banilor și a dobânzilor. „Nu am primit nici măcar o singură plată”, a spus femeia.

În septembrie, compania ar fi solicitat alte 1,5 milioane de dolari, iar în octombrie încă 360.000 de dolari.

Situația a afectat și echipajul. În condițiile în care salariile angajaților întârziau, pasagerii au organizat colecte pentru a-i ajuta pe cei 128 de marinari. Dificultățile financiare au fost atât de mari încât, în Singapore, un pasager ar fi plătit din propriul buzunar 400.000 de dolari pentru combustibil. În Hong Kong, nava fusese reținută din cauza unei datorii de 168.000 de dolari.

Problemele companiei nu puteau fi explicate doar prin scumpirea carburanților. Nava ar fi înregistrat pierderi de aproximativ 600.000 de dolari lunar chiar și atunci când toate cabinele erau ocupate.

Compania pregătea lansarea unei a doua nave

În ciuda dificultăților financiare, Villa Vie Residences anunțase pe 27 iulie planurile pentru lansarea unei a doua nave, Legacy, programată pentru 2029.

Campania de promovare avea sloganul „Două nave. Un orizont fără sfârșit”. Opt zile mai târziu, pasagerilor li se vorbea deja despre oprirea activității.

Între timp, compania încearcă să atragă capital și ia în calcul o restructurare. Viitorul navei și posibilitatea ca pasagerii să-și recupereze banii rămân incerte.

Unii pasageri spun că nu regretă experiența

Deși au fost nevoiți să-și părăsească locuința plutitoare și nu știu dacă își vor recupera banii investiți, unii dintre pasageri spun că nu regretă experiența.

Randy Cassingham a declarat pentru AFP că aventura a fost una extraordinară și că ar reveni la bord. „Lăsând banii la o parte, a fost o aventură fantastică”, a spus acesta.

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Soția sa, Kit, a transmis un mesaj similar: Nu vrem să ne plângem de milă. Vrem să le spunem oamenilor: trăiți-vă visurile. Aruncați-vă cu totul în ele, pentru că nu știți niciodată cum se va termina aventura”.

„Aș cheltui aceiași bani fără să stau pe gânduri, pentru că, pentru mine și soția mea, Sheila, a fost o experiență foarte satisfăcătoare”, a afirmat alt pasager.

La rândul său, Carol Larson, în vârstă de 69 de ani, din California, a declarat pentru AFP: „Mă simt cu adevărat norocoasă că am luat parte la acest experiment de croazieră rezidențială”.

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