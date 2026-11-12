Cine este actrița și regizoarea română de etnie romă care s-a remarcat la Veneția și ajunge acum la Sevilla

În cinematografie, romii au fost adesea portretizați prin aceleași tipare: personaje negative sau figuri exotice, privite din exterior și definite mai degrabă de prejudecăți decât de propriile experiențe. Mult mai rar au fost prezentate povești în care personajele rome să aibă complexitatea și diversitatea unor oameni obișnuiți, cu dileme, vise și identități proprii.

Foto: Alina Şerban/arhiva personală

O actriță și regizoare română, ea însăşi de etnie romă, încearcă să schimbe această percepţie generală prin propriul film. Alina Șerban participă în această săptămână la Festivalul European de Film de la Sevilla, unde sunt prezentate șapte producții realizate de cineaști romi din mai multe țări europene. Peliculele vorbesc despre identitate, discriminare și apartenență, dar și despre dreptul autorilor de a-și spune singuri poveștile, iar filmul ei este unul dintre cele mai aşteptate, după succesul de la Festivalul de Film de la Veneţia.

„Sunt filme făcute de noi, nu doar despre noi. Am crescut într-o lume în care tot ce auzeam despre comunitatea mea venea din exterior... În sfârșit, perspectiva noastră este pusă în centrul atenției”, a declarat ea pentru The Guardian, care scrie că pelicula regizoarei din România este acum în prim-planul Festivalului European de Film de la Sevilla.

Filmul care a câștigat Premiul publicului la Veneția

Pelicula Alinei Șerban, „Și eu contez” („I Matter)”, urmărește povestea unei tinere care, pe măsură ce se maturizează, încearcă să-și înțeleagă identitatea romă și să se împace cu originile sale.

Filmul a fost prezentat la începutul acestui an în secțiunea specială a Festivalului de Film de la Veneția, unde a câștigat Premiul publicului.

Foto: social media

Alina Şerban și-a dorit să construiască o poveste care să contribuie la o înțelegere mai profundă a romilor, una care să nu pornească de la etichetele puse de societate. Comunitatea se numără printre cele mai marginalizate din Europa, iar discriminarea continuă să afecteze accesul la locuințe decente și să contribuie la segregarea copiilor în școli.

„Am vrut să arăt, într-un mod foarte simplu, dar complex, că și noi suntem oameni. Vreau să afirm umanitatea romilor”, a spus Alina Șerban.

Șapte filme realizate de cineaști romi, la Sevilla

Filmul româncei face parte din „Raising Romani Gaze”, un program special inclus în Festivalul European de Film de la Sevilla, despre care organizatorii spun că este primul eveniment de acest fel, pregătit timp de aproximativ zece ani.

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„Este ceva pentru care ne pregătim de aproximativ zece ani”, a declarat Katalin Bársony, cineastă romă din Ungaria și una dintre curatoarele selecției.

Programul de la Sevilla reunește filme ale unor autori din comunitatea romă, care propun povești și şi propun personaje foarte diferite. Potrivit organizatorilor, în Europa trăiesc aproximativ 10-12 milioane de romi, însă, încă de la începuturile cinematografiei, reprezentarea lor a fost construită în mare parte din exterior.

„Încă de la începuturile filmului mut, romii au fost distribuiți în anumite roluri. Iar acele roluri au fost, în mare parte, pasive și definite de privirea celor din exterior”, a explicat Katalin Bársony.

Selecția cuprinde, printre altele, un documentar realizat de aceasta despre un tânăr născut în Germania din părinți romi, care este deportat ulterior în Kosovo. Un alt film, semnat de regizorul spaniol Jero de los Santos, explorează experiențele persoanelor queer din comunitatea romă.

Printre producțiile prezentate se află și Smooth the Edges, un scurtmetraj realizat de Charles Newland, cineast rom stabilit în Nottingham, care surprinde alegerea dificilă dintre acceptarea celorlalți și păstrarea propriei identități.

„Ajungi să fii un ambasador fără să fi ales acest rol”

Pentru Alina Șerban, participarea la programul de la Sevilla este și o ocazie de a vorbi despre prejudecățile care au însoțit experiența romilor de-a lungul generațiilor. Actrița spune că, în România, pentru ea și pentru cei de vârsta sa, identitatea romă era adesea asociată cu ideea de inferioritate.

„Așa cum se spune, ultima formă de rasism încă acceptată este cea îndreptată împotriva romilor. Pentru mine, cel puțin în contextul românesc și pentru generația mea, a fi rom însemna că erai cumva inferior”, a declarat ea.

„Sper ca peste câțiva ani să existe 50 sau 100 de filme ca al meu. Dar, fiind una dintre primele persoane care au adus această perspectivă în prim-plan, am avut de gestionat toată această presiune și toate aceste nuanțe. Ajungi să fii un ambasador fără să fi ales acest rol”, a mărturisit actrița.

Alina Șerban consideră că publicul trebuie să aibă ocazia să vadă personaje rome care trec prin experiențe umane complexe, la fel ca toţi ceilalţi oameni, dincolo de imaginile stereotipe care însoţesc adesea această comunitate.

„Filmele aduc schimbare. Arta îi face pe oameni să se gândească la felul în care este viața unui alt om”, a concluzionat Alina Șerban.