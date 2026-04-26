Doi foşti premieri israelieni se unesc pentru a-l bate pe Netanyahu în alegerile parlamentare din luna octombrie

Fostul premier Naftali Bennett şi liderul opoziţiei Yair Lapid, care a fost la rândul său o scurtă perioadă de timp şef de Guvern în 2022, urmează să candideze în următoarele alegeri parlamentare pe o listă comună.

Naftali Bennett și Yair Lapid FOTO: X

”Fostul premier Naftali Bennett şi cu mine anunţăm azi o primă etapă în procesul reparării statului israelian: fuziunea Partidului Yesh Atid cu Partidul Bennett 2026 într-un partid unificat, condus de către fostul premier Naftali Bennett”, anunţă pe X Yair Lapid.

Naftali Bennett (dreapta) şi Yair Lapid (centru) au format împreună un Guvern, în iunie 202, căruia i-a succedat, la sfârşitul lui 2022, actualul Guvern condus de către Benjamin Netanyahu.

Potrivit unor sondaje, Naftali Bennett este creditat drept cel mai  bine plasat candidat să-l înfrângă pe Banjamin Netanyahu în alegerile legislartive prevăzute în octombrie, potrivit News.

”Această iniţiativă conduce la unificarea blocului «Tabăra Schimbării» şi permite concentrarea tuturor eforturilor în vederea conducerii Israelului către reparaţia necesară”, declară Yair Lapid.

Fiul unor imigranţi americani, Naftali Bennett, în vârstă de 54 de ani, un fost antreprenor high-tech care şi-a vândut start-up-ul în 2005 cu 154 de milioane de dolari (110 milioane de euro), mizează mult pe imaginea sa de fost ofiţer de comando al armatei israeliene, un profil care-i asifură susţinerea unei părţi a tineretului, maiales după doi ani de război.

Un fost consilier al lui Benjamin Netanyahu, Naftali Bennett s-a transformat de-a lungul anilor într-un adversar aprig al politicii fostului său  mentor.

El a condus mai multe formaţiuni de drepata înainte de a forma un Guvern de largă uniune în 2021, cu susţinerea unei formaţiuni arabe.

Noul său partener de cursă, Yair Lapid, în vârstă de 62 de ani, este fiul fostului jurnalist Tommy Lapid, un fost ministru, un supravieţuitor al Holocaustului, şi al scriitoarei Shulamit Lapid.

Un jurnalist vedetă de televiziune, Yair Lapid a intrat în politică în 2012, când a înfinţat Partidul Yesh Atid (Există un viitor), care s-a impus drept cea de a doua formaţiune politică în Israel, şi a devenit liderul opoziţiei, în afara perioadei în care a deţinut scurt timp puterea.

