Viață ON, ecrane OFF: cum readucem copiii înapoi la joacă și dialog offline

Uneori, telefonul sau tableta transformă timpul de masă în ceva făcut pe repede-înainte, liniștea din casă, în lipsa conexiunii, iar nopțile, în nopți albe. Fără să ne dăm seama, ecranele devin un fundal permanent al copilăriei.

Asociația InspirAction lucrează cu acest punct sensibil: inspiră și ghidează copiii și adolescenții să-și dezvolte abilități pentru o viață echilibrată, sănătoasă și responsabilă. Iar prin campania „Viață ON, ecrane OFF”, ONG-ul deschide o conversație sinceră despre echilibrul dintre tehnologie și viața de zi cu zi, invitând părinții și copiii să se reconecteze la experiențe autentice: joacă, dialog și liniște.

De ce acum?

Când vorbim despre timp petrecut în online, nu mai vorbim despre un obicei. Pentru tot mai mulți copii, e un mediu în care trăiesc.

  • Aproape 40% dintre elevii români de 15 ani petrec zilnic peste 4 ore pe dispozitive digitale în afara școlii, pentru destindere.
  • 53% dintre elevii din România spun că nu își mai pot controla timpul pe rețelele de socializare, iar fetele sunt mai afectate (58%); băieții raportează mai frecvent dificultăți legate de gaming.
  • La copiii mici, media rămâne ridicată: în jur de 2,5 ore/zi pentru cei de 0–8 ani, conform celui mai recent census Common Sense Media.
  • La nivel european, datele HBSC/OMS arată creșteri în zona de utilizare problematică a social media în rândul adolescenților.

Dincolo de statistici, copiii și tinerii se pot confrunta cu: somn mai slab, atenție fragmentată, probleme de concentrare, performanțe școlare în scădere, anxietate, iritabilitate, distanță emoțională în familie. Iar când copilul se îndepărtează, nu o face „împotriva noastră”. O face spre ceva care îi livrează dopamină la un click distanță.

Experimentul social InspirAction

Ca să surprindă această realitate, InspirAction a realizat un experiment social care arată, simplu și direct, ce se întâmplă când ecranul devine „al treilea membru” al familiei. Experimentul poate fi vizualizat aici: https://inspiraction.ro/viata-on/

Ghid GRATUIT pentru părinți 

Campania nu se oprește la conștientizare. InspirAction a creat un Ghid gratuit cu soluții practice pentru părinți, gândit pentru familii reale, cu program încărcat, oboseală, și uneori… răbdare pe avarii.

În ghid găsești, pe scurt:

  • cum pui limite sănătoase fără conflicte și lupte de putere;
  • cum creezi conectare emoțională autentică, ca timpul cu tine să devină alegerea copilului;
  • idei de activități offline ușor de aplicat;
  • un plan personalizat pentru familia ta, pas cu pas.

Ce urmează: lecții interactive pentru 500 de elevi

Mai departe, InspirAction își propune să ducă intervenția direct în școli: 3 lecții interactive pentru reducerea dependenței de ecrane, pentru 500 de elevi de gimnaziu din București, Timișoara, Alba și Sibiu, susținute de traineri și coachi certificați.

Copiii vor exersa:

·       cum își controlează atenția (într-o lume care o vinde la bucată),

·       cum își setează limite sănătoase,

·       cum găsesc alternative offline care chiar sunt distractive.

Cum te poți implica: 

Dacă ești părinte, începe cu primul pas: vizionează experimentul și descarcă ghidul gratuit. Iar dacă vrei să duci schimbarea mai departe, poți susține financiar implementarea lecțiilor în școli prin donație pe pagina campaniei InspirAction.

