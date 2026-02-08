Vârsta la care atingem capacitatea fizică maximă: cum poți câștiga 10% în plus

Un amplu studiu desfășurat în Suedia pe o perioadă de aproape cincizeci de ani aduce vești neașteptate pentru cei care cred că forma fizică maximă se încheie odată cu tinerețea.

Cercetătorii au descoperit că, în medie, capacitatea fizică maximă este atinsă în jurul vârstei de 35 de ani, după care începe un declin lent, indiferent de nivelul de activitate fizică.

Studiul a fost publicat în Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle și a urmărit câteva sute de participanți înscriși în cohorta suedeză de activitate fizică și fitness. Cercetarea a început în 1974, când participanții aveau 16 ani, iar evaluările au fost realizate periodic timp de 47 de ani, la vârstele de 16, 27, 34, 52 și 63 de ani.

Cercetătorii au măsurat capacitatea aerobă, rezistența musculară și forța musculară, ceea ce face ca acest studiu să fie unul dintre puținele care analizează îmbătrânirea acelorași persoane, nu comparații între generații diferite.

Rezultatele arată că rezistența musculară și capacitatea aerobă ating un vârf între sfârșitul anilor 20 și mijlocul anilor 30, după care intră într-un declin progresiv.

Inițial, scăderea este mai mică de 1% pe an, însă odată cu înaintarea în vârstă ritmul se accelerează, ajungând până la 2,5% anual. Până la începutul decadei a șaptea de viață, participanții pierd între 30% și 48% din capacitatea fizică maximă.

Forța musculară urmează un traseu diferit. Bărbații ating vârful în jurul vârstei de 20–30 de ani, în timp ce femeile mai devreme, în jurul vârstei de 19 ani. După acest prag, ritmul declinului este relativ similar pentru ambele sexe.

Chiar și participanții activi pe tot parcursul vieții au atins apogeul la aceeași vârstă, însă diferența majoră a fost modul în care s-a produs declinul.

Persoanele care au rămas active din adolescență au menținut niveluri mai ridicate de fitness la toate evaluările. Chiar și cei care au început să facă mișcare mai târziu au înregistrat îmbunătățiri semnificative, cu o creștere a capacității fizice de aproximativ 10% față de cei sedentari.

„Nu este niciodată prea târziu să începi să te miști”, a declarat Maria Westerståhl, autoarea principală a studiului, de la Institutul Karolinska, subliniind că activitatea fizică încetinește pierderea performanței, chiar dacă nu o poate opri complet.