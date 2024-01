Cum acționează, de fapt, noile clase de medicamente împotriva obezității, dezvoltate inițial pentru diabet

Multă lume se întreabă cum acționează, de fapt, noile clase de medicamente împotriva obezității, dezvoltate inițial pentru tratarea diabetului și cât de eficiente sunt în realitate.

Echipa podcastului american "Chasing Life" de la CNN a discutat recent, printre altele despre noile medicamente puternice și extrem de populare, care au ajutat deja multe persoane să scape de kilograme.

Este vorba despre medicamente care includ semaglutida (comercializată sub denumirile Ozempic, Rybelsus și Wegovy) și tirzepatida (comercializată sub denumirile Mounjaro și Zepbound), precum și mai vechea liraglutidă (comercializată sub denumirile Victoza și Saxenda).

Este greu de supraestimat impactul lor asupra culturii populare - și asupra organismelor celor care le iau, notează CNN.

1,7% din populația SUA a primit, în luna septembrie 2023, prescripție pentru semaglutid fie pentru diabet, fie pentru pierderea în greutate, iar această cifră este de așteptat să crească, potrivit sursei citate.

O proiecție a analiștilor de la JP Morgan spune că, până în 2030, 9% din populația SUA va lua aceste medicamente, ceea ce înseamnă 30 de milioane de americani. Iar producătorii de medicamente lucrează din greu la sintetizarea unor medicamente și mai puternice.

Imitarea anumitor hormoni

Aceste medicamente acționează prin imitarea anumitor hormoni pe care corpul nostru îi eliberează atunci când mâncăm.

În momentul în care acești hormoni - sau medicamentele care îi imită - se atașează la receptorii din corpul nostru, se crede că au o serie de efecte, inclusiv stimularea producției de insulină și semnalizarea creierului nostru că suntem sătui și că ne putem opri din mâncat.



S-a demonstrat, de asemenea, că unul dintre hormoni, GLP-1, încetinește digestia, astfel încât ne simțim sătui mai mult timp.

Senzația de sațietate pentru mai mult timp pare un aspect interesant pentru mulți dintre cei care au încercat ă să țină o dietă.

Aceste noi medicamente reduc, din multe puncte de vedere, „zgomotul alimentar" sau „vorbăria creierului", gândurile intruzive despre mâncare, explică Dr. Sanjay Gupta la CNN.



„Sosirea acestor medicamente pare a fi crucială, poate chiar revoluționară”

Pentru multe persoane care vor să slăbească, acest zgomot alimentar creează, în esență, nevoia de a face un efort constant de voință, o bătălie obositoare, iar aceste medicamente au un succes atât de mare în ceea ce privește liniștirea „vorbăriei creierului" încât sunt studiate și pentru alte comportamente compulsive, cum ar fi abuzul de substanțe, tulburarea de consum de alcool, fumatul și dependența de jocuri de noroc).

„După ce am acoperit știrile medicale timp de mai bine de două decenii, pot spune că introducerea acestor medicamente pare diferită. La fel ca în cazul Prozac-ului la sfârșitul anilor 1980 și al Viagra-ului la sfârșitul anilor 1990, sosirea acestor medicamente pare a fi crucială, poate chiar revoluționară, deoarece funcționează și par a fi sigure, în cea mai mare parte. Asta nu înseamnă că unii oameni nu au efecte secundare neplăcute și chiar, ocazional, foarte grave. În plus, ar trebui să subliniez că, atunci când medicamentele sunt întrerupte, greutatea revine adesea, ceea ce face ca acestea să fie probabil medicamente pe viață”, explică Dr. Sanjay Gupta la CNN.