Îmbătrânirea accelerează în două perioade ale vieții. Un nou studiu arată când au loc schimbări semnificative

Potrivit unui studiu din 2024 privind schimbările moleculare asociate cu îmbătrânirea, oamenii trec prin două salturi bruște, unul la vârsta medie de 44 de ani și altul în jurul vârstei de 60 de ani.

„Nu ne schimbăm doar treptat în timp; există schimbări cu adevărat dramatice,” a explicat geneticianul Michael Snyder în august 2024, când cercetarea a fost publicată. „Se pare că mijlocul vieții, în jurul vârstei de 40 și ceva de ani, este o perioadă de schimbări dramatice, la fel ca începutul vârstei de 60 de ani. Și acest lucru este valabil indiferent de clasa de molecule pe care o analizăm.”

Snyder și colegii săi au investigat biologia îmbătrânirii pentru a înțelege mai profund ce schimbări apar și cum, cu scopul de a le putea preveni sau trata mai eficient. Ei au urmărit un grup de 108 adulți, care au donat probe biologice la câteva luni, pe parcursul mai multor ani, scrie Science Alert.

Cercetătorii au observat că, în anumite afecțiuni, precum Alzheimer sau bolile cardiovasculare, riscul nu crește treptat în timp; el escaladează brusc după o anumită vârstă.

Astfel, au dorit să analizeze mai atent biomarkerii îmbătrânirii pentru a vedea dacă pot identifica schimbările asociate.

Folosind probele colectate, cercetătorii au urmărit diferite tipuri de biomolecule. Moleculele studiate au inclus RNA, proteine, lipide și taxoni din microbiomul intestinului, pielii, nasului și cavității bucale, pentru un total de 135.239 de caracteristici biologice.

Fiecare participant a trimis, în medie, 47 de probe pe parcursul a 626 de zile, cel mai fidel participant oferind 367 de probe. Această cantitate impresionantă de date a generat peste 246 de miliarde de puncte de date, pe care cercetătorii le-au procesat, căutând tipare în schimbări.

Snyder și colegii săi au observat o schimbare distinctă în abundența multor tipuri de molecule în corpul uman, în două etape clar delimitate.

Aproximativ 81% din toate moleculele studiate au prezentat modificări în una sau ambele etape. Schimbările au atins un vârf la mijlocul vieții, în jurul vârstei de 40 și ceva de ani, și din nou la începutul vârstei de 60 de ani, cu profile ușor diferite.

Vârful de la mijlocul vieții a arătat modificări în moleculele asociate cu metabolismul lipidelor, al cafelei și al alcoolului, precum și cu bolile cardiovasculare și disfuncțiile pielii și musculare.

Vârful de la începutul vârstei de 60 de ani a fost asociat cu metabolismul carbohidraților și al cafelei, bolile cardiovasculare, pielea și mușchii, reglarea imunității și funcția rinichilor.

Primul vârf, cel din mijlocul vieții, este de obicei perioada când femeile intră la menopauză sau perimenopauză, însă cercetătorii au exclus acest factor ca principal: și bărbații au prezentat schimbări moleculare semnificative la aceeași vârstă.

„Acest lucru sugerează că, deși menopauza sau perimenopauza pot contribui la schimbările observate la femeile de 40 și ceva de ani, probabil există și alți factori, mai importanți, care influențează aceste modificări la ambele sexe,” a explicat metabolomistul și primul autor Xiaotao Shen, fost cercetător la Stanford, acum la Nanyang Technological University din Singapore. „Identificarea și studierea acestor factori ar trebui să fie o prioritate pentru cercetările viitoare.”

Cercetătorii menționează că dimensiunea eșantionului este destul de mică și că au testat probe biologice limitate, de la persoane cu vârste între 25 și 70 de ani. Studiul a fost publicat în revista Nature Aging.