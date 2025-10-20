Video Cum trebuie măsurată corect tensiunea arterială. Dr. Tatu-Chițoiu: „Nu stați toată ziua cu tensiometrul după dumneavoastră. Este o aiureală!”

Măsurarea tensiunii arteriale este o procedură aparent simplă, dar frecvent realizată greșit atât în cabinet, cât și acasă, avertizează dr. Gabriel Tatu-Chiţoiu, medic primar cardiologie și medicină internă la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca, fostul președinte al Societății Române de Cardiologie.

„În orice caz, NU cum vedeți în imaginile pe care le-am pus la comentarii! Toate exemplele sunt complet greșite. Unele provin de pe internet, altele le-am surprins personal în UPU – manșeta aplicată peste haine groase, poziția incomodă, toate acestea sunt erori flagrante”, explică reputatul cardiolog, care a făcut referire la Ghidul 2024 al European Society of Cardiology.

Dr. Gabriel Tatu-Chiţoiu subliniază diferența între tensiunea măsurată în cabinet, OBPM, și cea măsurată acasă, HBPM. Pentru măsurătorile de acasă, recomandările sunt clare: dimineața, imediat după trezire și după baie, când pacientul este complet liniștit, fără să fi mâncat sau făcut efort fizic, și înainte de culcare, în aceleași condiții. Măsurătorile se fac timp de 7-10 zile și apoi se arată medicului.

Greșeli frecvente în măsurarea tensiunii arteriale

„Nu stați toată ziua cu tensiometrul după dumneavoastră. Este o aiureală! Am aruncat o privire peste câteva filmulețe de pe youtube în care ni se arată cum se măsoară corect tensinea arterială. Am constatat că ceea ce se prezintă în filmele de limbă română este tehnica pe care medicul respectiv o folosește în practica sa pentru măsurarea tensiunii arteriale. Dar! ...tehnica respectivă nu este corectă! Nu respectă tehnica indicată de ghidurile de specialitate”, susține medicul cardiolog.

Efectele erorilor de măsurare: milioane de falși hipertensivi

Cardiologul mai explică că această lipsă de instruire corectă duce la erori majore. „Există cel puțin 29 de surse de eroare în măsurarea tensiunii arteriale. O eroare de doar 5 mmHg poate genera peste 80 de milioane de falși hipertensivi la nivel mondial”, precizează medicul.

Dr. Tatu-Chițoiu relatează situații frecvente în cabinet. „M-am întâlnit des cu astfel de situații în care pacienți veniți speriați că au hipertensiune arterială să constate singuri, în fața mea, măsurându-și singuri tensiunea, dar în mod corect că nu au hipertensiune. Și-au luat un tensiometru electronic acasă, și-au măsurat CORECT tensiunea aarterială acasă, le-am pus ulterior și aparatul de monitorizare ambulatorie a tensiunii arteriale/24 de ore și așa am ajuns la concluzia că nu sunt hipertensivi”, susține dr. Tatu-Chițoiu.

În consecință, medicul cardiolog susține că este important „să știm exact cum stăm cu tensiunea”.

„De aceea este bine ca fiecare familie să aibă în casă un tensiometru electronic validat clinic (cu manșetă pentru braț și nu jucăriile care se pun la încheietura mâinii). Și să învețe să își măsoare corect tensiunea acasă. Este simplu, dar cu respectarea tuturor condițiilor”, a concluzionat cardiologul.