Trucuri simple prin care poți trata febra, fără să apelezi la medicamente

Febra, multe ori inconfortabilă, poate fi tratată cu diverse medicamente, însă există și metode naturale prin care poți ajuta corpul să-și regleze temperatura, folosind plante, alimente și tehnici simple.

Febra reprezintă creșterea temporară a temperaturii corpului peste valorile normale (în general peste 37,5–38°C), ca răspuns al organismului la diverse stimuli, de obicei infecții sau inflamații.

În funcție de cauza febrei, pot apărea simptome precum: transpirația, frisoane, dureri de cap sau musculare, lipsa poftei de mâncare, iritabilitate, deshidratare și slăbiciune generală. Cu toate acestea, dacă febra depășește 38°C și persistă mai mult de trei zile, este recomandat să ceri asistență medicală pentru a exclude cauze mai grave, scrie Mayo Clinic.

Febra poate fi tratată cu ceaiuri, iar cele sudorifice stimulează transpirația, ajutând corpul să elimine toxinele și să reducă temperatura, scriu cei de la sfatnaturist. Printre cele mai eficiente plante se numără:

Ceai de tei – are efect calmant și sudorific. Studiile arată că teiul poate reduce simptomele febrei prin stimularea transpirației.

– are efect calmant și sudorific. Studiile arată că teiul poate reduce simptomele febrei prin stimularea transpirației. Ceai de soc – florile de soc sunt recunoscute pentru proprietățile lor antivirale și capacitatea de a diminua febra.

– florile de soc sunt recunoscute pentru proprietățile lor antivirale și capacitatea de a diminua febra. Ceai de mușețel – calmează sistemul digestiv și favorizează transpirația ușoară.

Mod de preparare: O linguriță de plantă se infuzează în 250 ml apă clocotită timp de 10-15 minute și se consumă cald.

De asemenea, aplicarea de comprese ajută la scăderea temperaturii corporale prin răcirea directă a pielii:

Comprese cu apă rece: aplicate pe frunte, ceafă, încheieturi sau tâmple.

Prosop înmuiat în apă cu oțet: oțetul poate intensifica efectul de răcire.

Important: Nu folosi comprese extrem de reci, pentru a evita șocul termic.

Fructele de pădure sunt bogate în antioxidanți și vitamine care sprijină sistemul imunitar:

Afine, zmeură, mure – conțin vitamina C și polifenoli, esențiali pentru combaterea infecțiilor.

Mod de consum: fructele se pasează și se consumă proaspete, eventual diluate cu puțină apă.

Probioticele sunt, de asemenea, recomandate, deoarece susțin sănătatea intestinală, iar peste 70% din sistemul imunitar se află în tractul digestiv. Astfel, probioticele pot reduce riscul unor boli infectioase și pot îmbunătăți funcția imunitară chiar și în timpul febrei.

