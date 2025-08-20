Cum să depășești mai ușor depresia post-vacanță, când organismul trece printr-o schimbare bruscă de ritm. Trucurile recomandate de un psiholog

Întoarcerea din concediu, mai ales după o vacanță lungă, vine adesea la pachet cu o stare de tristețe, iritabilitate sau chiar anxietate, cunoscută în psihologie sub numele de „depresia post-vacanță”.

Fenomenul începe să fie tot mai frecvent raportat și în România, pe măsură ce oamenii conștientizează importanța echilibrului dintre viața profesională și cea personală, potrivit Click!.

Depresia post-vacanță nu trebuie ignorată

Psihologii atrag atenția că organismul nare nevoie de o perioadă de adaptare după concediu, iar lipsa acesteia duce la o cădere emoțională neașteptată.

„Este normal să apară o mică dezamăgire odată cu revenirea la rutina zilnică, la unii oameni simptomele sunt mai intense și se pot manifesta prin lipsă de energie, tulburări de somn sau chiar irascibilitate accentuată”, explică psihologul Mirela Zivari.

„Să vedem rutina zilnică ca pe o etapă intermediară”

Depresia post-vacanță nu trebuie ignorată. Psihologul spune că una dintre metodele simple, dar eficiente, de a face față acestei tranziții este să începem imediat să ne facem planuri pentru următoarea vacanță.

„Faptul că avem în minte o nouă destinație sau un proiect personal ne dă o stare de anticipare pozitivă și reduce senzația de blocaj. În plus, ne ajută să vedem rutina zilnică ca pe o etapă intermediară până la următoarea experiență plăcută”, subliniază specialistul.

Experții recomandă și alte strategii utile pentru a combate depresia post-vacanță.

„Ajută enorm să avem 2-3 zile în care să putem să ne aducem toate gândurile înapoi acasă. Am găsit acest sfat că revenirea la serviciu, prima zi de lucru să fie, spre exemplu, miercuri, să avem o săptămână mai scurtă. Mi s-a părut foarte interesant modul acesta, prin care te ajuți să intri cu o stare de spirit mai bună la serviciu, prin care efectiv scurtăm perioada de efort. Săptămâna de lucru este mai scurtă, am în fața un week end, așadar am încă un suport să ies mai ușor din depresia post vacanță”, spunea, într-un interviu pentru Adevărul Live, psihologul Carina Coșăreanu.