Luni, 5 Ianuarie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Șoșoacă spune că situația din Venezuela amintește de eliminarea soților Ceaușescu: „Mâine poate fi oricine”

Publicat:

Diana Iovanovici-Șoșoacă a susținut că a avut duminică o convorbire „directă cu membri marcanți ai puterii legitime din Venezuela” și a comparat situația din această țară cu arestarea soților Ceaușescu în decembrie 1989.

Diana Șoșoacă FOTO Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu
Diana Șoșoacă FOTO Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Diana Iovanovici-Șoșoacă a transmis, printr-un comunicat publicat luni, că a avut „o convorbire online directă cu membri marcanți ai puterii legitime din Venezuela, oameni de stat cu care are o relație consolidată încă din ianuarie 2025, când a participat la ceremonia de învestire a președintelui Nicolas Maduro. În cadrul acestui dialog diplomatic, au fost analizate consecințele grave ale evenimentelor petrecute recent în Venezuela și implicațiile asupra suveranității statelor în raport cu agresiunile externe”.

„Această discuție nu este una întâmplătoare. Diana Iovanovici-Șoșoacă i-a cunoscut personal pe președintele Nicolás Maduro și pe soția sa, precum și pe miniștri, parlamentari și înalți oficiali venezueleni, menținând permanent o legătură directă și oficială cu aceștia. De asemenea, relația sa diplomatică apropiată cu Ambasada Venezuelei la București este binecunoscută, ambasadorul participând la ultimele două ediții ale Școlii de Vară S.O.S. România”, se mai arată în comunicat, potrivit căruia „astăzi, niciun alt reprezentant al României nu deține același nivel de contact direct, legitimitate diplomatică și informație de primă sursă despre situația reală din Venezuela precum Diana Iovanovici-Șoșoacă”.

Comunicatul face apoi o comparație între situația din Venezuela și istoria căderii regimului comunist din România, pe care o cataloghează drept „traumă”.

„Istoria Venezuelei seamănă tulburător cu istoria României, Venezuela fiind țara cu cele mai mari rezerve de petrol din lume. Interesul marilor puteri este evident”, afirmă europarlamentara, potrivit căreia „astăzi vedem din nou același scenariu”.

„Modul brutal în care cuplul prezidențial Maduro a fost înlăturat amintește izbitor de modul în care soții Ceaușescu au fost eliminați. România a trăit această traumă în urmă cu 36 de ani. Astăzi, Venezuela trece prin același tip de experiment geopolitic. (…) Astfel de acțiuni reprezintă o încălcare gravă a dreptului internațional și a Cartei ONU. Venezuela este astăzi sub atac. Mâine poate fi oricine. România nu mai are voie să rămână o colonie economică și politică”, a conchis lidera S.O.S. România.

Reacția autorităților din România

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a anunțat, sâmbătă, 3 ianuarie, că a discutat cu partenerii din Uniunea Europeană pentru alinierea pentru o declaraţie comună în pregătirea Consiliului de Securitate ONU în ceea ce priveşte situaţia din Venezuela.

„Decizia de a-l aduce pe Nicolas Maduro în faţa justiţiei poate opri creşterea flagelului traficului de droguri, poate reda venezuelenilor şansa la un viitor bun în prosperitate, dar este şi o decizie care ne aduce la masa discuţiilor diplomatice pentru a reafirma şi a proteja regulile internaţionale”, a transmis aceasta.

Politică

