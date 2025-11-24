Ce indică faptul că ai diaree dimineața și când trebuie să mergi la medic. Semnalul pe care ți-l dă organismul

Faptul că ai probleme cu stomacul dimineața, în mod repetat, ar trebui să-și ridice unele semne de întrebare. Experții au indicat câțiva dintre cei mai comuni factori care pot cauza diaree la primele ore.

Dacă diareea de dimineață reapare aproape în fiecare zi, acesta este un semnal că organismul reacționează la infecții, obiceiuri alimentare, stres sau boli cronice, radioclub.ua.

Pentru a scăpa de acest simptom neplăcut, este important să înțelegi adevărata sa cauză.

Cei mai comuni factori care pot cauza probleme stomacale frecvente dimineața identificați de specialiști sunt:

Infecțiile, de la viruși la paraziți

Cel mai adesea, diareea acută (până la 14 zile) este asociată cu virusuri - norovirus, rotavirus sau adenovirus.

Norovirusul este deosebit de contagios: contactul cu o persoană sau un obiect infectat este suficient.

Infecțiile bacteriene sunt și ele frecvente. E-coli, salmonella sau campylobacter pot intra în organism cu alimente sau apă contaminate.

Infecțiile parazitare (cum ar fi giardiaza) pot provoca diaree prelungită și debilitantă, care poate dura săptămâni întregi. Acestea provoacă 2-5 scaune apose pe zi și pot deveni cronice.

Dieta și obiceiuri alimentare

Unele alimente grăbesc scaunul. Un exemplu sunt înlocuitorii de zahăr (sorbitol, fructoză), care provoacă adesea diaree deoarece sunt absorbiți slab.

Cafeaua sau ceaiul tare, băut imediat după trezire, stimulează producția de acid gastric, iar rezultatul poate fi o dorință urgentă de a merge la toaletă.

Intoleranța la lactoză se manifestă și prin diaree de dimineață, mai ales după consumul de produse lactate în timpul serii.

Stres și reacții hormonale

Nivelurile crescute de stres activează hormoni care afectează motilitatea intestinală.

Pentru unele persoane, acest lucru se manifestă prin dureri abdominale, greață și scaune moi dimineața, când stresul este resimțit cel mai puternic.

Efecte secundare ale medicamentelor

Diareea de dimineață poate fi cauzată și de:

- antibiotice (din cauza riscului de supracreștere bacteriană);

- antiinflamatoare nesteroidiene (aspirină, ibuprofen, diclofenac);

- antiacide – medicamente care ameliorează simptomele arsurilor la stomac;

- medicamente pentru aritmie sau hipertensiune;

- unele vitamine și suplimente alimentare (magneziul, spre exemplu acționează adesea ca un laxativ natural);

- afecțiuni cronice.

Trebuie precizat că există boli pentru care diareea de dimineață este un simptom tipic. Este cazul bolii Crohn, care provoacă o inflamație la nivelul intestinelor. Și, de asemenea, sindromul de colon iritabil. Manifestările lor concomitente: balonare, durere, ușurare după scaune, senzația de scaune incomplete.

Diabetul necontrolat poate provoca, de asemenea, tulburări frecvente de dimineață – din cauza creșterii excesive a bacteriilor în intestine.

Când este cazul să mergi la medic

Dacă diareea reapare aproape zilnic, este însoțită de durere, pierdere în greutate sau, mai grav, sânge în scaun ori dacă durează mai mult de o săptămână, este necesară o consultație medicală și o examinare.