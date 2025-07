Tensiunea arterială peste aceste valori poate fi periculoasă pe timpul caniculei

Persoanele cu tensiune arterială ridicată sunt mai expuse riscurilor de sănătate în perioadele de caniculă, iar cercetătorii explică cum putem verifica dacă valorile depășesc limita normală.

Potrivit Plymouth Live, inima trebuie să lucreze mai mult pentru a menține temperatura corpului la valoarea normală, întrucât venele se dilată, ceea ce poate duce la scăderea tensiunii arteriale.

„Dacă suferiți de afecțiuni cardiace, puteți fi expus unui risc mai mare din cauza căldurii, deoarece temperaturile ridicate pot suprasolicita inima. Persoanele vârstnice și copiii foarte mici au o dificultate mai mare în a-și regla temperatura corpului, deci sunt expuși unui risc mai mare din cauza temperaturilor extreme.

Când e cald, verifică regulat ce fac prietenii și rudele tale, ca să te asiguri că sunt bine și se simt confortabil. Cel mai important mod în care vă puteți proteja inima în căldură este să vă mențineți hidratat”, explică Ruth Goss, asistentă medicală principală în cardiologie la British Heart Foundation (BHF).

De asemenea, experții de la Clinica Mayo recomandă persoanelor care știu că au probleme cardiace să-și verifice tensiunea arterială în această perioadă.

Valorile tensiunii arteriale sunt exprimate prin două cifre, prima fiind mai mare decât a doua.

Conform National Health Service (NHS), dacă persoana are sub 80 de ani, se consideră că are o tensiune arterială ridicată dacă valorile sunt de 140/90 sau mai mari, atunci când sunt măsurate de un profesionist și 135/85 sau mai mari, atunci când sunt măsurate acasă.

În schimb, dacă individul are 80 de ani sau mai mult, se consideră că are tensiune arterială ridicată dacă valoarea măsurată este de 150/90 sau mai mare atunci când este verificată de un profesionist și 145/85 sau mai mare atunci când tensiunea este verificată acasă.

Dacă tensiunea arterială este peste aceste valori, trebuie acordată atenție următoarelor simptome:

Amețeală

Dureri de cap

Transpirație excesivă

Pielea devine palidă și umedă sau apare o erupție cutanată

Crampe la brațe, picioare și stomac

Respirație rapidă sau bătăi rapide ale inimii

Sete intensă

Slăbiciune

Așadar, dacă observăm o persoană care are astfel de simptome, ar trebui să-i ducem într-un loc răcoros, să îndepărtăm toate articolele vestimentare, cum ar fi jacheta sau șosetele, să le oferim apă (de preferat rece) și să-i ajutăm să-și răcorească pielea, stropind-o cu apă rece sau ștergând-o cu un burete umezit.

Pungile cu gheață, învelite într-o cârpă și așezate sub axile sau pe gât sunt, de asemenea, eficiente.