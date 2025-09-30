Superalimentul de sezon care te ajută să ții glicemia sub control

search
Marți, 30 Septembrie 2025
Dovleacul nu este doar vedeta toamnei în deserturi, ci și un aliat surprinzător al glicemiei tale. Consumând dovleac pur, poți preveni creșterile bruște ale zahărului din sânge, menținându-ți energia stabilă pe tot parcursul zilei, spun specialiștii.

Dovleacul are o mulțime de beneficii pentru organism FOTO Shutterstock
Dovleacul are o mulțime de beneficii pentru organism FOTO Shutterstock

„Dovleacul pur are un impact minim asupra glicemiei și poate fi consumat fără griji atunci când este parte dintr-o dietă echilibrată,” spune dr. Kaitlin Hippley, dieteticiană și specialistă în diabet.

Dovleacul este bogat în vitamine (A, C, E, complex B) și minerale (magneziu, zinc). De asemenea, oferă beneficii pentru sistemul imunitar, sănătatea inimii, vedere și digestie, ajutând la controlul glicemiei, combaterea inflamației.

Fibrele, secretul stabilității zahărului din sânge

O jumătate de cană de dovleac conservat conține aproximativ 10 grame de carbohidrați și 3–4 grame de fibre, ceea ce îi conferă o încărcătură glicemică scăzută. Fibrele joacă un rol esențial, deoarece încetinesc digestia și absorbția carbohidraților, prevenind astfel creșterile bruște ale glicemiei.

„Fibrele din dovleac încetinesc digestia și absorbția carbohidraților, prevenind astfel creșterile bruște ale zahărului din sânge,” explică dr. Dawn Menning, dieteticiană, pentru verywellhealth.

Consumul regulat de dovleac poate sprijini menținerea glicemiei stabile pe termen lung.

„Consumarea regulată a dovleacului poate sprijini menținerea unui nivel sănătos al glicemiei pe termen lung,” adaugă Hippley.

În plus, antioxidanții precum beta-carotenul ajută la reducerea inflamației și a stresului oxidativ, doi factori care contribuie la rezistența la insulină.

Atenție la deserturile cu dovleac!

Experții atrag însă atenția că nu toate formele de dovleac sunt la fel.

„Deserturile cu dovleac, cum sunt plăcintele sau pâinea cu dovleac, nu oferă aceleași beneficii din cauza zahărului adăugat și făinii rafinate”, spune Menning.

Dieteticienii recomandă prepararea acestor produse acasă, cu făină integrală, mai puțin zahăr și adaos de fibre prin semințe de in sau chia. „Dacă vrei să te bucuri de dulciuri cu dovleac fără a afecta glicemia, încearcă să le prepari acasă cu făină integrală, mai puțin zahăr și adaos de fibre, cum ar fi semințele de in sau chia,” adaugă Hippley.

Foarte important, semințele de dovleac sunt pline de fibre, grăsimi sănătoase și furnizează proteine vegetale și minerale precum magneziu, fier și zinc. Prin urmare, sunt o modalitate gustoasă de a susține sănătatea inimii, digestia, imunitatea și multe altele. De asemenea, sunt o modalitate excelentă de a spori nutriția în salate, smoothie-uri, supe și multe altele, scrie eatingwell.

