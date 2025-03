Pentru a strânge cât mai multe vizualizări și aprecieri, mai multe tinere s-au filmat pe TikTok în timp ce mănâncă lalele. Medicii atrag atenția că acestea pot provocații reacții severe.

Trendul a devenit viral pe TikTok, persoanele ignorând riscurile pe care le-ar putea avea consumul de lalele asupra sănătății.

Maria, una dintre tinerele care au luat parte la trend și cea care a strâns peste un milion de vizualizări, a recunoscut ulterior că a făcut „intoxicație de la lalele”.

„Umblu toată ziua roșie pe față. Mă doare urechea, gâtul. Nu pot înghiți nimic, după ce am mâncat laleaua nu am putut mânca nimic două zile. (…) Laleaua era chiar dulce, gustoasă. Pot să mănânc și o sută, n-am nici o problemă. Eu nu am știut că ele sunt atât de dăunătoare”, a povestit Maria.

Medicii trag un semnal de alarmă cu privire la trendul mai puțin obișnuit.

„În cazul lalelelor discutăm de o toxicitate redusă. Toxicitatea este cu atât mai mare, cu cât se consumă bulbi de lalele. Însă și în frunze și floare pot să existe substanțe care nu sunt neapărat toxice pentru întregul organism, însă au un grad de toxicitate. Asta înseamnă că pot să producă anumite iritații la nivelul mucoasei tractului digestiv, mucoasă orală sau la nivelul mucoasei esofagiene sau gastrice”, a explicat medicul toxicolog Radu Țincu, șeful disciplinei de toxicologie din cadrul Universității de Medicină „Carol Davila“ pentru Libertatea.

Pot apărea „senzații de usturime la nivelul cavității bucale, greață sau vărsături, crampe abdominale”, care sunt cauzate tocmai de substanțele toxice din lalele.

Nu este primul trend periculos care a circulat pe TikTok. „Paracetamol Challenge” sau „Superman Challenge” au făcut ca adolescenții să se prezinte la spital după ce s-au rănit grav în urma acestor provocări.