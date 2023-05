Singurătatea crește riscul de deces prematur cu aproape 30%. Cu câte țigări fumate zilnic echivalează

Singurătatea prezintă riscuri pentru sănătate „la fel de mortale” ca fumatul a până la 15 țigări pe zi, spune celebrul medic Vivek Murthy, potrivit Associated Press News.

Aproximativ jumătate dintre adulții americani spun că au experimentat singurătatea, precizează chirurgul general al SUA, într-un raport de 81 de pagini întocmit de biroului pe care îl conduce.

„Singurătatea este un sentiment comun pe care mulți oameni îl experimentează. Este ca foamea sau setea. Este un sentiment pe care corpul ni-l transmite atunci când lipsește ceva de care avem nevoie pentru a supraviețui", a declarat Murthy într-un interviu pentru The Associated Press, în care vorbește despre o „Epidemie de singurătate”.

Medicul atrage atenția că fenomenul costă industria de sănătate miliarde de dolari anual, și atrage atenția asupra necesității creșterii gradului de conștientizare cu privire la singurătate.

În ultimele decenii, americanii sunt tot mai puțin prezenți în lăcașurile de cult, organizațiile comunitare și în familie și, potrivit cercetărilor, au raportat în mod constant o creștere a sentimentului de singurătate.

Tinerii, cei mai afectați

Criza s-a agravat însă odată cu răspândirea COVID-19. Americanii au petrecut aproximativ 20 de minute pe zi alături de prietenii în 2020, față de 60 de minute zilnic, media calculată pentru acum aproape două decenii.

Cei mai afectați de „epidemia de singurătate” sunt, potrivit raportului, tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani, în mod deosebit, în cazul cărora a fost raportată o scădere de 70% a timpului petrecut cu prietenii, în aceeași perioadă.

Raportul prezentat de medicul american arată că cei care au relații sociale slabe prezintă, de asemenea, un risc mai mare de accident vascular cerebral și de boli de inimă.

Potrivit cercetării, izolarea crește, de asemenea, probabilitatea ca o persoană să se confrunte cu depresia, anxietatea și demența. Concluzia specialistului este că singurătatea crește riscul de deces prematur cu aproape 30%, dar Murthy nu a furnizat date care să ilustreze câte persoane mor direct din cauza singurătății sau a izolării.

Problema singurătății a luat amploare și pe fondul evoluției Tehnologiei

Potrivit unui studiu citat în raport, persoanele care au folosit social media timp de două ore zilnic sau mai mult au fost de două ori mai susceptibile să raporteze că se simt izolate din punct de vedere social decât cele care au folosit astfel de aplicații mai puțin de o jumătate de oră zilnic.

Medicul Vivek Murthy subliniază că social media determină în special creșterea singurătății.

„Nu există cu adevărat niciun substitut pentru interacțiunea în persoană. Pe măsură ce am trecut să folosim din ce în ce mai mult tehnologia pentru comunicarea noastră, am pierdut o mare parte din această interacțiune în persoană. Cum proiectăm o tehnologie care să ne consolideze relațiile, în loc să le slăbească?", se întreabă Murthy, potrivit Associated Press News.