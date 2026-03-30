Semnul care poate avertiza asupra riscului de infarct: a fost observat și într-o fotografie cu Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio a atras atenția la Gala Premiilor Oscar de la Hollywood cu un detaliu surprinzător observat de specialiști în sănătate. Actorul a postat pe rețelele sociale două fotografii alb-negru, în care se vede clar o cută diagonală pe lobul urechii drepte, un semn care, potrivit studiilor, poate fi asociat cu boli coronariene.

→ Imaginea 1/3: Leonardo DiCaprio la Gala Premiilor Oscar de la Hollywood FOTO: Reddit/ LeonardoDiCaprio

Din punct de vedere medical, această cută poartă denumirea de semnul lui Frank și reprezintă un pliu pe lobul urechii, vizibil cu ochiul liber, care pornește de lângă intrarea în canalul auditiv și coboară până la marginea inferioară a lobului, într-un unghi de aproximativ 45°. „Este un semn care nu doare și nu sângerează, dar poate ascunde informații importante despre sănătate”, explică specialiștii, potrivit publicației Secardiologia.

Studiu cardiologic: jumătate dintre pacienții cu infarct aveau pliul

Încă din anii ’70, cardiologii au remarcat o legătură între acest pliu și bolile coronariene. În 2014, un studiu prezentat la congresul Societății Spaniole de Cardiologie (SEC) a confirmat că prezența pliului diagonal pe lobul urechii (PDL) poate fi un indicator al riscului cardiovascular. Cercetarea a analizat 300 de persoane, comparând fotografiile urechilor cu istoricul medical al participanților. Rezultatele au arătat că 31% dintre subiecți prezentau acest pliuri.

„După studierea acestor pacienți, am constatat că, dintre pacienții cu antecedente de accident vascular cerebral, 48,9% prezentau acest pliu – față de 27,8% dintre cei fără antecedente de accident vascular cerebral. Dintre subiecții cu antecedente de infarct, 45,8% prezentau pliul, rată care se reducea la jumătate – 28,2% la cei fără infarct”, spune dr. Esteban López de Sá, cardiolog la Spitalul La Paz din Madrid și unul dintre autorii studiului.

Dr. Claudia Rodríguez-López, de la Universitatea Autonomă din Madrid, adaugă: „Pliul considerat marker al bolilor cardiovasculare este cel a cărui înclinație este de 45° la ambele urechi”.

De ce urechea poate da indicii despre inimă

Urechea, alături de nas, este singurul organ care continuă să crească pe tot parcursul vieții. Atunci când arterele se rigidizează din cauza plăcilor de colesterol, microcirculația este afectată și apar modificări vizibile în țesutul urechii. „Forma lobului urechii poate indica medicului, la prima vedere, că persoana ar putea suferi de o boală cardiovasculară sau de multipli factori de risc cardiovascular. Persoanelor care prezintă pliul și nu au fost diagnosticate cu boli cardiovasculare li se recomandă să efectueze un control medical, pentru a verifica tensiunea, colesterolul și trigliceridele”, avertizează dr. López de Sá.

Prezența „semnului lui Frank” nu înseamnă că cineva va avea neapărat infarct sau accident vascular cerebral, dar reprezintă un semnal că ar trebui verificați factorii de risc. Specialiștii recomandă consult medical, electrocardiogramă și analize de sânge pentru a preveni eventualele complicații cardiace.

Dincolo de pliul urechii, riscul de boli cardiovasculare crește odată cu alți factori precum perimetrul abdominal, stilul de viață sedentar, fumatul, hipertensiunea, diabetul sau colesterolul ridicat. „Cu cât adunăm mai mulți factori de risc, cu atât crește probabilitatea de a suferi un infarct sau un accident vascular cerebral”, explică specialiștii citați de El Mundo.