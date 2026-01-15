Leonardo DiCaprio, împiedicat de agenții de securitate la Globurile de Aur să revină la locul său. A încălcat o regulă strictă

Leonardo DiCaprio s-a trezit blocat pentru o clipă la gala Globurilor de Aur din 2026, când agenții de securitate l-au împiedicat să se întoarcă la locul său în timpul transmisiunii în direct.

Incidentul, relatat de un reporter al revistei Vanity Fair, a pus la încercare regulile stricte ale ceremoniei, care interzic participanților să se miște în timp ce camerele de filmat sunt pornite, scrie The Express.

Actorul a așteptat alături de colegii săi Chase Sui Wonders și Selena Gomez până când o pauză publicitară le-a permis să continue. Politica Globurilor de Aur spune că niciun participant, indiferent de statutul său, nu poate circula printre spectatori în timpul transmisiunii televizate în direct.

Prezentatoarea Nikki Glaser a făcut o glumă la adresa lui DiCaprio în timpul monologului său de deschidere la Beverly Hilton din Beverly Hills, California.

Glaser a făcut referire la preferința binecunoscută a actorului pentru femeile mai tinere.

„Adică, nenumărate interpretări iconice. Ai lucrat cu toți regizorii mari. Ai câștigat trei Globuri de Aur și un Oscar”, a spus ea. „Și cel mai impresionant lucru este că ai reușit să realizezi toate acestea înainte ca prietena ta să împlinească 30 de ani.”

Camerele de filmat au surprins răspunsul vizibil incomod al lui DiCaprio, arătând cum actorul în vârstă de 51 de ani ridică stângaci degetul mare în semn de aprobare.

„Cel mai aprofundat interviu pe care l-ai acordat vreodată a fost în revista Teen Beat în 1991. Mâncarea ta preferată este în continuare paste, paste și iar paste?”, a continuat ea.

DiCaprio a participat la ceremonie fără iubita sa, supermodelul italian Vittoria Ceretti, în vârstă de 27 de ani, cu care a stârnit speculații romantice în 2023.

Mai devreme, în monologul său, comedianta a criticat Departamentul de Justiție al președintelui Donald Trump în legătură cu publicarea dosarelor Epstein, sugerând că departamentul ar fi trebuit să le editeze.

„Nu-mi vine să cred câtă putere a vedetelor avem în această sală în seara asta. E o nebunie”, a declarat ea.

„Atât de mulți oameni de top – și prin oameni de top mă refer la persoane care se află pe o „listă” care a fost puternic cenzurată.”

Glaser a recunoscut natura glumei, afirmând: „Îmi pare rău că am făcut gluma asta, e ieftină. Am încercat să nu o fac, dar nu știm nimic altceva despre tine, omule, nu mai e nimic altceva. Adică, deschide-te! Am căutat.”