„Regula orei 14”, secretul care îți poate îmbunătăți calitatea somnului

Un somn odihnitor este esențial pentru sănătatea fizică și mintală, iar experții atrag atenția că anumite obiceiuri zilnice pot influența calitatea acestuia. Colegiul Regal al Psihiatrilor (RCP) din Marea Britanie recomandă respectarea așa-numitei „reguli a orei 14” pentru cei care consumă cafeină.

Potrivit RCP, pentru a nu afecta somnul de noapte, este indicat să nu mai consumăm cafea, ceai sau alte băuturi care conțin cafeină după ora 14:00.

„Dacă vrei o băutură caldă seara, încearcă ceva cu lapte sau ierburi, dar fără cafeină”, precizează experții, potrivit 20minutes.

Pe lângă controlul consumului de cafeină, specialiștii recomandă stabilirea unei rutine regulate de somn-veghe și a unor activități relaxante înainte de culcare.

„Este normal ca mintea noastră să fie foarte activă atunci când mergem la culcare, fiind prima ocazie din zi în care suntem singuri cu gândurile noastre. De aceea, creierul poate rămâne alert chiar și după stingerea luminilor”, explică speciaiștii.

Pentru a evita acest fenomen, experții recomandă rezervarea a cel puțin 30 de minute înainte de culcare pentru relaxare și procesarea evenimentelor zilei.

De asemenea, trebuie evitate activitățile intelectuale intense sau folosirea telefoanelor mobile în camera de odihnă.