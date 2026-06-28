Obiceiul de la duș asupra căruia oncologii trag un semnal de alarmă: produsele cu risc crescut de cancer

Medicii avertizează asupra unui obicei pe care mulți oameni îl au atunci când fac duș: utilizarea frecventă a gelurilor de duș puternic parfumate, care pot conține substanțe asociate, potrivit unor cercetări, cu un risc crescut pentru sănătate, inclusiv cu anumite tipuri de cancer.

„Factorii de risc pentru cancer pe care nu îi putem controla sunt vârsta, genetica – inclusiv istoricul personal și cel familial –, precum și expunerile anterioare la substanțe chimice și radiații. Ce a fost făcut nu mai poate fi schimbat”, explică dr. Adeel Khan, hematolog-oncolog și epidemiolog din Dallas pentru Parade.

Există însă un factor pe care îl poți influența de acum înainte: expunerea la substanțe chimice, în special cele din produsele de uz zilnic, inclusiv cele pe care le folosim la duș.

„Dezvoltarea cancerului este un proces în mai multe etape, iar expunerea repetată la substanțe nocive din alimente, apă și produsele de consum poate provoca leziuni progresive la nivel celular”, afirmă dr. James McCloskey, șeful Diviziei de Leucemie din cadrul John Theurer Cancer Center, de la Centrul Medical Universitar Hackensack.

Din acest motiv, oncologii îi îndeamnă pe oameni să renunțe la un obicei aparent banal pe care îl au atunci când fac duș. Aceștia avertizează că utilizarea frecventă a gelurilor de duș puternic parfumate ar putea crește riscul de cancer.

„În mod ironic, produsele despre care credem că ne curăță și ne revigorează ar putea, în realitate, să ne facă rău”, spune dr. Sudarsan Kollimuttathuillam, oncolog la City of Hope Seacliff, centru medical specializat în prevenirea, diagnosticarea și tratamentul cancerului.

„Totuși, este important să fim atenți la produsele pe care le folosim, deoarece acestea ar putea, în timp, să contribuie la creșterea riscului de cancer.”

Oncologii spun că nu există dovezi clare

La rândul său, dr. James McCloskey atrage atenția că multe dintre aceste geluri de duș conțin substanțe chimice asociate cu diverse riscuri pentru sănătate, inclusiv cancerul.

„Ftalații, care sunt adesea ascunși sub termenul generic «parfum», pot imita hormonii, mecanism asociat cu un risc crescut de cancer mamar”, explică acesta.

„Parabenii, utilizați drept conservanți, au și ei un efect similar estrogenului și ridică aceleași îngrijorări. Sulfații (SLS), responsabili pentru spuma abundentă, pot genera în procesul de fabricație un produs secundar cancerigen numit 1,4-dioxan. În plus, unii conservanți, precum DMDM hidantoină, eliberează treptat formaldehidă, un compus cunoscut drept cancerigen.”

Cu toate acestea, experții spun că nu există dovezi clare potrivit cărora toate gelurile de duș parfumate sunt dăunătoare, însă cercetările analizează dacă expunerea repetată, pe termen lung, la anumite substanțe chimice din aceste produse poate contribui la apariția unor probleme de sănătate, inclusiv a unor forme de cancer.

Medicii subliniază că utilizarea ocazională nu reprezintă, în general, un risc major, dar recomandă limitarea folosirii zilnice a produselor puternic parfumate, în special în cazul persoanelor cu piele sensibilă, astm, migrene, al femeilor însărcinate și al copiilor.

Totodată, ei precizează că nu este un motiv de panică, întrucât riscul de cancer este influențat de numeroși factori, nu de utilizarea unui singur produs.

Ce alternative există

Ca alternativă la gelurile de duș puternic parfumate, oncologii recomandă produse fără parfum, cu o listă scurtă și ușor de înțeles de ingrediente.

De asemenea, medicii susțin că săpunul solid poate fi o opțiune mai bună, deoarece conține, în general, mai puțini conservanți și alte substanțe chimice decât gelurile de duș lichide.