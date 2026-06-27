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Un medic dezvăluie schimbările simple care pot preveni o afecțiune dureroasă ce afectează milioane de oameni

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Mulți oameni suferă de o afecțiune dureroasă, însă modificări simple ale stilului de viață ar putea preveni apariția acestei afecțiuni dureroase, spun specialiștii.

Problema apare frecvent pe fondul constipației, spun medicii FOTO Arhivă
Problema apare frecvent pe fondul constipației, spun medicii FOTO Arhivă

Hemoroizii sunt cauzați de dilatarea și inflamarea venelor din partea inferioară a rectului sau a anusului. Aceștia pot provoca mâncărimi, durere și sângerare, mai ales în timpul defecației. Problema apare frecvent pe fondul constipației și al încordării la toaletă, însă și tusea cronică sau munca fizică grea pot contribui la apariția lor.

Dr. Mohammad Bakhtiar, medic coordonator la Medical Express Clinic, a declarat pentru Daily Mail că hemoroizii sunt aproape imposibil de evitat.

„Sunt atât de frecvenți pentru că stilul de viață modern pare aproape conceput să îi provoace: dietă săracă în fibre, stat excesiv pe scaun și încordare la toaletă. Aproximativ jumătate dintre oameni îi vor avea până la vârsta de 50 de ani. Este una dintre afecțiunile pe care pacienții se jenează cel mai mult să le menționeze, ceea ce este păcat, deoarece de obicei se tratează simplu. Excesul de greutate și sarcina pot, de asemenea, crește riscul”, afirmă medicul.

Potrivit acestuia, punct de vedere anatomic, cu toții avem mici pernițe vasculare în zona finală a intestinului. Acestea ajută la continență și, de cele mai multe ori, nici nu știm că există.

„Hemoroizii apar atunci când aceste structuri se umflă și se dilată, de obicei din cauza presiunii repetate”, explică medicul.

El susțin că statul prelungit pe toaletă contează, iar un vinovat modern este telefonul. Oamenii stau pe toaletă jucându-se pe telefon 10–15 minute, iar această presiune susținută este exact ceea ce ar trebui să evităm.

Cum evităm această afecțiune

Medicul spune că cel mai important este o alimentație bogată în fibre și o hidratare adecvată.

„Aici se face cea mai mare parte a prevenției”, spune dr. Bakhtiar. „Fibrele înmoaie și măresc volumul scaunului, astfel încât eliminarea să fie ușoară, fără efort. Astfel se elimină exact acea încordare care duce la apariția hemoroizilor. Dovezile sunt foarte clare: creșterea aportului de fibre reduce cu aproximativ jumătate riscul de simptome persistente și de sângerare.”

Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie recomandă aproximativ 30 g de fibre pe zi pentru adulți, însă media reală este de doar aproximativ jumătate din această cantitate.

„Creșteți aportul treptat, prin cereale integrale, fructe, legume și leguminoase”, spune medicul. „Beți suficientă apă, deoarece fibrele fără lichide pot agrava constipația, nu o rezolvă. Cele două funcționează împreună.”

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O altă recomandare „subestimată” este mișcarea, chiar și o simplă plimbare zilnică. Aceasta ajută tranzitul intestinal și reduce sedentarismul. Există însă o excepție: ridicarea greutăților foarte mari. 

„Ținerea respirației și forțarea cresc presiunea abdominală în același mod în care o face încordarea la toaletă”, explică dr. Bakhtiar. „Dacă sunteți predispus la hemoroizi, respirați corect în timpul exercițiilor, nu vă țineți respirația.”

Chiar și cu un stil de viață corect, hemoroizii pot apărea. Dacă apar simptome, cea mai mare greșeală este să așteptați să treacă de la sine.

Dr. Bakhtiar tratează frecvent pacienți care au suferit în tăcere luni de zile, din jenă.

„O altă greșeală este folosirea cremelor fără a trata cauza”, adaugă el. „Cremele fără prescripție pot ameliora simptomele, dar dacă nu rezolvați constipația și încordarea, problema revine. Unele creme cu steroizi pot subția pielea dacă sunt folosite săptămâni la rând, deci nu sunt destinate utilizării pe termen lung.”

Legătura cu cancerul de colon

Totuși, cea mai mare greșeală este presupunerea că orice sângerare înseamnă „doar hemoroizi”.

„Majoritatea hemoroizilor sunt inofensivi, însă unele simptome nu trebuie ignorate, deoarece alte afecțiuni, inclusiv cancerul de colon, pot avea manifestări similare”, avertizează medicul.

Peste 2.400 de persoane sub 50 de ani sunt diagnosticate anual în Marea Britanie cu cancer de colon, iar cazurile în rândul adulților tineri au crescut cu 25% în ultimul deceniu.

Cercetătorii în domeniul cancerului suspectează de mult timp că schimbările din alimentație și stilul de viață modern contribuie la această creștere îngrijorătoare. În cazul cancerului colorectal, depistarea precoce este esențială, deoarece oferă mai multe opțiuni de tratament. Adesea, primul simptom este prezența sângelui la toaletă.

„Mergeți la medic dacă observați o schimbare a tranzitului intestinal care persistă mai mult de câteva săptămâni, sânge amestecat în scaun (nu doar pe hârtie), scaune închise la culoare sau negre, scădere inexplicabilă în greutate sau oboseală care poate indica anemie cauzată de pierderi de sânge”, spune dr. Bakhtiar.

„De asemenea, simptomele noi după vârsta de 40 de ani sau un istoric familial de cancer de colon necesită evaluare medicală. Principiul pe care îl transmit fiecărui pacient este simplu: orice sângerare rectală necesită un consult medical și nu trebuie presupusă cauza. De cele mai multe ori este ceva minor, dar nu este ceva ce ar trebui autodiagnosticat”, a adăugat medicul.

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