Mitul gumei de mestecat care face rău la stomac, spulberat de un medic: „O singură mențiune!“. Ce aromă trebuie evitată

Dr. Mihaela Bilic spulberă mitul conform căruia guma de mestecat este contraindicată pentru sistemul digestiv. Nutriționistul spune cum stau lucrurile, de fapt: este un real ajutor în caz de gastrită și reflux gastroesofagian.

Într-o postare pe pagina sa de socilizare, medicul spune că nu doar în cazul unor afecțiuni digestive este indicată guma de mestecat, ci și atunci când suntem nervoși.

"Prin mestecat este stimulată producția de salivă ce are un pH alcalin, iar înghițirea succesivă a acesteia duce la diminuarea acidității gastrice. Tot înghițind repetat se imprimă o direcție clară în circulația sucurilor digestive, dinspre esofag/stomac spre intestin, nu invers!!

Un studiu publicat în 2005 în Journal of Dental Research confirmă faptul că a mesteca gumă fără zahăr într-un interval de 15-20 minute după masă reduce refluxul gastroesofagian", spune Mihaela Bilic.

Scade sinteza de cortizol, hormonul stresului

Este cunoscut faptul că guma de mestecat este indicată după masă pentru că previne apariția cariilor. Totodată, această scade și sinteza de cortizol, hormon al stresului, fiind pe deplin recomandată în locul chipsurilor ori a biscuiților. Cu toate acestea, avertizează medicul, nu trebuie să alegem produsele mentolate.

"Mai mult decât atât, guma de mestecat contribuie la neutralizarea acidității din cavitatea bucală și protejează smaltul dinților de eroziune, prevenind apariția cariilor. Iar dacă sunteți stresați sau nervoși, tot guma de mestecat vă ajuta să scăpați de încordare: prin mestecat scade sinteza de cortizol (hormonul stresului). Și decât să vă roadeți unghiile sau să dați iama prin pungile de chipsuri și biscuiți, mai bine gumă de mestecat!

O singură mențiune: evitați produsele mentolate, ele relaxează sfincterul esofagian și cresc riscul de reflux!"

O plantă banală, campioană la vitamina C

Este ieftină și poate fi găsită în orice moment al anului în stare proaspătă. Aromat, răcoritor și plin de vitamine, pătrunjelul face minuni pentru sănătate. O spune un nutriționist care ne îndeamnă să consumăm cât mai mult pătrunjel, o plantă banală campioană la Vitamina C.

"Cu un conținut de aproape 200mg vitamina C/100g, pătrunjelul depășește toate celelalte fructe și legume: ardei gras roșu 160mg, suc de lămâie 128mg, ardei gras verde 120mg, kiwi 92mg, căpșuni 67mg, suc de portocale 54mg. Singura condiție este să consumăm pătrunjel din belșug, cu snopul, sub formă de salată (după exemplul salatei libaneze), nu doar câteva frunze, ca decor în ciorbă sau tocăniță. Unde mai pui că pe lângă vitamina C, pătrunjelul este bogat în fibre, betacaroten (precursor de vitamina A), acid folic, fier și calciu- adică elemente vitale pentru sănătate", arată Mihaela Bilic.