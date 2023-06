O plantă banală, campioană la vitamina C. Este ieftină și se găsește peste tot: „Blochează ruginirea și îmbolnăvirea organismului“

Este ieftină și poate fi găsită în orice moment al anului în stare proaspătă. Aromat, răcoritor și plin de vitamine, pătrunjelul face minuni pentru sănătate. O spune un nutriționist care ne îndeamnă să consumăm cât mai mult pătrunjel, o plantă banală campioană la Vitamina C.

Dr. Mihaela Bilic a explicat pe pagina sa de socializare de ce este pătrunjelul un aliment miraculos pentru organism. În primul rând, această plantă, arată nutriționistul, conține mai multă vitamina C decât sucul de lămâie

"Vitamina C este cea mai puternică substanță antioxidantă din natură. Blochează “ruginirea”, adică îmbătrânirea și îmbolnăvirea, ajută organismul să neutralizeze radicalii liberi și procesele oxidative, întărește sistemul imun. Când vine vorba de surse naturale de vitamina C, primul nostru gând este la citrice în general și la lămâi în special. Adevărul este că legumele sunt mai bogate în vitamina C comparativ cu fructele, iar campionul este nimeni altul decât banalul pătrunjel.

Cu un conținut de aproape 200mg vitamina C/100g, pătrunjelul depășește toate celelalte fructe și legume: ardei gras roșu 160mg, suc de lămâie 128mg, ardei gras verde 120mg, kiwi 92mg, căpșuni 67mg, suc de portocale 54mg. Singura condiție este să consumăm pătrunjel din belșug, cu snopul, sub formă de salată (după exemplul salatei libaneze), nu doar câteva frunze, ca decor în ciorbă sau tocăniță. Unde mai pui că pe lângă vitamina C, pătrunjelul este bogat în fibre, betacaroten (precursor de vitamina A), acid folic, fier și calciu- adică elemente vitale pentru sănătate", arată specialistul.

E antianemic și antioxidant

De asemenea, pătrunjelul este accesibil ca preț și poate fi găsit în orice moment al anului. Mai mult decât atât, acesta este foarte eficient după boli sau intervenții chirurgicale ajutând la refacerea organismului.

"Nu e de mirare că în Franța salata de pătrunjel (tabouleh) este prezentă constant în meniul spitalelor, nu există un preparat mai simplu și mai mai eficient pentru perioada de convalescentă după boli sau intervenții chirurgicale.

Așa că de mâine umpleți coșul cu pătrunjel- e antianemic, antioxidant, îmbunătățește digestia, ameliorează circulația (are vitamina K anticoagulantă) și, nu în ultimul rând, asigură respirație proaspătă. Clorofila din pătrunjel neutralizează mirosurile neplăcute din gură, inclusiv pe cel de usturoi!", arată medicul.