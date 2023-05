Alimentul hrănitor care nu trebuie să lipsească de la masă. Dr. Mihaela Bilic spune care este porția corectă

Este un aliment de bază hrănitor, iar dacă ar avea și fibre ar putea fi considerat alimentul ideal. Dr. Mihaela Bilic spune că acesta trebuie să fie prezent în alimentația noastră în fiecare zi. Pe lângă rolul nutritiv contribuie la menținerea și îmbunătățirea stării de sănătate.

"Laptele este un aliment de bază, adică trebuie să fie prezent în alimentația noastră în fiecare zi, indiferent dacă îl beti dulce sau bătut sau dacă îl mâncați sub formă de iaurt sau brânză. Laptele este și un aliment funcțional, adică pe lângă rolul lui nutritiv contribuie la menținerea și îmbunătățirea stării de sănătate. Consumul zilnic de lapte și produse lactate este indicatorul unei alimentații echilibrate. S-a observat că persoanele care nu consumă lapte au de obicei și probleme de greutate datorate unei alimentații monotone sau prea bogată în calorii", a precizat dr. Mihaela Bilic pe pagina sa de socializare.

Conține toate substanțele nutritive de bază

De asemenea, speciastul spune că laptele este unul din rarele alimente care conține toate substanțele nutritive de bază, în proporții optime și cu biodisponibilitate crescută (pot fi ușor utilizate în organism).

"În lapte avem proteine (3-3.5%), glucide (4-5%), lipide (3.5-4.5%) și 87% apă. Tot în lapte avem vitamine din grupul B și prețioasele vitamine liposolubile A și D.

Laptele este singurul aliment care conține toate mineralele indispensabile vieții: calciu, fosfor, magneziu, potasiu, zinc, iod, fier, crom etc. Dacă ar avea și fibre, laptele ar fi alimentul ideal, adică am putea trăi doar cu lapte și produse lactate. Având în vedere diversitatea de produse și gusturi care se pot obține din lapte, e imposibil să nu găsim o formă de lapte care să ne placă. Și până va apărea la televizor, ca în restul Europei, sloganul "consumați zilnic 3 produse lactate", eu as spune simplu: laptele e sănătate!" , a explicat nutriționistul.

Câte calorii are

Deși are atâtea beneficii, medicul precizează și care este consumul zilnic recomandat, pentru a fi evitat excesul.

"Porția corectă de lapte înseamnă 250ml, adică o cană. Dacă este lapte integral avem 120 cal și 8 g grăsime, iar dacă este lapte semi-degresat avem 100 cal și 4 g grăsime. Ambele variante conțin aceeași doză de calciu: 300 mg. Când vine vorba de iaurt, porția corectă scade la jumătate, un pahar mic de 125g are 50 cal și 4 g grăsime. Doza de lactate recomandată a fi consumată zilnic este de 3 porții: lapte proaspăt sau bătut, iaurt sau brânză, cașcaval sau parmezan, smântână sau unt, tot lapte înseamnă!", spune medicul.