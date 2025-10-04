search
Sâmbătă, 4 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Cel mai bun moment al zilei pentru a lua medicamentul pentru tensiune arterială, identificat de un studiu

0
0
Publicat:

Un nou studiu clinic randomizat realizat în China arată că administrarea unei pastile pentru tensiunea arterială o dată pe zi, înainte de culcare, a redus tensiunea arterială nocturnă mai mult decât administrarea acesteia după trezire.

Studiul a fost realizat pe 720 de adulți. FOTO arhivă Pexels
Studiul a fost realizat pe 720 de adulți. FOTO arhivă Pexels

Rezultatul s-a menținut pe o perioadă de 12 săptămâni, fără a ridica probleme de siguranță, potrivit publicației Earth.com.

Studiul, publicat în JAMA Network Open, a fost condus de Xiaoping Chen, MD, West China Hospital, Sichuan University (WCHSCU).

Cercetătorii au comparat administrarea dimineața între orele 6:00 și 10:00 cu administrarea înainte de culcare între orele 18:00 și 22:00.

Au recrutat 720 de adulți din 15 spitale și au utilizat o singură combinație de pastile de olmesartan 20 mg cu amlodipină 5 mg. Au ajustat doza la 4 și 8 săptămâni, utilizând măsurători ambulatorii și în cabinet.

După 12 săptămâni, administrarea la culcare a redus presiunea sistolică nocturnă cu 3,0 mm Hg mai mult decât administrarea dimineața și a redus, totodată, presiunea diastolică nocturnă.

Controlul sistolic nocturn a atins 79,0% cu administrarea la culcare, față de 69,8% cu administrarea dimineața.

La cabinet, controlul sistolic a fost de 88,7% pentru dozarea înainte de culcare și de 82,2% pentru dozarea dimineața. Ratele de hipotensiune nocturnă și efectele secundare generale au fost similare între grupuri.

Sincronizarea poate fi utilă

Cronoterapia, adică sincronizarea momentului administrării medicamentelor cu ceasul biologic pentru a îmbunătăți rezultatele - poate fi utilă. Ideea este simplă: trebuie aliniată acțiunea maximă a medicamentului cu orele în care tensiunea tinde să se comporte neobișnuit.

Amlodipina atinge nivelurile maxime la 6-12 ore după administrare și are un timp de înjumătățire lung. Eticheta oficială a FDA documentează acest profil temporal, care se potrivește bine cu administrarea comprimatului seara, pentru a influența perioada nocturnă.

Olmesartanul blochează sistemul renină-angiotensină, care poate crește atunci când fluxul sanguin renal scade în timpul somnului.

Potrivit cercetătorilor, combinarea acestuia cu amlodipina într-un singur comprimat poate asigura un control stabil pe timp de noapte, fără a pierde acoperirea pe timp de zi.

Echipa studiului a utilizat, de asemenea, monitorizarea ambulatorie a tensiunii arteriale (ABPM) pentru a ajusta terapia, care înregistrează valorile la fiecare 20-30 de minute, pe parcursul zilei și al nopții, o abordare care facilitează detectarea tensiunii nocturne persistente, care poate fi omisă în cadrul controalelor clinice.

„O pârghie practică”

Atunci când tensiunea arterială nocturnă (valorile medii măsurate în timpul somnului) este ridicată, sincronizarea poate fi o pârghie practică. Studiul a arătat un control nocturn mai bun și mai puține creșteri ale dozei atunci când oamenii luau pastila la culcare.

Ghidurile clinice încurajează deja planuri simple, la care pacienții pot adera.

Ghidurile globale privind hipertensiunea recomandă ca mulți adulți să înceapă tratamentul cu o singură combinație de comprimate, ceea ce poate reduce numărul de comprimate și ajuta la menținerea unei rutine constante.

E nevoie însă de o colaborare cu medicul pentru a alege un moment care să se potrivească ritmului personal al fiecărui pacient și stilului său de viață.

Nu modificați singur momentul administrării medicamentelor dacă aveți afecțiuni precum diabetul cu neuropatie autonomă, boală renală în stadiu avansat sau antecedente de leșin, atrag atenția specialiștii.

Este vorba despre avantaje „potențiale”

Noile rezultate sunt pe termen scurt și se concentrează pe comportamentul tensiunii arteriale, nu pe atacuri de cord sau accidente vasculare cerebrale. Studiile mai lungi care urmăresc evenimentele vor arăta dacă o scădere de câțiva milimetri pe timp de noapte se traduce într-un număr mai mic de urgențe.

Cercetătorii au raportat beneficii mai mari pe timp de noapte în rândul adulților în vârstă și al altor grupuri, dar aceste semnale trebuie confirmate înainte de a se da sfaturi generale.

„Aceste descoperiri susțin avantajele potențiale ale administrării la culcare”, precizează Chen. Aceasta este o afirmație prudentă, care se potrivește datelor și pregătește terenul pentru următoarea rundă de cercetări.

 

Sănătate

Top articole

Partenerii noștri

image
Un american de 23 de ani a căzut de la 700 de metri, pe un traseu montan. 500 de oameni l-au văzut în direct pe TikTok
digi24.ro
image
Opțiunea de la WhatsApp care ar trebui dezactivată de toți utilizatorii. Telefonul poate fi compromis chiar dacă e în buzunar
stirileprotv.ro
image
Ce au ajuns să scrie pe ghiozdane livratorii de la Glovo. O fac de teama rasismului
gandul.ro
image
Planeta Y? Astronomii găsesc noi indicii despre existența unei lumi ascunse în sistemul nostru solar
mediafax.ro
image
Video. „Rupe-i picioarele!”. Scene șocante la un meci de copii de 9 ani în București. Un părinte îi instigă pe micuți la violență extremă!
fanatik.ro
image
Sorin Oprescu a fost reținut în Grecia. Autoritățile elene trebuie să decidă dacă va fi extrădat. Precizările ministrului Justiției
libertatea.ro
image
Un orășel din estul Germaniei a devenit laborator de testare pentru inversarea declinului populației. Cum e viața în Eisenhüttenstadt
digi24.ro
image
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
gsp.ro
image
Nu se mai ascund: ”cea mai frumoasă actriță de la Hollywood”, de mână cu noul partener după ce a anulat nunta
digisport.ro
image
VIDEO Ilie Bolojan provoacă un cutremur în sistem: Premierul cere tăierea salariilor magistraților care judecă 'pe sărite'
stiripesurse.ro
image
Bărbat reținut pentru terorism, în România: Pregătea un atentat de proporții. Fabrica dispozitive explozive și se antrena să ucidă
antena3.ro
image
Sorin Oprescu a fost prins în Grecia. Fostul primar este condamnat în România pentru fapte de corupţie
observatornews.ro
image
P. Diddy, CONDAMNAT! Câți ani va sta artistul controversat în spatele gratiilor
cancan.ro
image
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
prosport.ro
image
Care este masculinul de la gâscă. Aproape 80% dintre români spun varianta greșită
playtech.ro
image
Cristi Borcea, sunat în direct de Giovanni Becali. A urmat o discuție fabuloasă: „Știai de Nadia și de Geolgău?”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
După super-golul din lovitură liberă, Ianis Hagi a fost iar decisiv în Turcia! Nota primită
digisport.ro
image
EXCLUSIV: Dan Voiculescu, mărturie fără precedent la podcastul lui Mihai Morar: „Băsescu a fost cel mai virulent. Mi-a spus clar: dacă nu ești cu noi, vei face pușcărie. Și am făcut.”
stiripesurse.ro
image
Un muzician de 29 de ani, din Cluj-Napoca, a fost operat pe creier în timp ce cânta „Nunta lui Figaro”
kanald.ro
image
Limită de vârstă de 80 de ani pentru șoferi, în această țară. Reînnoirea permisului de conducere se închide, cu rare excepții
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Ileana Sterp are o casă de poveste la țară, fix lângă mama Geta. Cum arată CONACUL de vacanță. E superb. Sora lui Culiță e foarte bogată, are și un penthouse în Sebeș
romaniatv.net
image
Cauciucurile de iarnă, obligatorii pe vreme rea. Ce amenzi riscă șoferii
mediaflux.ro
image
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat cu familia Guinness și cine sunt moștenitorii din zilele noastre?
actualitate.net
image
Sfârșitul tragic al mamei Ioanei Popescu. Cunoscuta actriță a murit în 2023
actualitate.net
image
Cât costă o salată, o supă sau o pizza în restaurantul lui Virgil Ianțu din Pipera. Prețurile din localul unde totul e gătit cu mare grijă
click.ro
image
Cine este George Restivan, bărbatul care i-a furat inima Adrianei Bahmuțeanu, și ce ocupație are. Ea e mai mare ca el
click.ro
image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
click.ro
Regele Felipe, Regina Letizia foto Profimedia jpg
Letizia nu se mai controlează nici în public! Tensiunea dintre ea și Regele Felipe e palpabilă: criza făcută la o vizită oficială
okmagazine.ro
Donald Trump foto Profimedia jpg
Resturi de mâncare, autobronzant și spray de păr. Mizeria de nedescris lăsată de Donald Trump în camera de la palatul britanic
clickpentrufemei.ro
Și cavaleria sovietică a defilat la parada organizată în Piața Roșie din Moscova (foto: Getty Images)
Stalin îl întreabă pe Jukov dacă va putea apăra Moscova
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vacanță de coșmar în Egipt. O turistă româncă povestește experiența trăită la două hoteluri: „Prima mea experiență în Egipt a fost și ultima. A fost traumatizant”
image
Cât costă o salată, o supă sau o pizza în restaurantul lui Virgil Ianțu din Pipera. Prețurile din localul unde totul e gătit cu mare grijă

OK! Magazine

image
„Viața lui Kate Middleton este departe de cea a unei prințese din basme”. Trecutul care o bântuie pe prințesă

Click! Pentru femei

image
Planurile pentru viitorul lui Archie și Lilibet pun presiune pe cuplul Harry-Meghan

Click! Sănătate

image
Observi emoticonul diferit? Provocarea îți dezvăluie cât de repede poți detecta relațiile toxice!