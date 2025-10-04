Cel mai bun moment al zilei pentru a lua medicamentul pentru tensiune arterială, identificat de un studiu

Un nou studiu clinic randomizat realizat în China arată că administrarea unei pastile pentru tensiunea arterială o dată pe zi, înainte de culcare, a redus tensiunea arterială nocturnă mai mult decât administrarea acesteia după trezire.

Rezultatul s-a menținut pe o perioadă de 12 săptămâni, fără a ridica probleme de siguranță, potrivit publicației Earth.com.

Studiul, publicat în JAMA Network Open, a fost condus de Xiaoping Chen, MD, West China Hospital, Sichuan University (WCHSCU).

Cercetătorii au comparat administrarea dimineața între orele 6:00 și 10:00 cu administrarea înainte de culcare între orele 18:00 și 22:00.

Au recrutat 720 de adulți din 15 spitale și au utilizat o singură combinație de pastile de olmesartan 20 mg cu amlodipină 5 mg. Au ajustat doza la 4 și 8 săptămâni, utilizând măsurători ambulatorii și în cabinet.

După 12 săptămâni, administrarea la culcare a redus presiunea sistolică nocturnă cu 3,0 mm Hg mai mult decât administrarea dimineața și a redus, totodată, presiunea diastolică nocturnă.

Controlul sistolic nocturn a atins 79,0% cu administrarea la culcare, față de 69,8% cu administrarea dimineața.

La cabinet, controlul sistolic a fost de 88,7% pentru dozarea înainte de culcare și de 82,2% pentru dozarea dimineața. Ratele de hipotensiune nocturnă și efectele secundare generale au fost similare între grupuri.

Sincronizarea poate fi utilă

Cronoterapia, adică sincronizarea momentului administrării medicamentelor cu ceasul biologic pentru a îmbunătăți rezultatele - poate fi utilă. Ideea este simplă: trebuie aliniată acțiunea maximă a medicamentului cu orele în care tensiunea tinde să se comporte neobișnuit.

Amlodipina atinge nivelurile maxime la 6-12 ore după administrare și are un timp de înjumătățire lung. Eticheta oficială a FDA documentează acest profil temporal, care se potrivește bine cu administrarea comprimatului seara, pentru a influența perioada nocturnă.

Olmesartanul blochează sistemul renină-angiotensină, care poate crește atunci când fluxul sanguin renal scade în timpul somnului.

Potrivit cercetătorilor, combinarea acestuia cu amlodipina într-un singur comprimat poate asigura un control stabil pe timp de noapte, fără a pierde acoperirea pe timp de zi.

Echipa studiului a utilizat, de asemenea, monitorizarea ambulatorie a tensiunii arteriale (ABPM) pentru a ajusta terapia, care înregistrează valorile la fiecare 20-30 de minute, pe parcursul zilei și al nopții, o abordare care facilitează detectarea tensiunii nocturne persistente, care poate fi omisă în cadrul controalelor clinice.

„O pârghie practică”

Atunci când tensiunea arterială nocturnă (valorile medii măsurate în timpul somnului) este ridicată, sincronizarea poate fi o pârghie practică. Studiul a arătat un control nocturn mai bun și mai puține creșteri ale dozei atunci când oamenii luau pastila la culcare.

Ghidurile clinice încurajează deja planuri simple, la care pacienții pot adera.

Ghidurile globale privind hipertensiunea recomandă ca mulți adulți să înceapă tratamentul cu o singură combinație de comprimate, ceea ce poate reduce numărul de comprimate și ajuta la menținerea unei rutine constante.

E nevoie însă de o colaborare cu medicul pentru a alege un moment care să se potrivească ritmului personal al fiecărui pacient și stilului său de viață.

Nu modificați singur momentul administrării medicamentelor dacă aveți afecțiuni precum diabetul cu neuropatie autonomă, boală renală în stadiu avansat sau antecedente de leșin, atrag atenția specialiștii.

Este vorba despre avantaje „potențiale”

Noile rezultate sunt pe termen scurt și se concentrează pe comportamentul tensiunii arteriale, nu pe atacuri de cord sau accidente vasculare cerebrale. Studiile mai lungi care urmăresc evenimentele vor arăta dacă o scădere de câțiva milimetri pe timp de noapte se traduce într-un număr mai mic de urgențe.

Cercetătorii au raportat beneficii mai mari pe timp de noapte în rândul adulților în vârstă și al altor grupuri, dar aceste semnale trebuie confirmate înainte de a se da sfaturi generale.

„Aceste descoperiri susțin avantajele potențiale ale administrării la culcare”, precizează Chen. Aceasta este o afirmație prudentă, care se potrivește datelor și pregătește terenul pentru următoarea rundă de cercetări.