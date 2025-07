Sucul care poate să reducă tensiunea arterială în doar două săptămâni. Este secretul unei îmbătrâniri sănătoase

Un nou studiu a dezvăluit că un anumit tip de suc ar putea fi secretul unei îmbătrâniri sănătoase. Se consideră că băutura ar putea să reducă tensiunea arterială la persoanele în vârstă.

Studiul, publicat recent în revista Free Radical Biology and Medicine, a scos în evidență beneficiile sucului de sfeclă roșie. Cercetarea, care a fost realizată de cercetători de la Universitatea din Exeter, a examinat reacția a 39 de adulți tineri (sub 30 de ani) și a 36 de adulți în vârstă (cu vârste cuprinse între 60 și 70 de ani) la sucul de sfeclă roșie, care are un conținut ridicat de nitrați alimentari.

La participanții mai în vârstă, s-a observat o reducere semnificativă a bacteriilor comune cunoscute ca fiind cauzatoare de infecții, alături de o creștere a bacteriilor benefice pentru sănătate. În plus, specialiștii au observat o scădere a tensiunii arteriale la persoanele în vârstă după ce au consumat suc de sfeclă bogat în nitrați timp de doar 2 săptămâni, relatează publicația Surrey Live.

„Acest studiu arată că alimentele bogate în nitrați modifică microbiomul oral într-un mod care ar putea duce la reducerea inflamației, precum și la scăderea tensiunii arteriale la persoanele în vârstă”, a precizat profesorul Andy Jones de la Universitatea din Exeter.

Studiul menționează că: „Sucul de sfeclă roșie conține în mod natural substanțe fitochimice, inclusiv betacianine, polifenoli și flavonoide, care pot favoriza reducerea nitriților”.

În sprijinul acestei afirmații, British Heart Foundation (BHF) notează că s-a constatat că acest conținut ridicat de nitrați naturali din sucul de sfeclă roșie scade semnificativ tensiunea arterială la persoanele cu hipertensiune.

„Pacienții cu hipertensiune arterială care au consumat 250 ml de suc de sfeclă roșie pe zi au înregistrat niveluri ale tensiunii arteriale în limite «normale» la sfârșitul studiului”, a dezvăluit British Heart Foundation. Experții au adăugat că nitrații se găsesc în cantități mari și în alte alimente, cum ar fi legumele cu frunze verzi, precum varza.