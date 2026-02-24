search
Profesor de matematică, uimit de răspunsul unui elev cu media generală 9,50: „Nu știe câte picioare are un iepure”

0
0
Publicat:

Un profesor de matematică din Câmpina a povestit un moment surprinzător petrecut cu unul dintre elevii săi cu rezultate bune la școală. „Nu știe câte picioare are un iepure. Trebuie să ne mai mire ceva?”, se întreabă acesta.

Elev la școală FOTO: shuterstock
Elev la școală FOTO: shuterstock

Profesorul Mihail Iordache a relatat că, în timpul unui test, elevul, cu media generală 9,50 și nota 8 la matematică, a oferit un răspuns neașteptat la o problemă aparent simplă, legată de numărul de picioare ale unui iepure.

„Testez un copil și îi dau această problemă. Nu mi-o face, spunându-mi că nu știe câte picioare are un iepure și acest lucru nu se studiază la matematică. PS: elevul este la o școală din Câmpina având media generală 9.50+ și la matematică 8. Trebuie să ne mai mire așa ceva?”, a scris Mihail Iordache pe Facebook.

Problema pe care trebuia să o rezolve elevu FOTO: FB
Problema pe care trebuia să o rezolve elevu FOTO: FB

Postarea a atras rapid reacții din partea internauților. Mulți au povestit că s-au confruntat în fiecare an cu răspunsuri similare. „Eu în fiecare an mă întâlnesc cu nedumerirea asta. Răspunsul multor elevi este: «iepurele are două picioare și două lăbuțe!»’”, a comentat un utilizator.

Alți internauți au glumit pe seama situației. 

„Elevul are un viitor strălucit, ca avocat”, a scris un internaut. 

„Și nu cred că e singurul elev care nu știe câte picioare are un iepure” , a scris altă persoană.

„Lasă, că mai sunt copii care răspund în bătaie de joc”, a comentat altcineva.

