Video Un român dezvăluie cât cheltuiește cu chiria, mâncarea și utilitățile în Spania: „Dacă vrei confort și liniște îți trebuie 1.400 de euro lunar de persoană”

Un român stabilit în sudul Spaniei a explicat, într-un videoclip, cât costă, în realitate, viața în această regiune mediteraneană, subliniind că, de departe, chiria rămâne cea mai mare cheltuială lunară. „Pe internet vezi doar soare și vacanță, dar viața reală înseamnă acte, chirii, joburi și multă răbdare”, spune el.

Românul susține că, pentru un apartament decent, prețurile lunare în sudul Spaniei se situează între 500 și 900 de euro, în funcție de dimensiunea locuinței și de apropierea de centru sau de plajă.

„Spania este frumoasă, dar începutul nu e deloc ușor, Ritmul vieții e mai lent. (...) Pe internet vezi doar soare și vacanță, dar viața reală înseamnă acte, chirii, jobiri și multă răbdare. (...) Pe chirie se duc cei mai mulți bani. Un apartament ok poate să coste până la 700 de euro lunar. O garsonieră mai bună poate să coste până la 500 de euro lunar. Dacă cumva vrei un bloc mai nou sau o zonă mai bună sau mai aproape de mare, un apartament ar putea să coste chiar și 800 de euro, poate 900 de euro în fiecare lună. Pe lângă toate astea, agențiile cer o lună de depozit și comision”, spune Mihai, românul care prezintă „Spania fără mască”.

Despre facturile de utilități, Mihai spune că vara sunt facturile mai mari, deoarece se folosește aerul condiționat.

„Poți să plătești între 90 și 120 de euro doar pentru factura de curent. Iarna, dacă ți-e frig și folosești aparatură electrică ca să te încălzești, poți să ajungi la 70–80 de euro lejer pentru factura de curent”, spune el, potrivit știridiaspora.

Referitor la mâncare, românul spune: „Un coș normal la Mercadona poate să coste până la 50 de euro pe săptămână, asta dacă consumi mâncare în cantitate să spunem normală. Dacă mănânci afară, o cafea costă între 1 euro și 40 sau și 50 de cenți până la 2 euro, un sandwich între 3 și 4 euro, iar meniul zilei costă între 10 și 15 euro. Asta duce la un total lunar între 200 și 300 de euro, dar asta bineînțeles că depinde de fiecare”.

Internetul și telefonia mobilă costă între 10 și 35 de euro, iar transportul public variază între 0,40 și 1,40 euro pe călătorie, în timp ce benzina se situează între 1,40 și 1,60 euro pe litru.

Românul estimează că, pentru a trăi fără stres în sudul Spaniei, o persoană are nevoie de aproximativ 1.000–1.200 de euro pe lună.

„Dacă vrei confort, liniște și să nu stai să nu mergi fiecare cent, îți trebuie undeva la 1400 de euro lunar pentru o persoană”, spune el.