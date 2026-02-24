search
Marți, 24 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Un român dezvăluie cât cheltuiește cu chiria, mâncarea și utilitățile în Spania: „Dacă vrei confort și liniște îți trebuie 1.400 de euro lunar de persoană”

0
0
Publicat:

Un român stabilit în sudul Spaniei a explicat, într-un videoclip, cât costă, în realitate, viața în această regiune mediteraneană, subliniind că, de departe, chiria rămâne cea mai mare cheltuială lunară. „Pe internet vezi doar soare și vacanță, dar viața reală înseamnă acte, chirii, joburi și multă răbdare”, spune el.

Mihai locuiește în Spania FOTO: FB
Mihai locuiește în Spania FOTO: FB

Românul susține că, pentru un apartament decent, prețurile lunare în sudul Spaniei se situează între 500 și 900 de euro, în funcție de dimensiunea locuinței și de apropierea de centru sau de plajă. 

„Spania este frumoasă, dar începutul nu e deloc ușor, Ritmul vieții e mai lent. (...) Pe internet vezi doar soare și vacanță, dar viața reală înseamnă acte, chirii, jobiri și multă răbdare. (...) Pe chirie se duc cei mai mulți bani. Un apartament ok poate să coste până la 700 de euro lunar. O garsonieră mai bună poate să coste până la 500 de euro lunar. Dacă cumva vrei un bloc mai nou sau o zonă mai bună sau mai aproape de mare, un apartament ar putea să coste chiar și 800 de euro, poate 900 de euro în fiecare lună. Pe lângă toate astea, agențiile cer o lună de depozit și comision”, spune Mihai, românul care prezintă „Spania fără mască”.

Despre facturile de utilități, Mihai spune că vara sunt facturile mai mari, deoarece se folosește aerul condiționat.

„Poți să plătești între 90 și 120 de euro doar pentru factura de curent. Iarna, dacă ți-e frig și folosești aparatură electrică ca să te încălzești, poți să ajungi la 70–80 de euro lejer pentru factura de curent”, spune el, potrivit știridiaspora.

Referitor la mâncare, românul spune: „Un coș normal la Mercadona poate să coste până la 50 de euro pe săptămână, asta dacă consumi mâncare în cantitate să spunem normală. Dacă mănânci afară, o cafea costă între 1 euro și 40 sau și 50 de cenți până la 2 euro, un sandwich între 3 și 4 euro, iar meniul zilei costă între 10 și 15 euro. Asta duce la un total lunar între 200 și 300 de euro, dar asta bineînțeles că depinde de fiecare”.

Internetul și telefonia mobilă costă între 10 și 35 de euro, iar transportul public variază între 0,40 și 1,40 euro pe călătorie, în timp ce benzina se situează între 1,40 și 1,60 euro pe litru. 

Românul estimează că, pentru a trăi fără stres în sudul Spaniei, o persoană are nevoie de aproximativ 1.000–1.200 de euro pe lună.

„Dacă vrei confort, liniște și să nu stai să nu mergi fiecare cent, îți trebuie undeva la 1400 de euro lunar pentru o persoană”, spune el.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia
digi24.ro
image
Premierul Ilie Bolojan, nemilos cu miniștrii care vor pierde bani din PNRR: ”Revocări din funcție”
stirileprotv.ro
image
Localitatea din România în care un apartament cu două camere se vinde cu doar 7.000 de euro, acum, în februarie 2026. Blocul este construit în 1980
gandul.ro
image
Magazine Auchan din România vizate de un apropiat al premierului maghiar Viktor Orban
mediafax.ro
image
Care e starea lui Florin Tănase după o nouă accidentare la FCSB: “Ar trebui să luăm deja un RMN portabil la câte a făcut!”
fanatik.ro
image
Medic psihiatru, despre efectele dependenței copiilor de social media. Gabriel Diaconu: „Sevrajul vine cu furie, panică, depresie, gânduri suicidare”
libertatea.ro
image
Un bărbat a cumpărat un bilet câștigător la loto din magazinul unde lucra, după ce s-au extras numerele. Premiul: 12 milioane de dolari
digi24.ro
image
Decizie șoc luată de Floyd Mayweather, după ce s-a aflat că este falit și nu mai are bani nici pentru serviciile de salubritate
gsp.ro
image
"Nu știe un cuvânt în limba română!" A făcut-o praf pe Julia Sauter, iar acum a primit o replică pe măsură
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Adriana Bahmuţeanu face acuzaţii grave în dosarul de proxenetism în salonul de masaj erotic lângă care locuiește
antena3.ro
image
Au murit sub ochii fetiței lor de 6 ani, după ce mașina în care se aflau a fost lovită în plin de un alt șofer
observatornews.ro
image
Florin Prunea a divorțat, după 35 de ani de căsnicie. Care este motivul real al despărțirii de Lidia
cancan.ro
image
Zi decisivă pentru ajutoare la pensie de 1.000 lei. De ce ezită Bolojan să dea bani în plus pensionarilor?
newsweek.ro
image
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
prosport.ro
image
Alertă meteo valabilă 10 ore: cod galben de ninsori și cod portocaliu de viscol puternic. Harta zonelor afectate
playtech.ro
image
UEFA, o nouă anomalie în războiul FCSB – Steaua!
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cristiano Ronaldo, surpriză uriașă!
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
DOAMNE FEREȘTE, în ce hal au putut să moară! Marius și Daniel se întorceau spre casă atunci când mașina lor a... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS! Se cere ARESTAREA lui Bolojan! Este acuzat de abuz în serviciu!
romaniatv.net
image
Decizie majoră pentru românii care primesc salariul minim pe economie
mediaflux.ro
image
Decizie șoc luată de Floyd Mayweather, după ce s-a aflat că este falit și nu mai are bani nici pentru serviciile de salubritate
gsp.ro
image
Ce a pățit un vlogger danez în timp ce făcea autostopul la noi în țară: „Tot ce ați auzit despre România e greșit”
actualitate.net
image
Planul diabolic pus la punct de o femeie de afaceri acuzată că și-a ucis soțul pentru a pune mâna pe avere
actualitate.net
image
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa
click.ro
image
5 zodii care își pot schimba destinul între Dragobete și 1 Martie. Astrele anunță evenimente majore în viața acestor nativi
click.ro
image
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete
click.ro
Prințul Andrew Charles jpg
”Neața, imbecililor!” Andrew, profilul grobianului clasic, abuzator toată viața sa. Cum îi saluta pe angajați la Palat
okmagazine.ro
Trufe cu lamaie Sursa foto shutterstock 2141596615 jpg
Trufe cu lămâie, desertul cu lămâie pe care nu vrei să‑l împarți cu nimeni!
clickpentrufemei.ro
Afișul oficial al filmului „La răscruce de vânturi” face o trimitere directă, din punct de vedere vizual, la filmul clasic “Pe aripile vântului”
„La răscruce de vânturi” - Un roman clasic între ecranizări vechi și noi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
image
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa

OK! Magazine

image
Regele Spaniei a pus ochii pe fosta Primă Doamnă a Argentinei? Ce a apărut în presa sud-americană?

Click! Pentru femei

image
Cel mai controversat moment de la BAFTA. Cine a sărit la bătaie chiar pe covorul roșu?

Click! Sănătate

image
3 obiceiuri care te pot face insuportabil pe măsură ce îmbătrânești