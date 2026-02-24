Situație de forță majoră. Rușii de la Lukoil abandonează proiectul de explorare a gazelor din Marea Neagră

Compania olandeză Lukoil Overseas Atash BV, subsidiară a grupului petrolier rus Lukoil, a notificat oficial autoritățile române că se află într-o situație de forță majoră care face imposibilă continuarea operațiunilor privind explorarea gazelor naturale din Marea Neagră.

Lukoil Overseas Atash BV, operator care deține 87,8% din concesiunea offshore de explorare de gaze naturale Trident din Marea Neagră românească, a notificat România că a survenit o situație de forță majoră care îi face imposibilă continuarea operațiunilor, potrivit Profit.ro.

Asta în condițiile în care numai 12,2% din drepturile și obligațiile aferente perimetrului Trident sunt în posesia companiei românești de stat Romgaz.

”Potrivit actului normativ, o concesiune petrolieră încetează ″la cererea titularului, în caz de survenire a unor evenimente care constituie cauze de forță majoră și care determină imposibilitatea obiectivă și definitivă de îndeplinire a unor obligații și/sau realizare a unor drepturi ale titularului, prevăzute în acord(ul petrolier – n.r.) și care sunt esențiale pentru realizarea operațiunilor petroliere″, mai scrie Profit.ro.

Titularul trebuie să notifice situația Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon (ANRMPSG), în termen de 5 zile de la producerea evenimentului.

În paralel, Lukoil Overseas Atash BV a inițiat o acțiune în instanță pentru constatarea existenței cazului de forță majoră, proces înregistrat pe 13 februarie.

Compania a chemat în judecată atât autoritatea de reglementare, cât și partenerii din concesiune, însă litigiul a fost deschis pe drept comercial, nu în contencios administrativ.

Demersul juridic a venit la scurt timp după ce Guvernul României a decis instituirea unui regim de supraveghere extinsă asupra companiei și a altor firme locale din grupul Lukoil.

La 28 februarie, expiră o derogare acordată de autoritățile americane privind vânzarea activelor internaționale ale Lukoil.

Perimetrul Trident, situat la 170 km de țărm, acoperă o suprafață de 1.006 km/p, cu adâncimi ale apei variind între 300 și 1.200 metri. Studiile seismice 3D au fost inițiate în 2012, iar forajele efectuate între 2014 și 2015 au confirmat existența unor rezerve semnificative de gaze naturale.

Rezervele de gaz din Trident sunt estimate la peste 30 miliarde metri cubi şi ar putea fi cel de-al doilea mare depozit din zona economică exclusivă a României.