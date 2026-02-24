search
Marți, 24 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Noi numiri la CNCD și Curtea de Conturi. În vizor este și mandatul Renatei Weber, deja expirat

0
0
Publicat:

Pe agenda Parlamentului din perioada următoare sunt programate mai multe numiri pentru membri noi în Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) și Curtea de Conturi, precum și pentru numirea unui nou Avocat al Poporului, în condițiile în care mandatul Renatei Weber este deja expirat. Birourile Permanente Reunite ale Parlamentului au hotărât perioada depunerii candidaturilor, urmând să fie organizat un plen comun pe 10 martie. 

Mandatul Renatei Weber este expirat de mai bine de un an FOTO Inquam / George Călin
Mandatul Renatei Weber este expirat de mai bine de un an FOTO Inquam / George Călin

În cazul Renatei Weber, mandatul său de 5 ani de Avocat al Poporului a expirat deja de peste un an. Până pe 6 martie, ora 12.00, grupurile parlamentare vor depune propuneri nominale la unul din cele două secretariate ale Camerelor. Birourile permanente, prin Secretariatele generale, vor transmite aceste propuneri Comisiilor juridice. Acestea vor audia candidații și vor întocmi, până pe 9 martie, un raport comun care se va află pe ordinea de zi a unui plen comun al Camerei Deputaților și Senatului, organizat pe 10 martie, de la 13.00.

În aceeași ședință de plen vor intra și noi numiri la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) și la Curtea de Conturi. În cazul CNCD expiră 6 mandate din 11. Depunerea candidaturilor se va face până pe 27 februarie, tot la ora 12.00. Acestea vor fi înaintate comisiei de specialitate. Din 28 februarie până pe 8 martie, candidaturile vor fi publicate pe site-urile celor două Camere pentru eventuale contestații, urmând că până marți, 10 martie, comisiile să audieze candidații și să emită un aviz comun care se va află pe ordinea de zi a plenului comun din 10 martie.

La Curtea de Conturi este vorba despre un post vacant în funcția de consilier de conturi, în locul judecătorului CCR Mihai Busuioc. Numirea se face pentru restul mandatului fostului președinte al Curții de Conturi, care expiră la 15 octombrie 2026. Astfel, până pe 6 martie, ora 12.00, vor fi depune candidaturile la una dintre Comisiile de buget ale Parlamentului. Comisiile vor audia candidații și vor întocmi, până pe 9 martie, un raport care se va înscrie pe ordinea de zi a plenului comun din 10 martie.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia
digi24.ro
image
Premierul Ilie Bolojan, nemilos cu miniștrii care vor pierde bani din PNRR: ”Revocări din funcție”
stirileprotv.ro
image
Cum se traduce discursul lui Nicușor Dan de la Consiliul pentru Pace. Cristoiu: De aici vine perversitatea
gandul.ro
image
Începe războiul în instanță pentru moștenirea lui Mihai Șora, la trei ani de la moartea filosofului! Ce revendică fiii academicianului de la văduva acestuia
mediafax.ro
image
Lovitura dată de cea mai bogată româncă, cu o avere de 800 de milioane de dolari. A semnat cu soția lui Leo Messi
fanatik.ro
image
Putin îi pregătește pe ruși pentru cea mai proastă veste posibilă
libertatea.ro
image
„Nu trage, fac orice!” Mărturii din armata lui Putin: soldați ruși executați, torturați sau trimiși fără arme pe front
digi24.ro
image
Decizie șoc luată de Floyd Mayweather, după ce s-a aflat că este falit și nu mai are bani nici pentru serviciile de salubritate
gsp.ro
image
Cea mai bogată româncă a dat încă o lovitură în SUA! Contractul a fost semnat: ”Regina este aici”
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Adriana Bahmuţeanu face acuzaţii grave în dosarul de proxenetism în salonul de masaj erotic lângă care locuiește
antena3.ro
image
Ei sunt morții din accidentul din Brăila. Șoferul vinovat s-a răsturnat cu mașina în același loc acum o lună
observatornews.ro
image
Revin ninsorile în România! Avertismentul ANM: cod galben și portocaliu de viscol în aceste județe
cancan.ro
image
Casa de Pensii publică lista indemnizațiilor și a pensiilor pentru care are bani. Ce drepturi nu se acordă?
newsweek.ro
image
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
prosport.ro
image
Cum obții adeverința de vechime în 2026. Ce trebuie să știe angajații despre Reges-Online
playtech.ro
image
Adrian Porumboiu scoate scheleții din dulap: „Radu Petrescu a trântit un meci. Trebuia exclus pe viață!”. Istvan Kovacs, în „corpul de balet” al lui CFR Cluj. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Simeone îl înlocuiește pe Chivu la Inter”. S-a aflat adevărul: semnează în vară
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
DOAMNE FEREȘTE, în ce hal au putut să moară! Marius și Daniel se întorceau spre casă atunci când mașina lor a... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
wowbiz.ro
image
Stenograme BOMBĂ din dosarul Rominei Gingașu Ferrari: ‘E bună la corp, are forme chiar mişto”...COLOSAL ce urmează!
romaniatv.net
image
Răsturnare privind achiziția magazinelor La Cocoș! Condiția esențială impusă nemților
mediaflux.ro
image
Decizie șoc luată de Floyd Mayweather, după ce s-a aflat că este falit și nu mai are bani nici pentru serviciile de salubritate
gsp.ro
image
Ce a pățit un vlogger danez în timp ce făcea autostopul la noi în țară: „Tot ce ați auzit despre România e greșit”
actualitate.net
image
S-a născut «copilul-minune». Bebelușul a fost purtat într-un uter transplantat de la o femeie decedată
actualitate.net
image
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa
click.ro
image
Top 3 zodii fericite până în aprilie. Trăiesc cea mai frumoasă perioadă, au fost binecuvântate de Divinitate
click.ro
image
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete
click.ro
FotoJet (55) jpg
Festivi, dar tensionați, reci, oarecum înstrăinați. William și Kate nu și-au putut ascunde îngrijorarea, sunt momente grele pentru monarhie
okmagazine.ro
Jennifer Lopez foto Instagram jpg
„Am fost întotdeauna noi trei”. Omagiul adus de Jennifer Lopez gemenilor ei de 18 ani
clickpentrufemei.ro
Afișul oficial al filmului „La răscruce de vânturi” face o trimitere directă, din punct de vedere vizual, la filmul clasic “Pe aripile vântului”
„La răscruce de vânturi” - Un roman clasic între ecranizări vechi și noi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
image
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa

OK! Magazine

image
Regele Spaniei a pus ochii pe fosta Primă Doamnă a Argentinei? Ce a apărut în presa sud-americană?

Click! Pentru femei

image
„În sfârșit, înțeleg sexul!” Cântăreața Hillary Duff a avut numai experiențe neplăcute până acum!

Click! Sănătate

image
Două semne de avertizare ale demenței care pot apărea noaptea