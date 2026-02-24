Generalul de top al lui Trump a avertizat asupra riscurilor asociate unei operațiuni militare a SUA în Iran

În timp ce președintele Donald Trump analizează o posibilă acțiune militară împotriva Iranului, cel mai înalt oficial militar al Statelor Unite a avertizat că stocurile reduse de muniții și sprijinul limitat din partea aliaților ar putea crește semnificativ riscurile pentru forțele americane în cazul unei operațiuni, au declarat persoane familiarizate cu discuțiile interne, citate de Washington Post.

Generalul Dan Caine, președintele Statului Major Interarme și-a exprimat îngrijorările în cadrul unei reuniuni care a avut loc la Casa Albă, săptămâna trecută, la care au participat președintele american și alți oficiali de rang înalt din domeniul securității naționale, au declarat sursele. Caine a avertizat că o eventuală operațiune majoră împotriva Iranului s-ar confrunta cu dificultăți, în condițiile în care stocurile de armament ale SUA au fost puternic diminuate de sprijinul defensiv acordat Israelului și de suportul pentru Ucraina.

În cadrul unor întâlniri la Pentagon în această lună, Caine a ridicat, de asemenea, semne de întrebare privind amploarea și complexitatea unei eventuale campanii împotriva Iranului, precum și posibilitatea pierderilor în rândul militarilor americani, a declarat o persoană familiarizată cu discuțiile. Generalul american a subliniat că lipsa sprijinului din partea aliaților ar complica și mai mult o eventuală operațiune în Iran.

Într-un comunicat, biroul lui Caine a precizat că, în calitate de principal consilier militar al președintelui, acesta oferă „o gamă de opțiuni militare, precum și considerații secundare și evaluări asupra riscurilor și impactului” liderilor civili care iau decizii privind securitatea națională. Opțiunile sunt prezentate în mod confidențial, se arată în comunicat.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a declarat că Trump ascultă „o varietate de opinii” înainte de a lua decizii și l-a descris pe Caine drept un „membru talentat și foarte apreciat” al echipei de securitate națională.

După apariția informațiilor privind rezervele exprimate de Caine, Trump a scris pe rețelele sociale că este „100% incorect” să se sugereze că generalul s-ar opune unui război cu Iranul. Președintele american a subliniat că, deși Caine ar prefera să fie evitată o confruntare militară, el consideră că totuși confruntare ar putea fi „câștigată ușor”. Persoane familiarizate cu declarațiile generalului au contestat această interpretare optimistă.

Reuniunea de la Casa Albă i-a inclus pe vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio, directorul CIA John Ratcliffe, secretarul apărării Pete Hegseth și consilierul Stephen Miller, potrivit unei persoane informate.

Opiniile lui Caine sunt considerate influente în administrație, în parte datorită faptului că a coordonat două operațiuni majore recente: atacul asupra instalațiilor nucleare iraniene verii, precum și operațiunea din ianuarie care l-a vizat pe președintele venezuelean Nicolás Maduro. Sursele spun că generalul va sprijini orice decizie va lua președintele.

Amploarea unei eventuale campanii împotriva Iranului ar depinde în mare măsură de obiectivele stabilite de Trump.

Neutralizarea programului de rachete al Iranului ar putea necesita lovirea a sute de ținte într-o țară de peste trei ori mai mare decât Irakul, care ar include situri de lansare a rachetelor, depozite de aprovizionare, sisteme de apărare antiaeriană, dar și rețele de transport de arme, a declarat un fost oficial din domeniul apărării.

Pe de altă parte, o campanie mai amplă, menită eventual să îl înlăture pe liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, ar extinde lista țintelor la mii de obiective și ar putea dura săptămâni sau luni, necesitând cantități substanțiale de muniție și expunând forțele americane la represalii intense, a subliniat aceeași sursă.

Donald Trump a admis că ia în calcul o lovitură limitată asupra Iranului

Administrația a mobilizat forțe considerabile în Orientul Mijlociu, în timp ce Trump a recunoscut că are în vedere și opțiunea unei lovituri limitate, menită să exercite presiuni asupra Teheranului pentru a accepta restricții privind programul nuclear în termeni acceptabili pentru Washington. Negocierile dintre SUA și Iran urmează să fie reluate la Geneva, însă persistă divergențe importante între cele două părți, inclusiv asupra capacității Iranului de a îmbogăți uraniu.

Unii oficiali americani sunt împotriva unei lovituri limitate, avertizând că aceasta ar putea declanșa un ciclu imprevizibil de represalii, inclusiv atacuri asupra personalului militar și diplomatic american din regiune. Alții susțin că reacțiile anterioare relativ moderate ale Iranului sugerează că o escaladare ar putea fi gestionată.

Aliații regionali și-au exprimat, la rândul lor, îngrijorarea. Un oficial de rang înalt din Golf a declarat că țările arabe au informat Washingtonul că nu vor permite utilizarea bazelor lor pentru atacuri asupra Iranului. Amenințările Teheranului cu represalii împotriva oricărui stat care sprijină o operațiune americană ridică semne de întrebare privind măsura în care Washington poate obține dreptul de a utiliza spațiul aerian.

În plus, stocurile limitate de muniții defensive complică planificarea. Sistemele esențiale pentru protejarea personalului american - precum interceptoarele THAAD și bateriile Patriot - au fost intens utilizate în operațiunile recente.

Statele Unite produc doar câteva sute de sisteme de apărare de fiecare tip în fiecare an - mult mai puțin decât ar fi necesar, a declarat Ryan Brobst, director adjunct al Centrului pentru Putere Militară și Politică al Fundației pentru Apărarea Democrațiilor.

În plus, Marina Militară are un stoc limitat de rachete standard, indispensabile dacă SUA doresc să limiteze riscurile pentru miile de soldați americani din regiune. De pildă, munițiile SM-2, SM-3 și SM-6 lansate de pe nave au fost consumate rapid, după ce Marina Militară a protejat navele din Marea Roșie împotriva forțelor iraniene din Yemen și a apărat Israelul împotriva rachetelor balistice.

Datorită complexității și constrângerilor de producție, poate dura doi ani sau mai mult pentru a produce rachetele care să le înlocuiască, a declarat Mackenzie Eaglen, cercetător principal la American Enterprise Institute. „Nu există o soluție rapidă la această problemă”, a spus Eaglen.

Stocurile de rachete ale SUA sunt gestionate la nivel global, iar comenzile militare împart aceleași resurse limitate. O solicitare a Departamentului Apărării de aproape 30 de miliarde de dolari pentru reînnoirea stocurilor a fost finanțată doar parțial de Congres.

Experții avertizează că Statele Unite nu sunt pregătite să susțină conflicte simultane de mare amploare și că un război prelungit cu Iranul ar implica o stabilire a priorităților.

Atâta timp cât Iranul păstrează un arsenal de rachete, forțele americane și israeliene vor fi nevoite să absoarbă focul inamic sau să distrugă pe scară largă siturile de lansare ale Iranului, a declarat un fost oficial din domeniul apărării.

„Aceasta este dinamica”, a spus această persoană.

Între timp, administrația a realizat cea mai mare concentrare militară americană în Orientul Mijlociu de la invazia Irakului din 2003. SUA au ordonat evacuarea personalului neesențial din ambasada din Liban, pe fondul temerilor că Hezbollah ar putea fi atras în conflict.

Trimisul special al lui Trump în regiune, Steve Witkoff, a comentat că președintele este „curios” de ce Iranul nu a cedat până acum în fața presiunii americane.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a răspuns pe rețelele sociale: „Curioși să știe de ce nu capitulăm? Pentru că suntem iranieni.”