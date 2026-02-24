search
Marți, 24 Februarie 2026
Julia Sauter și-a găsit „avocată”, după ce a fost învinuită că nu știe limba română: „Îi înțeleg frustrarea”

Publicat:

Julia Sauter (28 de ani) s-a clasat pe locul 17 după programul liber, în concursul individual feminin de patinaj artistic, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, competiție încheiată duminică. Sportiva născută în Germania a fost portdrapelul României la festivitatea de închidere, eveniment derulat la Verona.

Julia a prins vârful de formă chiar la Olimpiadă FOTO Facebook COSR
Julia a prins vârful de formă chiar la Olimpiadă FOTO Facebook COSR

Debutantă la Jocurile Olimpice, Sauter a obţinut cea mai bună clasare a unei patinatoare române la Jocurile Olimpice, însă cel mai bun loc al patinajului artistic românesc este locul 14, pe care s-au clasat Cornel Gheorghe, în 1994, şi Gheorghe Chiper, în 2006.

Pe când avea 14 ani, sportiva nu a fost inclusă în categoria de elită din Germania, la nivelul său de vârstă, pentru că nu reușea să facă două sărituri triple diferite (în finala de la JO a făcut patru asemenea sărituri).

image

Preluată de antrenorul Marius Negrea, Julia a acceptat să reprezenta România. După ce sportiva l-a înlocuit, Negrea a lansat un atac dur asupra Juliei Sauter.

Sportiva care reprezintă România la patinaj artistic n-a vrut să meargă la JO 2018 și 2022, iar acum e prima purtătoare de drapel din istorie care nu știe un cuvânt în limba română", a afirmat Marius Negrea.

Maria Coroamă, președinta Federației Române de Patinaj, l-a pus la punct pe tehnician și a apărat-o pe sportivă.

Julia a depus jurământul pentru cetățenie în limba română. Știe anumite fraze și cuvinte în limba română. E adevărat că nu o vorbește fluent, dar înțelege absolut tot în română.

Domnului Negrea îi pot înțelege frustrarea. Dar nu mi se pare corect să-și atace fosta sportivă. Mulți sportivi își schimbă antrenorul. Deci să o apuce în altă direcție, în altă țară. Cred că Marius a mers puțin cam departe cu declarația sa.

Înțeleg, e munca lui. Și am recunoscut-o întotdeauna. Însă trebuie menționat că Roxana Luca (n.r. actuala antrenoare a Juliei Sauter) a fost întotdeauna alături de Julia. Chiar și atunci când era cu Marius, era umbra lui Marius (n.r. - Roxana Luca fiind antrenoare secundă).

Deci Roxana sub nicio formă nu i-a furat sportiva. Julia este într-o formă foarte bună. A beneficiat de o planificare de antrenament excepțională. Și uite că a reușit să-și atingă vârful de formă la aceste Jocuri Olimpice", a declarat Maria Coroamă, pentru golazo.ro.

