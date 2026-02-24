Un clarvăzător britanic supranumit „Noul Nostradamus”, care a devenit celebru după ce a susținut că a prezis pandemia de Covid-19 și moartea Reginei Elisabeta a II-a, a lansat recent o serie de previziuni sumbre care includ conflicte globale, dezastre naturale și dezvăluiri șocante privind extratereștri.

Craig Hamilton-Parker, cunoscut pentru aparițiile sale pe YouTube, unde are peste 230.000 de abonați, folosește pentru prognozele sale citirile Nadi, un sistem antic indian de astrologie pe frunze de palmier, considerat capabil să dezvăluie informații despre trecut, prezent și viitor, potrivit express.

Potrivit acestuia, viitorul președintelui american Donald Trump este marcat de o „catastrofă majoră” legată de Taiwan. Acest eveniment ar putea duce la prelungirea temporară a mandatului său pentru un al treilea termen, contrar Constituției Statelor Unite, care limitează la două mandate funcția de președinte.

„Am mai spus anterior că la momentul următoarelor alegeri va exista o catastrofă majoră, și credeam că ar putea fi un război. Simt că se va concentra pe Taiwan. Mandatul ar fi al treilea pentru Trump. Așa cum spune el: <totul este într-un haos teribil acum, încât nu putem avea alegeri>”, a spus el.

Craig Hamilton-Parker afirmă că această situație se va produce în contextul unor alegeri marcate de haos și crize, iar mandatul suplimentar al lui Trump ar urma să fie justificat de „circumstanțe extraordinare” ce ar împiedica desfășurarea alegerilor.

Mediumul a avertizat și asupra unei posibile catastrofe naturale: un meteorit ar putea trece între Pământ și Lună în jurul alegerilor americane din 2028, apropiindu-se periculos de planeta noastră. Potrivit lui Craig, un astfel de eveniment ar putea provoca incendii, cutremure și tsunamiuri, iar dacă meteoritul ar lovi efectiv Pământul, consecințele ar fi devastatoare, în special pentru Statele Unite.

În ceea ce privește viitorul politic imediat după Trump, Hamilton-Parker nu a dezvăluit cine va fi următorul președinte, însă a exclus explicit că acesta va fi actualul vicepreședinte JD Vance, pe care îl consideră influent, dar insuficient pentru a ajunge la Casa Albă.

„Va exista un nou președinte care să-i urmeze. Am spus că Trumpismul va continua. După Trump, familia lui va avea în continuare o influență majoră. JD Vance va avea în continuare o influență considerabilă, dar nu-l văd devenind următorul președinte.”, a spus el.

În schimb, clarvăzătorul a indicat că liderii viitorului vor fi caracterizați de bunătate și de spiritualitate, nu de dorința de putere, faimă sau bani, în ciuda faptului că războaiele și conflictele viitoare ar putea fi declanșate de tensiuni religioase.

Pe lângă evoluțiile politice și dezastrele naturale, Hamilton-Parker a făcut și o declarație surprinzătoare despre OZN-uri, afirmând că în Europa ar urma să fie dezvăluite „dovezi fizice” ale unor obiecte extraterestre.

„Există un OZN într-o zonă europeană care va fi dezvăluit, iar noi vom avea dovezi fizice că provine din spațiul cosmic. Trebuie să fim atenți pentru că aceasta va fi o mare fumigenă. Când astfel de informații vor fi dezvăluite, vor fi pe prima pagină a ziarelor și vor capta toată atenția”, a mai spus acesta.

Previziunile lui Craig Hamilton-Parker continuă tradiția sa de avertizări dramatice, însă rămân controversate, atât din cauza naturii lor speculative, cât și din cauza metodologiei folosite.