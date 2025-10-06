search
Luni, 6 Octombrie 2025
La ce vârstă începem să devenim mai scunzi. Cu cât ne micșorăm anual și cum putem încetini declinul masei osoase

Publicat:

Cu cât îmbătrânim, cu atât devenim mai scunzi, dar nu toți o facem în același ritm, deși procesul începe cam la aceeași vârstă pentru toată lumea.

Osteoporoza, boala în care oasele își pierd din densitate. FOTO Facebook Dr. Gabriel Ștefănescu
Osteoporoza, boala în care oasele își pierd din densitate. FOTO Facebook Dr. Gabriel Ștefănescu

„Fără îndoială, ne micșorăm pe măsură ce îmbătrânim”, spune Adam Taylor, profesor de anatomie la facultatea de medicină din Lancaster, potrivit The Guardian.

Potrivit acestuia, după vârsta de 40 de ani, oamenii pierd în mod obișnuit aproximativ un centimetru din înălțime la fiecare zece ani. De la această vârstă, bărbații pierd anual 0,08-0,1% din înălțime pe an, în timp ce femeile pierd, de regulă, 0,12-0,14% pe an.

Fenomenul este cauzat, parțial, și de postura din ce în ce mai aplecată  pe care o avem pe măsură ce îmbătrânim.

Cei care stau în picioare cu coloana vertebrală curbată pentru perioade lungi de timp – poate la birou – pot constata că, în timp, coloana vertebrală își capătă în mod natural această poziție. Vârsticii se apleacă uneori pentru a găsi un centru de greutate mai sigur.

Cu toții ne micșorăm în înălțime între începutul și sfârșitul fiecărei zile, pe măsură ce gravitația stoarce apa din discurile intervertebrale.

Ce se întâmplă după vârsta de 35 de ani

Între 30 și 35 de ani, înălțimea se stabilizează, pe măsură ce masa osoasă și musculară începe să scadă. Discurile dintre vertebre pierd apă și încep să se micșoreze. Centrul asemănător unui fagure de miere al oaselor coloanei vertebrale, pelvisului și picioarelor devine mai puțin dens.

„Și, pe măsură ce se întâmplă acest lucru, osul se condensează foarte ușor și se scurtează”, explică Taylor.

Potrivit acestuia, scăderea masei musculare ne afectează și mai mult înălțimea: oasele își mențin forma și dimensiunea datorită forței exercitate asupra lor de mușchi.

O anumită pierdere de înălțime este inevitabilă, dar dieta, exercițiile fizice și un stil de viață sănătos pot ajuta la încetinirea declinului masei osoase și musculare pe măsură ce îmbătrânim, mai scrie The Guardian.

De ajutor pot  fi o dietă bogată în calciu și vitamina D, exercițiile fizice regulate cu greutăți ridicate și evitarea tutunului și a alcoolului încă din tinerețe, precum și menținerea unei posturi corecte a coloanei.

Ce este osteoporoza

Bătrânețea vine adesea la pachet cu osteoporoza, o boală progresivă în care oasele își pierd din densitate și devin fragile până la punctul de a se rupe. 80% din pacienții afectați de această boală sunt femei, explică dr. Gabriel Ștefănescu, specialist în ortopedie-traumatologie.

Afectiunea apare, de obicei, la peste 65 de ani, când organismul nu mai este la fel de capabil în a înlocui celulele osoase vechi cu unele noi. Din nefericire, boala poate apărea și la vârste mai tinere, începând cu 40-45 de ani. Pe termen lung osteoporoza poate însemna fracturi de vertebre, coloana și sold, suferința și pierderea mobilității.

„Rețineți! 80% din pacienții afectați de această boală sunt femei! Hormonii estrogeni și progesteronul, caracteristici sexului feminin au un rol protector, antiosteoporotic. Numai că după menopauză, atunci când nivelurile de hormoni circulanți scad, pierderea osoasă este accelerată, ducând în timp la instalarea osteoporozei”, explică dr. Gabriel Ștefănescu

Viață sănătoasă

