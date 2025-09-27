search
Sâmbătă, 27 Septembrie 2025
Descoperire revoluționară: „butonul biologic" care poate inversa osteoporoza și reconstrui oasele fragile

Publicat:

Oamenii de știință vin cu o veste care ar putea rescrie viitorul medicinei: un mecanism ascuns în organism este capabil să întărească oasele și, mai mult, să inverseze efectele osteoporozei – boala care transformă fiecare pas într-un risc.

Ilustrație legată de vertebre și oase în general Foto Shutterstock
În acest articol vei afla cum au identificat cercetătorii receptorul celular GPR133, modul în care activarea sa poate reconstrui oasele fragile, ce rol au exercițiile fizice în amplificarea efectului și ce perspective deschide această descoperire pentru dezvoltarea unor tratamente inovatoare împotriva osteoporozei, pentru sănătatea oaselor. Vei înțelege, de asemenea, ce implică potențialul aplicării acestei descoperiri la oameni și care sunt pașii următori pentru a transforma teoria în tratament real.

Cercetările care dezvăluie receptorul GPR133, cheia pentru regenerarea oaselor în osteoporoză

Cercetătorii de la Universitatea din Leipzig, Germania, împreună cu o echipă de la Universitatea Shandong din China, au scos la lumină un „comutator” biologic esențial: receptorul celular GPR133 (cunoscut și sub numele de ADGRD1), crucial pentru menținerea densității osoase. 

Variațiile genei GPR133 fuseseră anterior asociate cu densitatea osoasă, determinându-i pe cercetători să își îndrepte atenția către proteina pe care o codifica. Acesta este cheia prin care osteoblaștii – celulele responsabile de formarea oaselor – își pot dubla eficiența.

Testele pe șoareci au fost revelatoare. Atunci când gena responsabilă lipsea, animalele dezvoltau oase fragile, asemănătoare cu cele ale pacienților cu osteoporoză. Însă activarea acestui receptor cu substanța AP503 a schimbat radical situația: oasele s-au refăcut și au devenit mult mai rezistente.

„Folosind AP503, identificată recent printr-un screening asistat de computer ca stimulator al GPR133, am reușit să creștem semnificativ rezistența osoasă atât la șoarecii sănătoși, cât și la cei cu osteoporoză”, explică biochimistul Ines Liebscher de la Universitatea din Leipzig, citat de ScienceAlert.

Ilustrație privind densitatea osoasă și osteoporoza Foto Arhiva Adevărul
Cum activarea receptorului GPR133 și exercițiile fizice pot întări oasele și preveni osteoporoza

„Este ca și cum am fi apăsat un buton care îi obligă pe constructorii naturali ai scheletului să lucreze mai repede și mai eficient”, explică biochimistul Ines Liebscher.

Surprinzător, tratamentul experimental pare să colaboreze cu exercițiile fizice, amplificând efectul de întărire osoasă – un scenariu care deschide noi perspective pentru prevenirea fragilității la vârste înaintate.

Numeroși factori influențează rezistența oaselor, iar acest lucru oferă oamenilor de știință multiple oportunități de a găsi metode care să prevină probleme precum osteoporoza și să promoveze o bătrânețe mai sănătoasă.

Impactul potențial al tratamentelor inovatoare împotriva osteoporozei: reconstrucția oaselor fragile

Osteoporoza afectează milioane de oameni în întreaga lume, iar tratamentele actuale reușesc doar să încetinească boala, cu riscul unor efecte secundare serioase, cum ar fi un risc crescut de apariție a altor boli sau să devină mai puțin eficiente în timp. Posibilitatea de a reconstrui oasele degradate, nu doar de a stopa pierderea densității, ar însemna o schimbare radicală, în special pentru femeile aflate la menopauză, cele mai expuse acestei afecțiuni.

„Potențialul pe care îl are acest receptor pentru aplicații medicale este uriaș, mai ales într-o lume care îmbătrânește rapid”, subliniază Juliane Lehmann, biolog molecular la Universitatea din Leipzig.

Tratarea osteoporozei: de la descoperirea receptorului GPR133 la un tratament uman eficient

Deși rezultatele au fost confirmate, deocamdată, doar în experimente pe animale, cercetătorii sunt încrezători că mecanismele sunt similare și la oameni. Următorii pași includ teste de siguranță, stabilirea dozei și studii clinice, pentru a transforma descoperirea într-un tratament real.

Aceasta ar putea conduce la dezvoltarea unei terapii revoluționare pentru osteoporoză, bazată pe activarea receptorului GPR133, capabilă să regenereze oasele fragile și să ofere pentru milioane de pacienți șansa unui schelet mai puternic și sănătos.

Știință

