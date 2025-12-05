Cum a slăbit Florin Dumitrescu 7 kilograme: „Recomand”

Juratul de la MasterChef, Florin Dumitrescu, a reușit să scape de 7 kilograme în doar două luni, iar acesta a vorbit despre secretul transformării sale.

Florin Dumitrescu a reușit să scape de 7 kilograme în doar două luni, iar secretul nu este o dietă strictă, ci o combinație la îndemâna oricui: sport și porții mai mici de mâncare.

Juratul de la MasterChef a povestit că merge la sală, alături de soția sa, Cristina, cea care îi menține motivația la cote maxime.

„3 zile pe săptămână la sală facem un antrenament de cuplu, recomand. Și două zile pe săptămână merg singur”, a explicat Florin Dumitrescu, potrivit cancan.ro.

Ritmul i se potrivește perfect, mai ales că îi permite să se răsfețe cu preparatele preferate fără grija kilogramelor în plus. „Întotdeauna eu sunt adeptul sportului pentru a mânca. Am slăbit 7 kilograme în două luni. Mănânc mult mai puțin”, a mai spus acesta.

Care este mâncarea preferată a lui Chef Florin Dumitrescu

Amintim că la una dintre edițiile show-ul culinar MasterChef România, difuzat la Pro TV, Chef Florin Dumitrescu a fost întrebat de Nicolas Aesthetics, unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut în materie de mâncare și nutriție, care este mâncarea lui preferată.

„Tocăniță de pipote. Hai să te văd cum o faci p-asta!”, a răspuns Florin Dumitrescu.