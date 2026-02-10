Procurorii cer arestarea bărbatului care a introdus ilegal armament adus din Turcia. El a vândut deja două arme letale

Parchetul General a dispus punerea în mişcare a urmăririi penale şi a formulat propunere de arestare preventivă a unui cetăţean de 35 de ani, suspectat că introduce ilegal în ţară arme de foc din Turcia.

”În cursul zilei de astăzi, 10 februarie 2026, procurorul de caz din cadrul Secţiei de urmărire penală a dispus prin ordonanţă punerea în mişcare a a urmăririi penale şi a formulat propunere de arestare preventivă a unui inculpat, reţinut în cursul zilei de ieri, pentru o perioadă de 30 de zile, sub aspectul săvârşirii a două infracţiuni de nerespectare a regimului armelor şi al muniţiilor”, anunţă, marţi, Parchetul General într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, din probatoriul administrat în cauză a rezultat că, pe raza unei localităţi din judeţul Dâmboviţa, inculpatul, împreună cu o altă persoană, la data de 29 octombrie 2025 au vândut în mod ilegal două arme letale cu ţeavă lungă şi lisă pentru suma de 2.500 de Euro, iar la data de 12 noiembrie 2025 o armă letală cu ţeavă lungă şi lisă pentru suma de 2.000 de Euro.

Poliţiştii şi procurorii au făcut, luni, 11 percheziţii într-un dosar penal care vizează introducerea în ţară de arme de foc şi muniţii de către un bărbat de 35 de ani. Armele, de tipul GHOST GUNS, aduse din Turcia, au fost depozitate în judeţul Dâmboviţa, fiind ulterior comercializate.