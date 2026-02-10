search
Marți, 10 Februarie 2026
Sebastian Burduja, invitat la Interviurile Adevărul, marți, de la ora 13.00

Analiză „Remarcăm pentru a n-a oară impostura”. De ce refuză România să-și privatizeze marile companii de stat

Publicat:

Guvernul refuză să privatizeze vreo companie importantă de stat în 2026, deși aceasta era una dintre condițiile pentru a beneficia de banii PNRR. Profesorul Bogdan Glăvan explică de ce guvernanții evită reformele și, pentru că sume importante din fondurile europene sunt blocate, autoritățile recurg la creșterea birurilor fiscale pentru a obține bani la buget.

CFR Călători e una dintre companiile de stat condamnate la mediocritate. FOTO: Adevărul
CFR Călători e una dintre companiile de stat condamnate la mediocritate. FOTO: Adevărul

Profesorul Bogdan Glăvan a reacționat după ce vicepremierul Oana Gheorghiu a dat de înțeles că Guvernul României va evita pentru al doilea an consecutiv să privatizeze marile companii de stat. Deși companii precum TAROM, CFR și CFR Marfă reprezintă adevărate găuri negre, statul evită să le vândă și preferă să le păstreze în portofoliu, deși acestea se află la limita subzistenței. Decizia Guvernului a fost criticată vehement de economiști, iar profesorul Bogdan Glăvan avertizează că totul se va întoarce ca un bumerang împotriva României.

De ce refuză și actualul guvern să facă vreo reformă

„Nu se va privatiza nicio companie de stat în 2026. Deci, în primul an de guvernare al acestei coaliții nu s-a privatizat nimic și nici în al doilea an de guvernare nu se va privatiza și nu se va lista nimic la bursă. Inutil să mai amintesc că nici guvernele anterioare nu au privatizat nimic, deși era obligație în PNRR”, spune profesorul.

În acest fel, mai spune el, s-a demonstrat că în realitate creșterea taxelor ar fi putut fi evitată și că nu a fost impusă de finanțatorii României.

„Și astfel s-a demonstrat marea minciună că creșterea taxelor a fost necesară pentru a liniști finanțatorii străini. O farsă, o dezinformare. În realitate, birurile au crescut deoarece impotenții reformatori ai României știau de la bun început că nu vor privatiza nimic și, prin urmare, nu vor avea alte surse de venituri la buget. Ei au premeditat creșterea birurilor fiindcă, printre altele, nu au vrut să privatizeze nimic”, explică profesorul Bogdan Glăvan.

Mai mult de atât, în opinia sa finanțatorii străini nu și-au făcut iluzii că actualul guvern va acționa altfel decât au făcut-o cele anterioare. De altfel, finanatorii externi nu doar că nu au impus creșterea taxelor, dar au recomandat de fiecare dată ca statul să privatizeze companiile importante rămase în portofoliu.

Ne compromitem în ochii finanțatorilor țării

„Finanțatorii străini au știut și ei de la bun început cu cine au de-a face, de asta nu au dat doi bani pe promisiunile de reformă, de valorificare a activelor statului. Statul trebuia să facă într-un fel rost de bani și a decis să-i extragă printr-o expropriere generală, care a lovit la temelie creșterea economică oricum firavă. Însă este evident pentru oricine că creșterea taxelor nu era "soluția" așteptată de investitorii străini sau citită prin vreun manual de economie, din contră. E la mintea cocoșului că nu e așa. Creșterea taxelor nu a fost niciodată "singura soluție", așa cum ne-au transmis diverși formatori de opinie, ci o măsură premeditată de spoliere generală care a urmat în mod logic refuzului nomenclaturii de a scăpa ceva din mână”, susține profesorul Bogdan Glăvan.

El susține că avem de-a face cu o impostură în adevăratul sens al cuvântului. Dezinformarea și minciunile, alături de un PR agresiv continuă să fie armele fiecărui guvern care se succede la conducerea țării și mimează reformele.

„Să remarcăm pentru a n-a oară impostura. Ori de câte ori s-a pus pe tapet majorarea unor impozite, ni s-a spus că așa scrie în PNRR, că așa ne-am obligat. Ultima oară, cazul impozitelor pe proprietate. Reformatorii României au băgat la înaintare Comisia Europeană, susținând că ea ne cere să mărim birurile. Însă ori de câte ori a fost cazul să implementeze ceva bun pentru țară din PNRR, au evitat. Pensiile speciale? Sunt tot acolo. Azi am aflat de la ministrul de resort că Comisia Europeană ne taie banii în consecință. Listările la bursă? Zero. Zero barat. Ce să vezi, aici nu ni se mai bagă pe gât Comisia Europeană. Nu ni se mai bagă pe gât PNRR, din contră, toată lumea bună s-a șters la fund cu el”, punctează Glăvan.

Ce va urma pentru români

La final, profesorul Bogdan Glăvan „salută” cu ironie întoarcerea în țară a lui Liviu Voinea, reprezentantul României la Banca Mondială, și anunță că statul se va pregăti să crească povara fiscală și va trece cât de curând la impozitarea progresivă, pentru a stoarce și mai mulți bani de la populație și pentru a masca lipsa reformei.

„Nu neapărat în altă ordine de idei, salut întoarcerea în țară a domnului Liviu Voinea. Pur și simplu nu cunosc pe nimeni mai capabil să crească în continuare povara fiscală (impozitarea progresivă). Și, fiindcă statul va avea nevoie de bani în continuare, printre altele pentru a masca ineficiența din companiile de stat, creșterea birurilor este, scuzați expresia, singura soluție”, conchide Bogdan Glăvan.

