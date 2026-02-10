search
Marți, 10 Februarie 2026
Sebastian Burduja, invitat la Interviurile Adevărul, marți, de la ora 13.00

Vicepremierul Tanczos Barna vorbește despre ieșirea UDMR de la guvernare. În ce condiții s-ar putea întâmpla

Publicat:

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat marți, la Parlament, că forța politică a UDMR poate fi exploatată mai mult dacă e în coaliție, dar nu exclude o analiză privind ieșirea de la guvernare.

Tanczos Barna, vicepremier FOTO: Facebook
Tanczos Barna, vicepremier FOTO: Facebook

Întrebat ce va face UDMR dacă premierul Ilie Bolojan nu e de acord cu propunerea UDMR de reducere a taxelor locale, Tanczos Barna a răspuns că Uniunea poate ajuta mai mult comunitatea maghiară de la Guvern sau din arcul guvernamental decât din Opoziție.

"Se iau decizii foarte importante în momentul de față. Forța noastră politică poate fi exploatată mult mai mult dacă suntem în coaliție, decât în afara ei. Deciziile se iau în forurile superioare ale UDMR. Deocamdată suntem în Coaliție. Dacă lucrurile se precipită nu exclud analize de acest tip, dar rămân la convingerea că forța noastră politică poate fi exploată la maxim în această Coaliție", a spus vicepremierul, potrivit Antena 3 CNN.

Totodată, vicepremierul a spus că UDMR susține ajutoarele financiare de tip "one-off" pentru a ajuta pensionarii cu pensii mici.

Kelemen Hunor a afirmat, marțea trecută, într-un interviu pentru Antena 3 CNN, că îi va cere premierului Ilie Bolojan să revină asupra taxelor locale, subliniind că „să te întorci și să corectezi deciziile e un semn de maturitate, nu de slăbiciune”. 

Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a declarat joi, într-o conferință de presă, referitor la propunerea UDMR privind reducerea taxelor și impozitelor locale, că impozitul pe proprietate a fost asumat încă din 2021 și a fost amânat în mod repetat de toate guvernele. ”Dacă nu dorim să adoptăm anumite măsuri, nu ar trebui să ni le asumăm”, a spus Nazare.

