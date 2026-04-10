Detaliul de pe gălbenușul oului fiert: ce înseamnă inelul verzui, cât de sigure sunt ouăle pentru consum și de ce apare

Un detaliu aparent banal, dar adesea observat la ouăle fierte tari, este apariția unui inel verzui sau gri-verzui în jurul gălbenușului. Deși poate părea un semn că alimentul este alterat, specialiștii spun că fenomenul este unul chimic și nu reprezintă un pericol pentru consum.

Potrivit experților în știința alimentației, inelul verde apare în urma unei reacții între sulful din albuș și fierul din gălbenuș. În timpul fierberii îndelungate sau la temperaturi ridicate, compușii cu sulf din albuș se descompun și eliberează hidrogen sulfurat.

„Albușurile de ou conțin o concentrație relativ mare de cisteină și metionină, doi aminoacizi care conțin sulf. După fierbere, acești aminoacizi se descompun și eliberează hidrogen sulfurat și alte gaze care conțin sulf. Hidrogenul sulfurat reacționează cu conținutul de fier din gălbenuș, care precipită în sulfură de fier, un mineral verde”, explică dr. Brian Le, specialist în știința alimentelor, potrivit blic.

Fenomenul este mai frecvent atunci când ouăle sunt fierte prea mult timp, de regulă peste 10–12 minute, sau când procesul de gătire este realizat la temperaturi prea ridicate.

„De asemenea, hidrogenul sulfurat poate reacționa cu fierul din apa de gătit pentru a produce acest produs. Acest lucru conferă ouălor fierte culoarea lor verzuie”, precizează specialistul.

Specialiștii subliniază că ouăle care prezintă acest inel rămân sigure pentru consum.

Modificarea este strict vizuală și poate fi însoțită, în unele cazuri, de o textură ușor mai uscată a gălbenușului, fără impact semnificativ asupra valorii nutritive.

Pentru a evita apariția inelului verde, specialiștii recomandă reducerea timpului de fierbere și răcirea rapidă a ouălor imediat după gătire, prin introducerea lor în apă rece sau cu gheață. Acest pas oprește reacțiile chimice care duc la formarea compusului de fier.

„Este esențial să controlați temperatura și durata de gătire. Folosirea apei filtrate sau dedurizate poate ajuta, deoarece apa bogată în fier contribuie la apariția stratului verde”, spune Brian Le.